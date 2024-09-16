https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/rus-disisleri-lavrov-misir-disisleri-bakani-ile-ukrayna-krizini-gorustu-1088096566.html

Rus Dışişleri: Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı ile Ukrayna krizini görüştü

Rus Dışişleri: Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı ile Ukrayna krizini görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un Moskova’da Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile Ukrayna’daki çatışmayı görüştüğünü ve Mısır tarafına Rusya’nın durum... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T22:23+0300

2024-09-16T22:23+0300

2024-09-16T22:23+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Ukrayna’daki çatışmayı görüştüğü ve Mısır tarafına Rusya’nın durum değerlendirmesini sunduğu ifade edildi.Açıklamada, “Sergey Lavrov, Bedr Abdulati’ye Rusya’nın Ukrayna meselesine ilişkin temel değerlendirmeleri ve düşünceleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Dışişleri bakanları, Gazze Şeridi ve etrafındaki durumu tartışırken en kısa sürede ateşkes ve bölge halkına acil insani yardım sağlanması ihtiyacını vurguladı” ifadelerine yer verildi.Diplomatların Moskova ve Kahire’nin Libya’daki durumu birlik, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine dayalı olarak çözme çabalarını sürdürme kararlılığını doğruladığına dikkat çekilen açıklamada, “Bakanlar birçok acil uluslararası ve bölgesel konu hakkında görüş alışverişinde bulundu. Moskova ve Kahire’nin BM, BRICS ve diğer çok taraflı platformlarda koordinasyonu sürdürme niyeti teyit edildi. Rusya ve Mısır’ın, Ortadoğu ve Afrika kıtasında devam eden kriz ve çatışma durumlarının uluslararası hukuk normları ve BM Şartı hükümlerine uygun olarak siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne ilişkin yaklaşımlarının benzerliğine işaret edildi” vurgusu yapıldı.Bakanların kasım ayında yapılacak Rusya-Afrika Ortaklık Forumu bakanlar toplantısına odaklandığını vurgulayan bakanlık, “Bakanlar, geleneksel olarak dostane olan Rusya-Mısır ilişkilerinin ileride de dinamik bir şekilde geliştirilmesine ilişkin geniş bir yelpazedeki konuları somut olarak inceledi. Aynı zamanda, Ekim 2018’de Soçi’de imzalanan Devletlerarası Kapsamlı Ortaklık ve Stratejik İşbirliği Anlaşması uyarınca Moskova ve Kahire’nin çok yönlü işbirliği kurmaya yönelik değişmez hedefi teyit edildi” ifadelerini kullandı.Lavrov ve Mısırlı mevkidaşının El Dabaa Nükleer Santrali ve Süveyş Kanalı’nın ekonomik bölgesindeki Rus endüstriyel bölgesi de dahil olmak üzere ortak yatırım projelerinin uygulanmasındaki ilerlemeyi tartıştıklarına dikkat çeken bakanlık, Rus tarafının Mısır’a yerli tahıl ürünleri tedarikini ritmik bir şekilde sürdürmeye hazır olduğunu doğruladığının altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/lavrov-bricste-gelistirilen-odeme-platformlari-giderek-daha-fazla-ulkenin-ilgisini-cekiyor-1088084454.html

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