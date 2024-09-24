https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/putin-ve-iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-kazandaki-brics-zirvesinde-gorusecek-1088383471.html

Putin ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Kazan'daki BRICS Zirvesi'nde görüşecek

Putin ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Kazan'daki BRICS Zirvesi'nde görüşecek

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Rusya'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacağı belirtildi. 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T15:24+0300

2024-09-24T15:24+0300

2024-09-24T15:24+0300

dünya

iran

mesud pezeşkiyan

tahran

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brics zirvesi

brics liderler zirvesi

vladimir putin

rusya

şoygu

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İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Kazan kentinde yapılacak BRICS Zirvesi'ne katılacağını açıkladı.Muhacirani, Pezeşkiyan'ın BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğini ifade etti.Rusya lideri Putin, St.Petersburg'da BRICS Ülkeleri Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcileri Toplantısı marjında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile bir görüşme yapmıştı.Putin, Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirterek "Bu yılın ilk yarısında ikili ticaret hacmi yüzde 10 arttı. Rusya ve İran'ın çok sayıda önemli ve ilgi çekici işbirliği alanı bulunuyor. Tüm bu alanlarda ilerlemeye tamamen kararlı olduğumuzu bir kez daha teyit etmek istiyorum" demişti.Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, geçen hafta İran'ın başkenti Tahran’a beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirmişti.İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir araya gelen Şoygu'nun görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mesajını ilettiği belirtilmişti.Şoygu'nun ayrıca, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile de bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/kremlinden-aciklama-erdogan-ve-esad-rusyadaki-brics-zirvesinde-gorusecek-mi-1088374298.html

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iran, mesud pezeşkiyan, tahran, brics, brics zirvesi, brics liderler zirvesi, vladimir putin, rusya, şoygu, sergey şoygu