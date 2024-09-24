Kremlin'den ‘Erdoğan ve Esad, Rusya'daki BRICS Zirvesi'nde görüşecek’ iddialarına dair değerlendirme
12:22 24.09.2024 (güncellendi: 12:43 24.09.2024)
© AP PhotoRecep Tayyip Erdoğan & Beşar Esad
© AP Photo
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye lideri Esad arasında yıllar sonra yapılması beklenen ilk görüşmenin Rusya'daki BRICS Zirvesi'nde gerçekleşebileceğine dair iddialara Kremlin'den yanıt geldi.
Gazeteciler, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'daki BRICS Zirvesi'nde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşebileceğine dair Türk basınında yer alan haberleri sordu.
Zirveye daha bir hayli zaman bulunduğunu söyleyen Peskov, şimdilik zirve programının detayları ve iki görüşmeler hakkında konuşmamayı tercih ettiklerini söyledi.
Kremlin Sözcüsü, üçüncü ülkeler söz konusu olduğunda birincil haber kaynaklarının o ülkelerin medya kuruluşları olması gerektiğini de belirtti.
Kazan'daki zirveyle ilgili hazırlıkların son aşamada olduğunu kaydeden Peskov, "Çok büyük bir uluslararası etkinlik olacak. Şu anda sadece bunu kendimden emin bir şekilde söyleyebilirim" diye ekledi.
Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim'de Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılacak.
Zirveye daha bir hayli zaman bulunduğunu söyleyen Peskov, şimdilik zirve programının detayları ve iki görüşmeler hakkında konuşmamayı tercih ettiklerini söyledi.
Kremlin Sözcüsü, üçüncü ülkeler söz konusu olduğunda birincil haber kaynaklarının o ülkelerin medya kuruluşları olması gerektiğini de belirtti.
Kazan'daki zirveyle ilgili hazırlıkların son aşamada olduğunu kaydeden Peskov, "Çok büyük bir uluslararası etkinlik olacak. Şu anda sadece bunu kendimden emin bir şekilde söyleyebilirim" diye ekledi.
Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim'de Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılacak.
Kremlin, Erdoğan'ın Rusya'daki zirveye katılacağını açıklamıştı
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus tarafının Tataristan Cumhuriyeti'nin Kazan kentindeki BRICS Zirvesi'ne katılma davetini kabul ettiğini belirtmişti.
Rus basınına demeç veren Uşakov, "Teklif Türk tarafına iletildi ve Erdoğan kabul etti" demişti.
Rus basınına demeç veren Uşakov, "Teklif Türk tarafına iletildi ve Erdoğan kabul etti" demişti.
'Kabul edilirse, Türkiye BRICS'teki ilk NATO ülkesi olacak'
Ankara'nın üyeliğe kabul edilmesi halinde Türkiye, BRICS grubundaki ilk NATO ülkesi olacak.
BRICS nedir?
2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.
Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.
Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.
Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'te
BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.
'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.
'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.
Türkiye ve BRICS süreci
BRICS'e katılmak isteyen ülkeler arasında Bahreyn, Bangladeş, Beyaz Rusya, Cezayir, Endonezya, Fas, Honduras, Kuveyt, Küba, Meksika, Nijerya, Suriye, Tacikistan, Tayland, Tunus, Vietnam ve Yunanistan gibi pek çok ülke var.
27 Temmuz 2018'de Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde gerçekleştirilen 10. BRICS Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer almış, Erdoğan, zirveye 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı' sıfatıyla özel olarak katılım göstermişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından BRICS’e davet edilen Türkiye, zamanında söz konusu davete yeşil ışık yakmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BRICS'e dahil edilmesi gerektiği yönünde beyanatta bulunmuştu.
27 Temmuz 2018'de Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde gerçekleştirilen 10. BRICS Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer almış, Erdoğan, zirveye 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı' sıfatıyla özel olarak katılım göstermişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından BRICS’e davet edilen Türkiye, zamanında söz konusu davete yeşil ışık yakmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BRICS'e dahil edilmesi gerektiği yönünde beyanatta bulunmuştu.