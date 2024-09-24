https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/polisi-sehit-eden-o-zanlinin-annesi-konustu-1088382920.html

Polisi şehit eden o zanlının annesi konuştu: 'Keşke polisimize değil de bana gelseydi, ben öleydim'

Polisi şehit eden o zanlının annesi konuştu: 'Keşke polisimize değil de bana gelseydi, ben öleydim'

Sputnik Türkiye

Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti açıklamalar yaptı ve 'keşke o polisin yerine ben ölseydim' dedi. 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T15:06+0300

2024-09-24T15:06+0300

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silahlı saldırı

polise saldırı

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Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti dün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçti'nin polis merkezinden çöp poşeti giydirilerek çıkarılması ve hayvan nakil aracına konularak adliyeye getirilmesi en çok konuşulan konulardan biri olurken, Geçti'nin annesi Pınar Geçti açıklamalar da bulundu. Ben çocuğumun bu kadar kötü olmasını ister miyim?26 suç kaydı bulunan oğluyla ilgili anne Geçti şunları söyledi;'Keşke, polisimize değil de bana gelseydi, ben öleydim'Şehidini ailesine başsağlığı dileyen anne Geçti; "Ailesine de Allah sabır versin. Gerekirse ailesinin yanına da gitmeyi düşünüyorum. Keşke, polisimize değil de bana gelseydi, ben öleydim. O benim kafama gelseydi. Bak, hem topuğumdan hem bacağımdan yaralandım" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/polisi-sehit-eden-supheli-siyah-cop-poseti-ile-hayvan-nakil-aracina-konularak-adliyeye-sevk-edildi--1088334347.html

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şeyda yılmaz, saldırı, silahlı saldırı, polise saldırı