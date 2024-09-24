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Polisi şehit eden o zanlının annesi konuştu: 'Keşke polisimize değil de bana gelseydi, ben öleydim'
Polisi şehit eden o zanlının annesi konuştu: 'Keşke polisimize değil de bana gelseydi, ben öleydim'
Sputnik Türkiye
Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti açıklamalar yaptı ve 'keşke o polisin yerine ben ölseydim' dedi. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T15:06+0300
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Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti dün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçti'nin polis merkezinden çöp poşeti giydirilerek çıkarılması ve hayvan nakil aracına konularak adliyeye getirilmesi en çok konuşulan konulardan biri olurken, Geçti'nin annesi Pınar Geçti açıklamalar da bulundu. Ben çocuğumun bu kadar kötü olmasını ister miyim?26 suç kaydı bulunan oğluyla ilgili anne Geçti şunları söyledi;'Keşke, polisimize değil de bana gelseydi, ben öleydim'Şehidini ailesine başsağlığı dileyen anne Geçti; "Ailesine de Allah sabır versin. Gerekirse ailesinin yanına da gitmeyi düşünüyorum. Keşke, polisimize değil de bana gelseydi, ben öleydim. O benim kafama gelseydi. Bak, hem topuğumdan hem bacağımdan yaralandım" dedi.
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şeyda yılmaz, saldırı, silahlı saldırı, polise saldırı

Polisi şehit eden o zanlının annesi konuştu: 'Keşke polisimize değil de bana gelseydi, ben öleydim'

15:06 24.09.2024 (güncellendi: 15:10 24.09.2024)
polis şehit
polis şehit - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
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Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti açıklamalar yaptı ve 'keşke o polisin yerine ben ölseydim' dedi.
Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti dün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçti'nin polis merkezinden çöp poşeti giydirilerek çıkarılması ve hayvan nakil aracına konularak adliyeye getirilmesi en çok konuşulan konulardan biri olurken, Geçti'nin annesi Pınar Geçti açıklamalar da bulundu.

Ben çocuğumun bu kadar kötü olmasını ister miyim?

Ümraniye
Ümraniye - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
Ümraniye
26 suç kaydı bulunan oğluyla ilgili anne Geçti şunları söyledi;

"Anne baba çocuğunun o halde olmasını ister mi? Bak ben de yaralıyım. Bir kız çocuğum var. Onun peşindeyim. Allah rahmet eylesin. Benim canım yandı. Gerçekten polisimiz ölene kadar ben ölseydim. O silahı ben yeseydim. Ben kurşunlara gelseydim keşke. Ama şunu söyleyeyim. Yapacak bir şeyim varsa gelsinler. Twitterlarda, sosyal medyalarda, 'yok nasıl bir anne, nasıl bir babasınız'. Allah'ınızı seviyorsanız, devletime sesleniyorum, ben çocuğumun bu kadar kötü olmasını ister miyim? Ben bir anneyim, bir babayım. Yaralandım. Bunu gidin, söyleyin herkese. 26 suçtan benim çocuğumun kaydı varsa niye devlet bunu almadı? Niye devlet bunu götürmedi? Niye düne kadar elini kolunu salladı. O kadar ben devlete yalvardım. O kadar karakollara gittim. O kadar her şeyi söyledim. Bu çocuk madde bağımlısı, bu çocuk madde satıyor, bu çocuk madde kullanıyor. Bunların hepsini söyledim ben. Yine ben çocuğumun yerini söyledim. Yine çocuğumun ben yerini söyledim, buldurdum. Ama lakin hiçbir anne baba istemez. Çocuğunu kalkıp da polisimizi şehit edecek kadar bir anne baba, cani miyim ben? Ben gerçekten çok üzgünüm."

'Keşke, polisimize değil de bana gelseydi, ben öleydim'

Şehidini ailesine başsağlığı dileyen anne Geçti; "Ailesine de Allah sabır versin. Gerekirse ailesinin yanına da gitmeyi düşünüyorum. Keşke, polisimize değil de bana gelseydi, ben öleydim. O benim kafama gelseydi. Bak, hem topuğumdan hem bacağımdan yaralandım" dedi.
Polisi şehit eden zanlı, 'siyah çöp poşeti ile 'hayvan nakil aracına' konularak adliyeye sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
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Polisi şehit eden zanlı, 'siyah çöp poşeti ile 'hayvan nakil aracına' konularak adliyeye sevk edildi
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