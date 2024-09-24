https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/peskov-israil-ve-lubnan-arasindaki-durum-son-derece-tehlikeli-endiseliyiz-1088380007.html

Peskov: İsrail ve Lübnan arasındaki durum son derece tehlikeli, endişeliyiz

Peskov: İsrail ve Lübnan arasındaki durum son derece tehlikeli, endişeliyiz

Sputnik Türkiye

İsrail ve Lübnan arasındaki karşılıklı saldırılar ve can kayıpları son günlerde giderek artarken Kremlin'den bölgedeki durumun endişe verici olduğu açıklaması... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T14:14+0300

2024-09-24T14:14+0300

2024-09-24T14:14+0300

dünya

rusya

kremlin

moskova

dmitriy peskov

israil

lübnan

hizbullah

saldırı

ortadoğu

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail ve Lübnan arasında son dönemde tırmanan gerilimin son derece tehlikeli olduğunu ve Moskova'nın bu durumdan endişeli olduğunu belirtti.Peskov, gazetecilere İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve Ortadoğu’daki durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Ortadoğu’da halihazırda herhangi bir çözüm olasılığından bahsetmenin zor olduğunu belirten Peskov, çözümün tek bir ülkenin tekelinde olduğuna dikkati çekti.Peskov, "Barış yolu, ülkelerden birinin tekelinde ve şu ana kadar herhangi bir başarıdan söz edilemiyor. Halihazırda herhangi bir olasılık da belirleyemiyoruz. Bu da muhtemelen durumu potansiyel olarak daha da tehlikeli hale getiriyor" dedi.İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimin tırmanmasını 'potansiyel olarak son derece tehlikeli' diye nitelendiren Peskov, çatışmanın genişlemesinin bölgenin tamamen istikrarsızlaşmasına neden olacağı uyarısında bulundu.Peskov, "Tabii bu bizim için son derece endişe verici bir durum" ifadelerini kullandı.'Özel askeri harekat hedeflerimize ulaşınca bitecek'Kremlin Sözcüsü, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in bir televizyon kanalına verdiği röportajda, çatışmaların sona ermesinin pek çok kişinin sandığından daha yakın olduğu yönündeki sözlerine de yanıt verdi. Peskov, "Her savaş öyle ya da böyle barış ile biter. Bizim için hedeflerimize ulaşmanın başka bir alternatif kesinlikle yok. Bu hedeflere öyle ya da böyle ulaşıldığında özel askeri harekat sona erecek" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/israil-ordusu-lubnanin-guneyine-yeniden-hava-saldirilari-duzenlemeye-basladi-1088377405.html

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rusya, kremlin, moskova, dmitriy peskov, israil, lübnan, hizbullah, saldırı, ortadoğu, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, özel askeri harekat