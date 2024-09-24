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SON DAKİKA | Arka arkaya genç ölümler, beklenmeyen bir kayıp daha: Ünlü makyaj artisti Alp Kavasoğlu vefat etti
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yeniden hava saldırıları düzenlemeye başladı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yeniden hava saldırıları düzenlemeye başladı
Sputnik Türkiye
İsrail'den Lübnan güneyine yönelik hava saldırılarının yeniden başladığı açıklandı. Hizbullah'ın İsrail'e saldırısında Lübnan sınırına yakın Kiryat Shimona... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T13:25+0300
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yeniden hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün Lübnan'da yaklaşık 1300 hedefe düzenlenen saldırıların ardından bugün de savaş uçaklarının Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen hedefleri bombaladığı belirtildi.Açıklamada, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa bölgesinde Hizbullah'a ait silah depoları, komuta merkezleri ve bölgedeki askeri altyapının hedef alındığı kaydedildi.Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısıLübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda yerleşim yerinde bu sabah saatlerinden itibaren saldırı alarmları çaldı.İsrail ordusunun hava saldırıları devam ederken Lübnan'dan İsrail'e sabah itibarıyla yaklaşık 100 roket atıldı.Lübnan sınırına yakın Kiryat Shimona yerleşiminde belediyenin deposuna isabet eden bir roket nedeniyle yangın çıktı.Yerleşimin açık alanlarına düşen bazı roketler nedeniyle bölgeden dumanlar yükseldi. İsrail itfaiyesi 6 ekiple çıkan yangını söndürmeye çalıştıklarını bildirdi.İsrail hava savunma sistemlerinin Lübnan'dan atılan roketleri imha etmesi nedeniyle gökyüzünde patlama sesleri duyuldu. İsrail'in kuzeyinde bazı noktalarda açık alanlara, yol kenarlarına roketler düştüğü bildirildi.Öte yandan, İsrail'in kuzeyindeki stratejik Hayfa kenti semalarında da İsrail savaş uçaklarının sesleri duyuluyor.İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölü sayısı 558'e yükseldiİsrail ordusu, dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50’si çocuk, 94’i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin yaralandığını açıkladı.Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.İsrail, çatışmalar nedeniyle Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine güvenli biçimde dönmesini savaşın hedefleri arasında gösteriyor.Buna karşın Lübnan Hizbullahı ise bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini vurguluyor.
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israil, lübnan, bekaa, baalbek , lübnan sağlık bakanlığı, hizbullah, israil ordusu, israil ordusu (idf)
israil, lübnan, bekaa, baalbek , lübnan sağlık bakanlığı, hizbullah, israil ordusu, israil ordusu (idf)

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yeniden hava saldırıları düzenlemeye başladı

13:25 24.09.2024
© AP Photo / Bilal Husseinİsrail'in Beyrut'a saldırısı
İsrail'in Beyrut'a saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
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İsrail'den Lübnan güneyine yönelik hava saldırılarının yeniden başladığı açıklandı. Hizbullah'ın İsrail'e saldırısında Lübnan sınırına yakın Kiryat Shimona yerleşiminde bir depoya roket isabet etti. Lübnan'daki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 558'e yükseldi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yeniden hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün Lübnan'da yaklaşık 1300 hedefe düzenlenen saldırıların ardından bugün de savaş uçaklarının Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen hedefleri bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa bölgesinde Hizbullah'a ait silah depoları, komuta merkezleri ve bölgedeki askeri altyapının hedef alındığı kaydedildi.

Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı

Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda yerleşim yerinde bu sabah saatlerinden itibaren saldırı alarmları çaldı.

İsrail ordusunun hava saldırıları devam ederken Lübnan'dan İsrail'e sabah itibarıyla yaklaşık 100 roket atıldı.

Lübnan sınırına yakın Kiryat Shimona yerleşiminde belediyenin deposuna isabet eden bir roket nedeniyle yangın çıktı.

Yerleşimin açık alanlarına düşen bazı roketler nedeniyle bölgeden dumanlar yükseldi. İsrail itfaiyesi 6 ekiple çıkan yangını söndürmeye çalıştıklarını bildirdi.

İsrail hava savunma sistemlerinin Lübnan'dan atılan roketleri imha etmesi nedeniyle gökyüzünde patlama sesleri duyuldu. İsrail'in kuzeyinde bazı noktalarda açık alanlara, yol kenarlarına roketler düştüğü bildirildi.

Öte yandan, İsrail'in kuzeyindeki stratejik Hayfa kenti semalarında da İsrail savaş uçaklarının sesleri duyuluyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölü sayısı 558'e yükseldi

İsrail ordusu, dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50’si çocuk, 94’i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

İsrail, çatışmalar nedeniyle Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine güvenli biçimde dönmesini savaşın hedefleri arasında gösteriyor.
Buna karşın Lübnan Hizbullahı ise bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini vurguluyor.
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