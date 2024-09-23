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Çalışma Bakanı açıkladı: Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması tahsis edildi
Çalışma Bakanı açıkladı: Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması tahsis edildi
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması tahsis edildiğini duyurdu. 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T14:44+0300
2024-09-23T14:44+0300
2024-09-23T14:49+0300
türkiye
vedat ışıkhan
temizlik
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Eğitim ve öğretim döneminin başlamasının ardından okullarda temizlik sorunu gündeme geldi.Temizlik personeli eksikliği nedeniyle okul yönetimlerinin velilerden eleman istihdam etmek için maddi destek talep ettiği bildirildi.Velilerin temizlediği iddiasıBazı okullarda velilerin dönüşümlü olarak okulu ve sınıfları temizlediği ortaya çıkmıştı.Harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, geçen hafta 30 bin temizlik personeli alınacağını açıklamıştı.30 bin görevli atanacakÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bugün okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması tahsis edildiğini duyurdu.Işıkhan, ücretlerin artırılması noktasında da çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/milli-egitim-bakani-tekin-maneviyati-guclu-bireyler-yetistirmek-gerektigine-inaniyorum-1088214597.html
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vedat ışıkhan, temizlik, meb
vedat ışıkhan, temizlik, meb
Çalışma Bakanı açıkladı: Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması tahsis edildi
14:44 23.09.2024 (güncellendi: 14:49 23.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması tahsis edildiğini duyurdu.
Eğitim ve öğretim döneminin başlamasının ardından okullarda temizlik sorunu gündeme geldi.
Temizlik personeli eksikliği nedeniyle okul yönetimlerinin velilerden eleman istihdam etmek için maddi destek talep ettiği bildirildi.
Velilerin temizlediği iddiası
Bazı okullarda velilerin dönüşümlü olarak okulu ve sınıfları temizlediği ortaya çıkmıştı.
Harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, geçen hafta 30 bin temizlik personeli alınacağını açıklamıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bugün okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması tahsis edildiğini duyurdu.
Işıkhan, ücretlerin artırılması noktasında da çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.