https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/calisma-bakani-acikladi-okullara-30-bin-temizlik-gorevlisi-atamasi-tahsis-edildi-1088336056.html

Çalışma Bakanı açıkladı: Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması tahsis edildi

Çalışma Bakanı açıkladı: Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması tahsis edildi

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması tahsis edildiğini duyurdu. 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T14:44+0300

2024-09-23T14:44+0300

2024-09-23T14:49+0300

türkiye

vedat ışıkhan

temizlik

meb

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Eğitim ve öğretim döneminin başlamasının ardından okullarda temizlik sorunu gündeme geldi.Temizlik personeli eksikliği nedeniyle okul yönetimlerinin velilerden eleman istihdam etmek için maddi destek talep ettiği bildirildi.Velilerin temizlediği iddiasıBazı okullarda velilerin dönüşümlü olarak okulu ve sınıfları temizlediği ortaya çıkmıştı.Harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, geçen hafta 30 bin temizlik personeli alınacağını açıklamıştı.30 bin görevli atanacakÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bugün okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması tahsis edildiğini duyurdu.Işıkhan, ücretlerin artırılması noktasında da çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/milli-egitim-bakani-tekin-maneviyati-guclu-bireyler-yetistirmek-gerektigine-inaniyorum-1088214597.html

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vedat ışıkhan, temizlik, meb