https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/okul-bahcesinde-feci-kaza-ogretmenin--arabayla-carptigi-cocuk-oldu-1087535319.html
Okul bahçesinde feci kaza: Öğretmenin arabayla çarptığı çocuk öldü
Okul bahçesinde feci kaza: Öğretmenin arabayla çarptığı çocuk öldü
Sputnik Türkiye
Uyum haftası kapsamında bugün okula başlayan yedi yaşındaki Miray Arslan, okul bahçesinde öğretmenin aracının çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T12:28+0300
2024-09-02T12:28+0300
2024-09-02T12:32+0300
türkiye
ordu
trafik kazası
okul bahçesi
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde Gazi İlkokulu-Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Banu Kaya yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobille bahçeye girdiği sırada, uyum haftası kapsamında okula gelen öğrenci Miray Arslan'a çarptı.Kazada ağır yaralanan Arslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Küçük çocuk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, hastaneye gelerek baba Yakup ile anne Eda Arslan'a başsağlığı dileklerini iletti.Öte yandan sürücü Kaya, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/vedat-milor-trafik-kazasi-gecirdi-durumu-hakkinda-ilk-aciklama-1087511014.html
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ordu, trafik kazası, okul bahçesi
ordu, trafik kazası, okul bahçesi
Okul bahçesinde feci kaza: Öğretmenin arabayla çarptığı çocuk öldü
12:28 02.09.2024 (güncellendi: 12:32 02.09.2024)
Uyum haftası kapsamında bugün okula başlayan yedi yaşındaki Miray Arslan, okul bahçesinde öğretmenin aracının çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde Gazi İlkokulu-Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Banu Kaya yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobille bahçeye girdiği sırada, uyum haftası kapsamında okula gelen öğrenci Miray Arslan'a çarptı.
Kazada ağır yaralanan Arslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Küçük çocuk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, hastaneye gelerek baba Yakup ile anne Eda Arslan'a başsağlığı dileklerini iletti.
Öte yandan sürücü Kaya, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.