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SON DAKİKA | Arka arkaya genç ölümler, beklenmeyen bir kayıp daha: Ünlü makyaj artisti Alp Kavasoğlu vefat etti
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İntihar ettiği düşünülen sosyal medya ünlüsü Kübra Aykut'un 'şifreli veda mektubu' ortaya çıktı: 'Nasıl şaşırttım sizi?'
İntihar ettiği düşünülen sosyal medya ünlüsü Kübra Aykut'un 'şifreli veda mektubu' ortaya çıktı: 'Nasıl şaşırttım sizi?'
Sputnik Türkiye
İstanbul Sultanbeyli'deki evinin 5. katından atlayarak hayatını kaybeden TikTok fenomeni Kübra Aykut'un yazdığı veda mektubu bulundu. Aykut, mektubunda... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
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Olay, Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesi'nde, lüks bir sitede meydana geldi. "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapmasıyla bilinen Kübra Aykut'un, yaşadığı dairenin 5. katından atlayarak intihar ettiği düşünülüyor.'Kendi hür i̇rademle atladım'Kübra Aykut'un intiharından önce bıraktığı veda mektubu, acı dolu detaylar barındırıyor. Genç kadın, "Kendi hür irademle atladım. Artık yaşamak istemiyorum. Hayatımdaki herkese iyi geldim ama kendime iyi gelemedim. Bu hayatta bencil olun, o zaman mutlu olursunuz" sözleriyle iç dünyasını paylaştı. Aykut, ayrıca köpeği Fıstık’a iyi bakılmasını istedi.Ölümünden 5 saat önce sosyal medya üzerinden evini temizlediği görüntüleri paylaşan fenomenin, bu paylaşımlarının ardından intiharı gerçekleştirmesi takipçilerini derinden sarstı.Kübra Aykut kimdir?Son dakika haberin ardından Kübra Aykut neden öldü? sorusu da gündeme geldi. Peki, Kübra Aykut kimdir, kaç yaşındaydı?Kübra Aykut, 'Kubrasal' ismiyle sosyal medya fenomeni olarak tanınıyordu. 26 yaşındaki Kübra Aykut İstanbul doğumlu ve Antalya’da yaşıyordu. Tekirdağlı bir baba ve Samsunlu bir annenin çocuğu olan Kübra, enerjik ve neşeli kişiliğiyle biliniyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/muge-anlinin-programinda-canli-canli-cinayeti-itiraf-etti-cengiz-karademirin-katili-kim-1088371488.html
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İntihar ettiği düşünülen sosyal medya ünlüsü Kübra Aykut'un 'şifreli veda mektubu' ortaya çıktı: 'Nasıl şaşırttım sizi?'

11:49 24.09.2024 (güncellendi: 12:10 24.09.2024)
© FotoğrafKübra Aykut
Kübra Aykut - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© Fotoğraf
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İstanbul Sultanbeyli'deki evinin 5. katından atlayarak hayatını kaybeden TikTok fenomeni Kübra Aykut'un yazdığı veda mektubu bulundu. Aykut, mektubunda "Hayatımdaki herkese çok iyi geldim, ama kendime iyi gelemedim" ifadelerini kullandı.
Olay, Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesi'nde, lüks bir sitede meydana geldi. "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapmasıyla bilinen Kübra Aykut'un, yaşadığı dairenin 5. katından atlayarak intihar ettiği düşünülüyor.

'Kendi hür i̇rademle atladım'

Kübra Aykut'un intiharından önce bıraktığı veda mektubu, acı dolu detaylar barındırıyor. Genç kadın, "Kendi hür irademle atladım. Artık yaşamak istemiyorum. Hayatımdaki herkese iyi geldim ama kendime iyi gelemedim. Bu hayatta bencil olun, o zaman mutlu olursunuz" sözleriyle iç dünyasını paylaştı. Aykut, ayrıca köpeği Fıstık’a iyi bakılmasını istedi.
Ölümünden 5 saat önce sosyal medya üzerinden evini temizlediği görüntüleri paylaşan fenomenin, bu paylaşımlarının ardından intiharı gerçekleştirmesi takipçilerini derinden sarstı.

Kübra Aykut kimdir?

Son dakika haberin ardından Kübra Aykut neden öldü? sorusu da gündeme geldi. Peki, Kübra Aykut kimdir, kaç yaşındaydı?
Kübra Aykut, 'Kubrasal' ismiyle sosyal medya fenomeni olarak tanınıyordu. 26 yaşındaki Kübra Aykut İstanbul doğumlu ve Antalya’da yaşıyordu. Tekirdağlı bir baba ve Samsunlu bir annenin çocuğu olan Kübra, enerjik ve neşeli kişiliğiyle biliniyordu.
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