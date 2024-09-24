https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/meral-aksenerden-istanbula-tasinma-karari-1088368092.html

Meral Akşener'den İstanbul'a taşınma kararı

Meral Akşener'den İstanbul'a taşınma kararı

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da geçen bir yılın ardından yeniden İstanbul’a taşınma kararı aldı. 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T11:17+0300

2024-09-24T11:17+0300

2024-09-24T11:17+0300

meral akşener

istanbul

politika

taşınma

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ev sahibi

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ankara

iyi parti

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Geçtiğimiz yıl temmuz ayında İstanbul'dan başkent Ankara'ya taşınan Akşener, çalışmalarını burada sürdürmüş ve Üsküdar Beylerbeyi'ndeki evini kiraya vermişti.Ankara'da Bilkent’te kiraladığı evde yaklaşık 15 ay kalan Akşener, şimdi İstanbul'a geri dönüyor. Eski Genel Başkan'ın bu kez Üsküdar Beylerbeyi yerine, Acıbadem'de bir sitedeki yeni evinde yaşamını sürdüreceği ve siyasi çalışmalarına buradan devam edeceği öğrenildi.Akşener'in İstanbul'a kısa süre içinde taşınması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/kis-saati-uygulamasi-baslayacak-mi-saatler-geri-alinacak-mi-saatler-ne-zaman-geri-alinacak-2024-1088361628.html

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