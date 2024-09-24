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Meral Akşener'den İstanbul'a taşınma kararı
Meral Akşener'den İstanbul'a taşınma kararı
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da geçen bir yılın ardından yeniden İstanbul’a taşınma kararı aldı. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T11:17+0300
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meral akşener
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Geçtiğimiz yıl temmuz ayında İstanbul'dan başkent Ankara'ya taşınan Akşener, çalışmalarını burada sürdürmüş ve Üsküdar Beylerbeyi'ndeki evini kiraya vermişti.Ankara'da Bilkent’te kiraladığı evde yaklaşık 15 ay kalan Akşener, şimdi İstanbul'a geri dönüyor. Eski Genel Başkan'ın bu kez Üsküdar Beylerbeyi yerine, Acıbadem'de bir sitedeki yeni evinde yaşamını sürdüreceği ve siyasi çalışmalarına buradan devam edeceği öğrenildi.Akşener'in İstanbul'a kısa süre içinde taşınması bekleniyor.
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meral akşener, istanbul, taşınma, taşınmak, ev, ev sahibi , kiralık, ankara, iyi parti

Meral Akşener'den İstanbul'a taşınma kararı

11:17 24.09.2024
© İHA / MEHMET BASMACI-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© İHA / MEHMET BASMACI-
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İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da geçen bir yılın ardından yeniden İstanbul’a taşınma kararı aldı.
Geçtiğimiz yıl temmuz ayında İstanbul'dan başkent Ankara'ya taşınan Akşener, çalışmalarını burada sürdürmüş ve Üsküdar Beylerbeyi'ndeki evini kiraya vermişti.
Ankara'da Bilkent’te kiraladığı evde yaklaşık 15 ay kalan Akşener, şimdi İstanbul'a geri dönüyor. Eski Genel Başkan'ın bu kez Üsküdar Beylerbeyi yerine, Acıbadem'de bir sitedeki yeni evinde yaşamını sürdüreceği ve siyasi çalışmalarına buradan devam edeceği öğrenildi.
Akşener'in İstanbul'a kısa süre içinde taşınması bekleniyor.
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