Gazze sakinleri çadırların arasında sebze yetiştiriyor

Çoğunlukla konserve tüketiyoruz ve bu hiç te sağlıklı değil. Taze sebze ve meyveler çok pahalı olduğundan onları kendim yetiştirmeye başladım. Hiç tecrübem olmasa da domates, salatalık, bamya, yeşillik ve hatta kavun yetiştirmeyi başardım. Bahçe için yer olmadığından geçici evimizin hemen yanına bitkileri diktik. Çadırın etrafında büyüyüp onu tamamen kaplıyorlar. Çadırımız artık yeşil. Göze hoş geliyor ve içimizi ısıtıyor. Bahçe işlerimdeki en büyük zorluk su eksikliğidir. Geriye kalan suyun tamamı fidelere gidiyor. Bulaşıkları yıkar yıkamaz suyu çalıların köklerine döküyorum. Ellerimizi yıkıyoruz, su yine oraya gidiyor.