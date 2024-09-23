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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/gazze-sakinleri-cadirlarin-arasinda-sebze-yetistiriyor-1088350725.html
Gazze sakinleri çadırların arasında sebze yetiştiriyor
Gazze sakinleri çadırların arasında sebze yetiştiriyor
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi’nde devam eden çatışmalar nedeniyle ciddi bir gıda kıtlığı yaşanıyor, ürün fiyatları ise uzun süredir zirve yapmış durumdayken bölge sakinleri... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
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israil
israil ordusu
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kıtlık
sebze
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Mevcut verilere göre, Gazze Şeridi'nde tarım arazilerinin yüzde 75’ten fazlası savaş nedeniyle kullanım dışı kaldı. Bu durum, sakinleri ailelerini beslemek adına kendi yiyeceklerini temin etmeye zorluyor.Sputnik, çadırlarda yaşayan sığınmacıların boşta olan arazi parçalarında sebze ve yeşillik yetiştirmeye çalıştığı Han Yunus’un banliyölerini ziyaret etti.Atef Ahmad adlı kadın, Sputnik’e demecinde şunları anlattı:Her zaman Gazze Şeridi’nin tarım başkenti olan Han Yunus’ta İsrail’in ekilebilir arazilere yaptığı çok sayıda saldırının ardından, binlerce insanın tarlalara çadırlara yerleşmesinden sonra sebze meyve yetiştirecek hiçbir yer kalmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/dso-duyurdu-gazze-seridinde-560-binden-fazla-cocuga-cocuk-felci-asisi-yapildi-1087997776.html
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gazze şeridi, israil, israil ordusu, israil hava kuvvetleri, hava saldırıları, kıtlık, sebze
gazze şeridi, israil, israil ordusu, israil hava kuvvetleri, hava saldırıları, kıtlık, sebze

Gazze sakinleri çadırların arasında sebze yetiştiriyor

20:09 23.09.2024 (güncellendi: 21:04 23.09.2024)
Gazze sebze yetiştiren kadın
Gazze sebze yetiştiren kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
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Gazze Şeridi’nde devam eden çatışmalar nedeniyle ciddi bir gıda kıtlığı yaşanıyor, ürün fiyatları ise uzun süredir zirve yapmış durumdayken bölge sakinleri, ailelerini beslemek adına kendileri sebze ve yeşillik yetiştirmeye çalışıyor.
Mevcut verilere göre, Gazze Şeridi'nde tarım arazilerinin yüzde 75’ten fazlası savaş nedeniyle kullanım dışı kaldı. Bu durum, sakinleri ailelerini beslemek adına kendi yiyeceklerini temin etmeye zorluyor.
Sputnik, çadırlarda yaşayan sığınmacıların boşta olan arazi parçalarında sebze ve yeşillik yetiştirmeye çalıştığı Han Yunus’un banliyölerini ziyaret etti.
Atef Ahmad adlı kadın, Sputnik’e demecinde şunları anlattı:

Çoğunlukla konserve tüketiyoruz ve bu hiç te sağlıklı değil. Taze sebze ve meyveler çok pahalı olduğundan onları kendim yetiştirmeye başladım. Hiç tecrübem olmasa da domates, salatalık, bamya, yeşillik ve hatta kavun yetiştirmeyi başardım. Bahçe için yer olmadığından geçici evimizin hemen yanına bitkileri diktik. Çadırın etrafında büyüyüp onu tamamen kaplıyorlar. Çadırımız artık yeşil. Göze hoş geliyor ve içimizi ısıtıyor. Bahçe işlerimdeki en büyük zorluk su eksikliğidir. Geriye kalan suyun tamamı fidelere gidiyor. Bulaşıkları yıkar yıkamaz suyu çalıların köklerine döküyorum. Ellerimizi yıkıyoruz, su yine oraya gidiyor.

Gazze sebze diken kadın
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Her zaman Gazze Şeridi’nin tarım başkenti olan Han Yunus’ta İsrail’in ekilebilir arazilere yaptığı çok sayıda saldırının ardından, binlerce insanın tarlalara çadırlara yerleşmesinden sonra sebze meyve yetiştirecek hiçbir yer kalmadı.
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