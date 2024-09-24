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Küçükçekmece'de sokakta gasp girişimi iddialarıyla ilgili açıklama: Paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır
Küçükçekmece'de sokakta gasp girişimi iddialarıyla ilgili açıklama: Paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadaki sokak ortasında gasp girişiminde bulunulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
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darp
başsavcılık
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 26 Ağustos'ta yaşanan olayda 2 şüphelinin 1 kişiyi darp ettiği ifade edildi.Açıklamada, olayla ilgili kolluk kuvvetlerince yapılan araştırmada, mağdur kişinin açık kimlik bilgilerinin henüz tespit edilemediği, bu kişinin yabancı uyruklu olduğu ve mağdurun emniyet güçlerine veya adli makamlara herhangi bir müracaatının bulunmamasına rağmen görüntüler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.Soruşturma kapsamında olayın aydınlatılması için kolluk görevlileri tarafından çalışmaların sürdüğü kaydedilerek, şu açıklama yapıldı:
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küçükçekmece, darp, başsavcılık, sosyal medya

Küçükçekmece'de sokakta gasp girişimi iddialarıyla ilgili açıklama: Paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır

01:11 24.09.2024 (güncellendi: 01:20 24.09.2024)
© İHAduruşma, dava, mahkeme
duruşma, dava, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© İHA
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadaki sokak ortasında gasp girişiminde bulunulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 26 Ağustos'ta yaşanan olayda 2 şüphelinin 1 kişiyi darp ettiği ifade edildi.
Açıklamada, olayla ilgili kolluk kuvvetlerince yapılan araştırmada, mağdur kişinin açık kimlik bilgilerinin henüz tespit edilemediği, bu kişinin yabancı uyruklu olduğu ve mağdurun emniyet güçlerine veya adli makamlara herhangi bir müracaatının bulunmamasına rağmen görüntüler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında olayın aydınlatılması için kolluk görevlileri tarafından çalışmaların sürdüğü kaydedilerek, şu açıklama yapıldı:
"Olayla ilgili şüpheliler B.K. ve Y.D. gözaltına alınmış olup, mevcut delil durumuna göre Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol kararı verilmiştir. Her ne kadar sosyal medya platformlarında olayda gasp (yağma) suçunun işlendiği ileri sürülmüşse de olaya ilişkin görüntüler dikkatli incelendiğinde, 2 şüpheli ile mağdur arasındaki tartışmanın kavgaya dönüştüğü, kavga esnasında 2 şüphelinin mağduru darbettikleri görülmüştür. Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemler etkin biçimde yapılmaktadır. "
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