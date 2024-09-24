https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/kucukcekmecede-sokakta-gasp-girisimi-iddialariyla-ilgili-aciklama-paylasimlar-gercegi--1088357906.html

Küçükçekmece'de sokakta gasp girişimi iddialarıyla ilgili açıklama: Paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır

Küçükçekmece'de sokakta gasp girişimi iddialarıyla ilgili açıklama: Paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır

Sputnik Türkiye

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadaki sokak ortasında gasp girişiminde bulunulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T01:11+0300

2024-09-24T01:11+0300

2024-09-24T01:20+0300

türkiye

küçükçekmece

darp

başsavcılık

sosyal medya

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 26 Ağustos'ta yaşanan olayda 2 şüphelinin 1 kişiyi darp ettiği ifade edildi.Açıklamada, olayla ilgili kolluk kuvvetlerince yapılan araştırmada, mağdur kişinin açık kimlik bilgilerinin henüz tespit edilemediği, bu kişinin yabancı uyruklu olduğu ve mağdurun emniyet güçlerine veya adli makamlara herhangi bir müracaatının bulunmamasına rağmen görüntüler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.Soruşturma kapsamında olayın aydınlatılması için kolluk görevlileri tarafından çalışmaların sürdüğü kaydedilerek, şu açıklama yapıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/11-ogrencide-el-ayak-agiz-hastaligi-goruldu-el-ayak-agiz-hastaligi-nedir-1088357495.html

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küçükçekmece, darp, başsavcılık, sosyal medya