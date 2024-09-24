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Kübra Aykut'un intihar ettiği düşünülüyor, videoları hala sosyal medyada: Geriye mektup ve bir şifre bıraktı
Kübra Aykut'un intihar ettiği düşünülüyor, videoları hala sosyal medyada: Geriye mektup ve bir şifre bıraktı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya platformlarında 'Kübrasal' adıyla tanınan TikTok fenomeni Kübra Aykut, iddialara göre yaşadığı dairenin 5. katından atlayarak intihar etti. Olay... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T08:33+0300
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Kübra Aykut'un ölümünden 5 saat önce Instagram üzerinden paylaştığı temizlik videoları hala profilinde yer alıyor. Takipçileri tarafından sıkça izlenen bu videolar, Aykut'un intiharından önceki son görüntüler olarak kayıtlara geçti. Sosyal medyada "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapmasıyla tanınan fenomenin bu paylaşımı, hayranlarını şoke etti.İntihar mektubu bulunduPolis ekipleri, Kübra Aykut'un geride bir intihar mektubu bıraktığını tespit etti. Mektupta, kullandığı cep telefonunun şifresini yazdığı ve bu sayede yetkililerin sosyal medya hesaplarına erişim sağladığı bildirildi. Telefon üzerinden yapılan incelemelerde, intiharından birkaç saat önce ev temizliği yaptığı anlar ortaya çıkarıldı.Sağlık sorunları dikkat çektiAykut'un intihardan önce sosyal medyada yaptığı başka bir paylaşım ise kilo kaybı ile ilgiliydi. 44 kiloya kadar düştüğünü belirten fenomen, "Her gün bir kilo kaybediyorum. Enerjimi topladım ama kilomu toplayamıyorum" ifadelerini kullandı. Aykut’un sağlık sorunları yaşadığı ve bu durumun psikolojik etkilerinin de olabileceği düşünülüyor.Polis, Kübra Aykut’un ölümüne dair soruşturmayı sürdürüyor.Kübra Aykut kimdir?Son dakika haberin ardından Kübra Aykut neden öldü? sorusu da gündeme geldi. Peki, Kübra Aykut kimdir, kaç yaşındaydı?Kübra Aykut, 'Kubrasal' ismiyle sosyal medya fenomeni olarak tanınıyordu. 26 yaşındaki Kübra Aykut İstanbul doğumlu ve Antalya’da yaşıyordu. Tekirdağlı bir baba ve Samsunlu bir annenin çocuğu olan Kübra, enerjik ve neşeli kişiliğiyle biliniyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/sosyal-medya-fenomeni-kubra-aykut-besinci-kattan-duserek-hayatini-kaybetti--1088358858.html
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kübra aykut öldü mü, kübra aykut fenomen, kübra aykut kimdir
kübra aykut öldü mü, kübra aykut fenomen, kübra aykut kimdir

Kübra Aykut'un intihar ettiği düşünülüyor, videoları hala sosyal medyada: Geriye mektup ve bir şifre bıraktı

08:33 24.09.2024
© FotoğrafKübra Aykut
Kübra Aykut - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© Fotoğraf
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Sosyal medya platformlarında 'Kübrasal' adıyla tanınan TikTok fenomeni Kübra Aykut, iddialara göre yaşadığı dairenin 5. katından atlayarak intihar etti. Olay, İstanbul Sultanbeyli'deki bir lüks sitede meydana geldi. Aykut'un intiharından sadece birkaç saat önce evinde temizlik yaptığı anları sosyal medya hesabında paylaşmış olması dikkat çekti.
Kübra Aykut'un ölümünden 5 saat önce Instagram üzerinden paylaştığı temizlik videoları hala profilinde yer alıyor. Takipçileri tarafından sıkça izlenen bu videolar, Aykut'un intiharından önceki son görüntüler olarak kayıtlara geçti. Sosyal medyada "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapmasıyla tanınan fenomenin bu paylaşımı, hayranlarını şoke etti.

İntihar mektubu bulundu

Polis ekipleri, Kübra Aykut'un geride bir intihar mektubu bıraktığını tespit etti. Mektupta, kullandığı cep telefonunun şifresini yazdığı ve bu sayede yetkililerin sosyal medya hesaplarına erişim sağladığı bildirildi. Telefon üzerinden yapılan incelemelerde, intiharından birkaç saat önce ev temizliği yaptığı anlar ortaya çıkarıldı.

Sağlık sorunları dikkat çekti

Aykut'un intihardan önce sosyal medyada yaptığı başka bir paylaşım ise kilo kaybı ile ilgiliydi. 44 kiloya kadar düştüğünü belirten fenomen, "Her gün bir kilo kaybediyorum. Enerjimi topladım ama kilomu toplayamıyorum" ifadelerini kullandı. Aykut’un sağlık sorunları yaşadığı ve bu durumun psikolojik etkilerinin de olabileceği düşünülüyor.
Polis, Kübra Aykut’un ölümüne dair soruşturmayı sürdürüyor.

Kübra Aykut kimdir?

Son dakika haberin ardından Kübra Aykut neden öldü? sorusu da gündeme geldi. Peki, Kübra Aykut kimdir, kaç yaşındaydı?
Kübra Aykut, 'Kubrasal' ismiyle sosyal medya fenomeni olarak tanınıyordu. 26 yaşındaki Kübra Aykut İstanbul doğumlu ve Antalya’da yaşıyordu. Tekirdağlı bir baba ve Samsunlu bir annenin çocuğu olan Kübra, enerjik ve neşeli kişiliğiyle biliniyordu.
Kendime layık damat bulamıyorum diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut intihar etti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
TÜRKİYE
Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut beşinci kattan düşerek hayatını kaybetti
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