https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/karsta-korkutan-otel-yangini--1088372037.html
Kars'ta korkutan otel yangını
Kars'ta korkutan otel yangını
Sputnik Türkiye
Kars’ta çok katlı bir otelde çıkan yangında can pazarı yaşandı. Otel odalarında mahsur kalan ve aralarında yabancı uyruklu vatandaşların da bulunduğu 7 kişi... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T12:03+0300
2024-09-24T12:03+0300
2024-09-24T12:03+0300
türkiye
kars
otel
otel yangını
turist
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/18/1088371825_86:0:765:382_1920x0_80_0_0_4cdbdaa7bf2213cf260e23a8b7589395.jpg
Kars'ta sabah saatlerinde Konak Otel’de bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın büyüyerek diğer katlara da yayıldı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Oteldeki 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.Bölgeye Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Ötüken Senger de gelerek yetkililerden bilgi aldı. İtfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/izmir-korfezinde-denizin-rengi-degisti-olu-baliklar-yine-kiyiya-vurdu-1088370214.html
türkiye
kars
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/18/1088371825_171:0:680:382_1920x0_80_0_0_0192f8dabbd58e007cb21b1ca54367bf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kars, otel, otel yangını, turist
kars, otel, otel yangını, turist
Kars'ta korkutan otel yangını
Kars’ta çok katlı bir otelde çıkan yangında can pazarı yaşandı. Otel odalarında mahsur kalan ve aralarında yabancı uyruklu vatandaşların da bulunduğu 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kars'ta sabah saatlerinde Konak Otel’de bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın büyüyerek diğer katlara da yayıldı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Oteldeki 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Bölgeye Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Ötüken Senger de gelerek yetkililerden bilgi aldı. İtfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.