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Kars'ta korkutan otel yangını
Kars'ta korkutan otel yangını
Sputnik Türkiye
Kars’ta çok katlı bir otelde çıkan yangında can pazarı yaşandı. Otel odalarında mahsur kalan ve aralarında yabancı uyruklu vatandaşların da bulunduğu 7 kişi... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T12:03+0300
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Kars'ta sabah saatlerinde Konak Otel’de bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın büyüyerek diğer katlara da yayıldı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Oteldeki 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.Bölgeye Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Ötüken Senger de gelerek yetkililerden bilgi aldı. İtfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/izmir-korfezinde-denizin-rengi-degisti-olu-baliklar-yine-kiyiya-vurdu-1088370214.html
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kars, otel, otel yangını, turist
kars, otel, otel yangını, turist

Kars'ta korkutan otel yangını

12:03 24.09.2024
© IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇ-AW293725Kars
Kars - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇ-AW293725
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Kars’ta çok katlı bir otelde çıkan yangında can pazarı yaşandı. Otel odalarında mahsur kalan ve aralarında yabancı uyruklu vatandaşların da bulunduğu 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kars'ta sabah saatlerinde Konak Otel’de bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın büyüyerek diğer katlara da yayıldı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Oteldeki 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Bölgeye Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Ötüken Senger de gelerek yetkililerden bilgi aldı. İtfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.
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