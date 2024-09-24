https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/karsta-korkutan-otel-yangini--1088372037.html

Kars'ta korkutan otel yangını

Kars'ta korkutan otel yangını

Sputnik Türkiye

Kars’ta çok katlı bir otelde çıkan yangında can pazarı yaşandı. Otel odalarında mahsur kalan ve aralarında yabancı uyruklu vatandaşların da bulunduğu 7 kişi... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T12:03+0300

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Kars'ta sabah saatlerinde Konak Otel’de bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın büyüyerek diğer katlara da yayıldı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Oteldeki 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.Bölgeye Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Ötüken Senger de gelerek yetkililerden bilgi aldı. İtfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.

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