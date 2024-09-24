https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/japonyada-59-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1088364135.html

Japonya’da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya’da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

Japonya’nın Torishima adası açıkları olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hachijo Adası kıyılarında yüksekliği 50 santimetreyi bulan tsunami gözlendi. 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T09:39+0300

2024-09-24T09:39+0300

2024-09-24T09:39+0300

dünya

japonya

deprem

tsunami

pasifik tsunami uyarı merkezi

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Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), 5,9 büyüklüğünde depremin okyanus ortasında 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Deprem sonrası Izu ve Ogasawara adaları için tsunami uyarısı yayınlanırken, Hachijo Adası kıyılarında yüksekliği 50 santimetreyi bulan tsunami gözlendiği belirtildi. Tsunami uyarısını daha sonra yürürlükten kaldıran JMA, buna rağmen Pasifik Okyanusu kıyısındaki kesimlerde gelgit seviyesi değişiklikleri yaşanabileceği konusunda uyardı. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

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japonya, deprem, tsunami, pasifik tsunami uyarı merkezi