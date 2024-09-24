https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/japonyada-59-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1088364135.html
Japonya’da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Japonya’da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Japonya’nın Torishima adası açıkları olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hachijo Adası kıyılarında yüksekliği 50 santimetreyi bulan tsunami gözlendi. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T09:39+0300
2024-09-24T09:39+0300
2024-09-24T09:39+0300
dünya
japonya
deprem
tsunami
pasifik tsunami uyarı merkezi
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Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), 5,9 büyüklüğünde depremin okyanus ortasında 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Deprem sonrası Izu ve Ogasawara adaları için tsunami uyarısı yayınlanırken, Hachijo Adası kıyılarında yüksekliği 50 santimetreyi bulan tsunami gözlendiği belirtildi. Tsunami uyarısını daha sonra yürürlükten kaldıran JMA, buna rağmen Pasifik Okyanusu kıyısındaki kesimlerde gelgit seviyesi değişiklikleri yaşanabileceği konusunda uyardı. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/lubnanin-guneyinden-kuzeyine-kacis-basladi-binlerce-kisi-goce-basladi-saatlerce-trafik-olustu-1088362007.html
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japonya, deprem, tsunami, pasifik tsunami uyarı merkezi
japonya, deprem, tsunami, pasifik tsunami uyarı merkezi
Japonya’da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Japonya’nın Torishima adası açıkları olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hachijo Adası kıyılarında yüksekliği 50 santimetreyi bulan tsunami gözlendi.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), 5,9 büyüklüğünde depremin okyanus ortasında 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Deprem sonrası Izu ve Ogasawara adaları için tsunami uyarısı yayınlanırken, Hachijo Adası kıyılarında yüksekliği 50 santimetreyi bulan tsunami gözlendiği belirtildi.
Tsunami uyarısını daha sonra yürürlükten kaldıran JMA, buna rağmen Pasifik Okyanusu kıyısındaki kesimlerde gelgit seviyesi değişiklikleri yaşanabileceği konusunda uyardı. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.