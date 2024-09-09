https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/izmir-korfezindeki-balik-olumleri-devam-ediyor-cok-sayida-olu-balik-kiyiya-vurdu-1087831329.html
İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleri devam ediyor: Çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu
İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleri devam ediyor: Çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu
Sputnik Türkiye
İzmir Karşıyaka sahilinde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T18:26+0300
2024-09-09T18:26+0300
2024-09-09T18:29+0300
yaşam
izmir körfezi
toplu balık ölümleri
ölü balık
çevre kirliliği
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İzmir Körfezi'nde geçtiğimiz haftalarda balık ölümleri gündeme gelmişti. 20 Ağustos'ta Bayraklı sahiline çok sayıda ölü balık vururken bölgede kirlilik kaynağının tespiti için de çalışmalar başlatılmıştı. Bugün de balık ölümleri Karşıyaka sahilinde görüldü. Çok sayıda ölü balığın deniz yüzeyine çıktığı ve sahile vurduğu görüldü.Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise denizdeki ölü balıkları toplamak için çalışma yürütüyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca toplu balık ölümleri ve kirlilikle ilgili araştırma ile çözüm önerilerini sunmak için oluşturulan 'İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı, geçen hafta Bakan Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleşmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/bakan-kurum-izmir-korfezindeki-kirlilik-icin-acil-diyerek-duyurdu-bazi-bolgelerde-hic-yasam-1087678394.html
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izmir körfezi, toplu balık ölümleri, ölü balık, çevre kirliliği
izmir körfezi, toplu balık ölümleri, ölü balık, çevre kirliliği
İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleri devam ediyor: Çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu
18:26 09.09.2024 (güncellendi: 18:29 09.09.2024)
İzmir Karşıyaka sahilinde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.
İzmir Körfezi'nde geçtiğimiz haftalarda balık ölümleri gündeme gelmişti. 20 Ağustos'ta Bayraklı sahiline çok sayıda ölü balık vururken bölgede kirlilik kaynağının tespiti için de çalışmalar başlatılmıştı. Bugün de balık ölümleri Karşıyaka sahilinde görüldü. Çok sayıda ölü balığın deniz yüzeyine çıktığı ve sahile vurduğu görüldü.
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise denizdeki ölü balıkları toplamak için çalışma yürütüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca toplu balık ölümleri ve kirlilikle ilgili araştırma ile çözüm önerilerini sunmak için oluşturulan 'İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı, geçen hafta Bakan Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleşmişti.