https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/izmir-korfezindeki-balik-olumleri-devam-ediyor-cok-sayida-olu-balik-kiyiya-vurdu-1087831329.html

İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleri devam ediyor: Çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu

İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleri devam ediyor: Çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu

Sputnik Türkiye

İzmir Karşıyaka sahilinde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T18:26+0300

2024-09-09T18:26+0300

2024-09-09T18:29+0300

yaşam

izmir körfezi

toplu balık ölümleri

ölü balık

çevre kirliliği

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İzmir Körfezi'nde geçtiğimiz haftalarda balık ölümleri gündeme gelmişti. 20 Ağustos'ta Bayraklı sahiline çok sayıda ölü balık vururken bölgede kirlilik kaynağının tespiti için de çalışmalar başlatılmıştı. Bugün de balık ölümleri Karşıyaka sahilinde görüldü. Çok sayıda ölü balığın deniz yüzeyine çıktığı ve sahile vurduğu görüldü.Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise denizdeki ölü balıkları toplamak için çalışma yürütüyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca toplu balık ölümleri ve kirlilikle ilgili araştırma ile çözüm önerilerini sunmak için oluşturulan 'İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı, geçen hafta Bakan Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleşmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/bakan-kurum-izmir-korfezindeki-kirlilik-icin-acil-diyerek-duyurdu-bazi-bolgelerde-hic-yasam-1087678394.html

izmir körfezi

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Sputnik Türkiye

izmir körfezi, toplu balık ölümleri, ölü balık, çevre kirliliği