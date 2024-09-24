https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/futbolda-turk-yildizlar-soleni-dunya-kerem-akturkoglu-ve-orkun-kokcuyu-konusuyor-1088361314.html

Futbolda Türk yıldızlar şöleni: Spor dünyası Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü konuşuyor

Futbolda Türk yıldızlar şöleni: Spor dünyası Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü konuşuyor

Sputnik Türkiye

Portekiz Premier Ligi'nin 6'ncı haftasında Benfica, Boavista'ya konuk oldu. Bruno Lage'nin ilk 11'de forma şansı verdiği Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü maça... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

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Boavista, Portekiz Premier Ligi'nin 6'ncı haftasında Benfica ile karşı karşıya geldi. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Boavista maçında Türk futbolcular Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu'na ilk 11'de forma şansı verdi.Karşılaşmanın 11'inci dakikasında milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın ilk golünü hazırlayan isim oldu. Kerem Aktürkoğlu sol kanattan ceza sahasına girdi ve pasını yerden içeriye çevirdi. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Pavlidis ön direkte topa dokundu ve fileleri havalandırdı.Müsabakanın 31'inci dakikasında bu kez iki milli futbolcu birden sahne aldı. Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan verdiği pasta Orkun Kökçü oldukça uzak mesafede topla buluştu. Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından yerden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Bu golle birlikte Benfica, Boavista deplasmanında farkı ikiye çıkardı.Benfica'nın Galatasaray'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, Portekiz temsilcisinde şu ana kadar 3 maçta şans buldu. 25 yaşındaki kanat oyuncusu bu müsabakalarda 2 gol attı ve 2 asist üretti.23 yaşındaki on numara Orkun Kökçü, bu sezon Benfica'da 7 karşılaşmada süre aldı. Orkun Kökçü, bu mücadelelerde 3 gol atma başarısı gösterdi. 23 yaşındaki on numara, takım arkadaşlarına 3 asist yaptı.

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