https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/israilin-lubnana-yonelik-saldirilarinda-bmnin-iki-personeli-hayatini-kaybetti-1088396283.html

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında BM’nin iki personeli hayatını kaybetti

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında BM’nin iki personeli hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) iki personelinin hayatını kaybettiği bildirildi. 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T18:53+0300

2024-09-24T18:53+0300

2024-09-24T18:53+0300

dünya

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bm mülteciler yüksek komiserliği (unhcr)

unhcr

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, X hesabından yaptığı paylaşımda iki UNHCR personelinin İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında hayatını kaybettiğini ifade etti.Açıklamada, “İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırıları şu anda yüzlerce sivili acımasızca öldürüyor. Ayrıca dün iki UNHCR personelinin de öldürüldüğünü bildirmekten büyük üzüntü duyuyorum. Tüm UNHCR personeli adına bu kişilerin ailelerine, dostlarına ve mesai arkadaşlarına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadeleri kullanıldı.İsrail’in dünkü geniş çaplı bombardımanları sonucu Lübnan’da aralarında 35 çocuğun da olduğu 558 kişi hayatını kaybetmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı Acil Durumlar Merkezi, yaralı sayısını bin 645 olarak açıklamıştı. Hizbullah ise karşılık olarak onlarca füze ateşleyerek İsrail'in kuzeyini hedef almıştı. Lübnan hükümeti, BM'ye müdahale etmesi ve İsrail saldırganlığını durdurması çağrısında bulunmuştu.

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birleşmiş milletler (bm), bm, bm mülteciler yüksek komiserliği (unhcr), unhcr, filippo grandi, israil, lübnan, lübnan sağlık bakanlığı, hizbullah