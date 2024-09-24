https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/israil-cumhurbaskani-herzog-lubnanla-savas-istemiyoruz-ama-vatandaslarimizi-korumak-zorundayiz-1088374189.html
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Lübnan’la savaş istemiyoruz ama vatandaşlarımızı korumak zorundayız
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Lübnan’la savaş istemiyoruz ama vatandaşlarımızı korumak zorundayız
Sputnik Türkiye
İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog, ülkesinin Lübnan’la savaş istemediğini, ama vatandaşlarını koruma hakkına ve yükümlülüğüne sahip olduğunu belirtti. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T12:20+0300
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Herzog, sosyal medya platformu X paylaşımında, “Tekrar tekrar söylüyorum, İsrail savaş istemiyor. Ancak halkımızı savunma hakkımız ve yükümlülüğümüz var” diye yazdı.İsrail ordusunun, Hizbullah'ın sivillerin evlerine roket depoladığı iddia edilen bir videosunu da paylaşan Herzog, “Binlerce uzun menzilli füze evlerde, oturma odalarında, yatak odalarında ve mutfaklarda depolanıyor ve daha sonra sadece ulusumuzu öldürmek amacıyla fırlatılıyor” yorumunda bulundu.İsrail Hava Kuvvetleri dün sabahtan itibaren Lübnan'ın güney ve doğusundaki yerleşim yerlerine yoğun saldırılar düzenliyor. Onlarca kent ve köy vurulurken Hizbullah da İsrail'in kuzeyine onlarca füzeyle saldırdı. Lübnan hükümeti, Birleşmiş Milletker’e bu duruma müdahale etmesi ve İsrail’in saldırganlığını durdurması çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/eski-pentagon-danismani-abd-ukraynaya-degil-ortadoguya-odaklanmali-1088366210.html
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israil, isaac herzog, lübnan, savaş, hizbullah, birleşmiş milletler (bm)
israil, isaac herzog, lübnan, savaş, hizbullah, birleşmiş milletler (bm)
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Lübnan’la savaş istemiyoruz ama vatandaşlarımızı korumak zorundayız
12:20 24.09.2024 (güncellendi: 12:22 24.09.2024)
İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog, ülkesinin Lübnan’la savaş istemediğini, ama vatandaşlarını koruma hakkına ve yükümlülüğüne sahip olduğunu belirtti.
Herzog, sosyal medya platformu X paylaşımında, “Tekrar tekrar söylüyorum, İsrail savaş istemiyor. Ancak halkımızı savunma hakkımız ve yükümlülüğümüz var” diye yazdı.
İsrail ordusunun, Hizbullah'ın sivillerin evlerine roket depoladığı iddia edilen bir videosunu da paylaşan Herzog, “Binlerce uzun menzilli füze evlerde, oturma odalarında, yatak odalarında ve mutfaklarda depolanıyor ve daha sonra sadece ulusumuzu öldürmek amacıyla fırlatılıyor” yorumunda bulundu.
İsrail Hava Kuvvetleri dün sabahtan itibaren Lübnan'ın güney ve doğusundaki yerleşim yerlerine yoğun saldırılar düzenliyor. Onlarca kent ve köy vurulurken Hizbullah da İsrail'in kuzeyine onlarca füzeyle saldırdı. Lübnan hükümeti, Birleşmiş Milletker’e bu duruma müdahale etmesi ve İsrail’in saldırganlığını durdurması çağrısında bulundu.