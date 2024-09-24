https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/cumhurbaskani-erdogan-ermenistan-basbakani-pasinyan-ile-gorustu-1088401921.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye dair henüz bir açıklama yapılmadı. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T22:20+0300
2024-09-24T22:20+0300
2024-09-24T22:25+0300
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paşinyan
ermenistan
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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/cumhurbaskani-erdogan-yunanistan-basbakani-micotakis-ile-gorustu-1088398088.html
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recep tayyip erdoğan, paşinyan, ermenistan, türkiye
recep tayyip erdoğan, paşinyan, ermenistan, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi
22:20 24.09.2024 (güncellendi: 22:25 24.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.