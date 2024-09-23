https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/dso-acikladi-bu-yil-icinde-afrikada-30-bin-supheli-m-cicegi-virusu-vakasi-goruldu-1088336732.html

DSÖ açıkladı: 'Bu yıl içinde Afrika'da 30 bin şüpheli M Çiçeği virüsü vakası görüldü'

DSÖ açıkladı: 'Bu yıl içinde Afrika'da 30 bin şüpheli M Çiçeği virüsü vakası görüldü'

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü, çoğunluğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti olmak üzere 30 bin şüpheli M Çiçeği virüsü vakası görüldüğünü açıkladı. 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T15:02+0300

2024-09-23T15:02+0300

2024-09-23T15:02+0300

yaşam

maymun çiçeği virüsü

dünya sağlık örgütü (dsö)

halk sağlığı

pandemi

salgın

salgın hastalık

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DSÖ raporuna göre, kıta genelinde 800’den fazla kişi şüpheli M-çiçeği virüsü sonucu hayatını kaybetti. Afrika’da bu yıl içerisinde Ocak ayından Eylül ayının 15’ine kadar 29 bin 342 şüpheli M-çiçeği virüsü vakası ve 812 can kaybı görüldüğünü aktaran DSÖ, dünya genelinde Ağustos ayında yalnızca 2 bin 82 M-çiçeği virüsü vakası doğrulanırken bu sayının 2022 Kasım ayından bu yana en yüksek seviye olduğunu bildirdi.Öte yandan Burundi’nin de salgından etkilendiği bildirilen raporda önceki yıllarla kıyaslanan rakamlara yer verilmedi.Afrika Birliği Halk Sağlığı Ajansı açıklamasında, 2023'te salgından etkilenen 7 ülkede 14 bin 957 vaka ve 739 can kaybı kaydedilirken ve bu verilerin 2022'ye göre yeni vakalarda yüzde 78,5'lik bir artış olduğunu aktarıldı. Dünya Bankası Cumartesi günü yaptığı açıklamasında 10 Afrika ülkesine salgınla mücadele için 128 bin 89 dolar fon sağlandığını duyurmuştu.

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Sputnik Türkiye

maymun çiçeği virüsü, dünya sağlık örgütü (dsö), halk sağlığı, pandemi, salgın, salgın hastalık