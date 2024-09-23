DSÖ açıkladı: 'Bu yıl içinde Afrika'da 30 bin şüpheli M Çiçeği virüsü vakası görüldü'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:01
22 dk
SESLİ HABER
Yakıt tasarrufunda dikkat edilmesi gereken 5 temel kural nedir?
09:48
4 dk
ÖZEL HABER
Instagram'ın patronu Mark Zuckerberg kimden özür dilemişti?
10:18
4 dk
SESLİ HABER
Gürcü siyasteçi: 2008'de savaşı dış talimatla başlattılar
10:40
1 dk
SESLİ HABER
Araştırmaya göre göz renginiz, sağlığınız ve kişiliğiniz üzerinde rol oynuyor
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası prim borcu için yapılması gerekenler
11:09
1 dk
ÖZEL HABER
Gülen’in ‘oğlu’ Avustralya turunda: FETÖ okulunda ölen öğrenciyi hatırlamadılar
11:21
6 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook kişisel verileri nasıl sattı?
11:35
2 dk
MODERN HALK OZANI
Barış Manço ile arasını açan kadın kimdi?
11:46
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
SESLİ HABER
Sekiz ayda nüfusun iki katı yolcu taşındı
12:20
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:04
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:04
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
‘Meta’nın Türkiye temsilcisi yargıçlara hesap vermeli’
18:21
2 dk
SESLİ HABER
'Kara liste' gün geçtikçe kabarıyor: Kara liste nedir? Kimler kara listeye alınır?
19:05
5 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Bilal Erdoğan: EYT Büyük bir felaketti, kandırıldık
20:41
1 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
21:32
5 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
22:38
2 dk
SESLİ HABER
Fransa’da PKK propagandası: Fransız bakan cevap veremedi
23:04
1 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
23:28
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de demiryolu bağlantısı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Okullara 30 bin ek personel alımı: İstihdam politikalarındaki başarısızlık
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Stüdyo konuğumuz müzisyen Bekir Ünlüataer
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türk şirketleri buluta çıkabilmek için Microsoft engeline takılıyor
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’ye göç eden zengin sayısında artış
19:09
1 dk
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
19:25
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/dso-acikladi-bu-yil-icinde-afrikada-30-bin-supheli-m-cicegi-virusu-vakasi-goruldu-1088336732.html
DSÖ açıkladı: 'Bu yıl içinde Afrika'da 30 bin şüpheli M Çiçeği virüsü vakası görüldü'
DSÖ açıkladı: 'Bu yıl içinde Afrika'da 30 bin şüpheli M Çiçeği virüsü vakası görüldü'
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü, çoğunluğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti olmak üzere 30 bin şüpheli M Çiçeği virüsü vakası görüldüğünü açıkladı. 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T15:02+0300
2024-09-23T15:02+0300
yaşam
maymun çiçeği virüsü
dünya sağlık örgütü (dsö)
halk sağlığı
pandemi
salgın
salgın hastalık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086857563_0:48:1316:788_1920x0_80_0_0_bfdeadd9d74a04d51f9569670d186785.jpg
DSÖ raporuna göre, kıta genelinde 800’den fazla kişi şüpheli M-çiçeği virüsü sonucu hayatını kaybetti. Afrika’da bu yıl içerisinde Ocak ayından Eylül ayının 15’ine kadar 29 bin 342 şüpheli M-çiçeği virüsü vakası ve 812 can kaybı görüldüğünü aktaran DSÖ, dünya genelinde Ağustos ayında yalnızca 2 bin 82 M-çiçeği virüsü vakası doğrulanırken bu sayının 2022 Kasım ayından bu yana en yüksek seviye olduğunu bildirdi.Öte yandan Burundi’nin de salgından etkilendiği bildirilen raporda önceki yıllarla kıyaslanan rakamlara yer verilmedi.Afrika Birliği Halk Sağlığı Ajansı açıklamasında, 2023'te salgından etkilenen 7 ülkede 14 bin 957 vaka ve 739 can kaybı kaydedilirken ve bu verilerin 2022'ye göre yeni vakalarda yüzde 78,5'lik bir artış olduğunu aktarıldı. Dünya Bankası Cumartesi günü yaptığı açıklamasında 10 Afrika ülkesine salgınla mücadele için 128 bin 89 dolar fon sağlandığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/dunya-saglik-orgutu-m-cicegi-virusune-karsi-ilk-asiya-onay-verdi-1087986627.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086857563_102:0:1215:835_1920x0_80_0_0_0e4c922abf32da96d34a6de13f3c27e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
maymun çiçeği virüsü, dünya sağlık örgütü (dsö), halk sağlığı, pandemi, salgın, salgın hastalık
maymun çiçeği virüsü, dünya sağlık örgütü (dsö), halk sağlığı, pandemi, salgın, salgın hastalık

DSÖ açıkladı: 'Bu yıl içinde Afrika'da 30 bin şüpheli M Çiçeği virüsü vakası görüldü'

15:02 23.09.2024
© İHA / ATİLLA ÖZER - EREN ELYESA POLAT maymun çiçeği virüsü,
 maymun çiçeği virüsü, - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
© İHA / ATİLLA ÖZER - EREN ELYESA POLAT
Abone ol
Dünya Sağlık Örgütü, çoğunluğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti olmak üzere 30 bin şüpheli M Çiçeği virüsü vakası görüldüğünü açıkladı.
DSÖ raporuna göre, kıta genelinde 800’den fazla kişi şüpheli M-çiçeği virüsü sonucu hayatını kaybetti. Afrika’da bu yıl içerisinde Ocak ayından Eylül ayının 15’ine kadar 29 bin 342 şüpheli M-çiçeği virüsü vakası ve 812 can kaybı görüldüğünü aktaran DSÖ, dünya genelinde Ağustos ayında yalnızca 2 bin 82 M-çiçeği virüsü vakası doğrulanırken bu sayının 2022 Kasım ayından bu yana en yüksek seviye olduğunu bildirdi.
Öte yandan Burundi’nin de salgından etkilendiği bildirilen raporda önceki yıllarla kıyaslanan rakamlara yer verilmedi.
Afrika Birliği Halk Sağlığı Ajansı açıklamasında, 2023'te salgından etkilenen 7 ülkede 14 bin 957 vaka ve 739 can kaybı kaydedilirken ve bu verilerin 2022'ye göre yeni vakalarda yüzde 78,5'lik bir artış olduğunu aktarıldı. Dünya Bankası Cumartesi günü yaptığı açıklamasında 10 Afrika ülkesine salgınla mücadele için 128 bin 89 dolar fon sağlandığını duyurmuştu.
maymun çiçeği virüsü, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
Dünya Sağlık Örgütü, M Çiçeği virüsüne karşı ilk aşıya onay verdi
13 Eylül, 14:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала