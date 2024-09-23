https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/dso-acikladi-bu-yil-icinde-afrikada-30-bin-supheli-m-cicegi-virusu-vakasi-goruldu-1088336732.html
DSÖ açıkladı: 'Bu yıl içinde Afrika'da 30 bin şüpheli M Çiçeği virüsü vakası görüldü'
DSÖ açıkladı: 'Bu yıl içinde Afrika'da 30 bin şüpheli M Çiçeği virüsü vakası görüldü'
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü, çoğunluğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti olmak üzere 30 bin şüpheli M Çiçeği virüsü vakası görüldüğünü açıkladı. 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T15:02+0300
2024-09-23T15:02+0300
2024-09-23T15:02+0300
yaşam
maymun çiçeği virüsü
dünya sağlık örgütü (dsö)
halk sağlığı
pandemi
salgın
salgın hastalık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086857563_0:48:1316:788_1920x0_80_0_0_bfdeadd9d74a04d51f9569670d186785.jpg
DSÖ raporuna göre, kıta genelinde 800’den fazla kişi şüpheli M-çiçeği virüsü sonucu hayatını kaybetti. Afrika’da bu yıl içerisinde Ocak ayından Eylül ayının 15’ine kadar 29 bin 342 şüpheli M-çiçeği virüsü vakası ve 812 can kaybı görüldüğünü aktaran DSÖ, dünya genelinde Ağustos ayında yalnızca 2 bin 82 M-çiçeği virüsü vakası doğrulanırken bu sayının 2022 Kasım ayından bu yana en yüksek seviye olduğunu bildirdi.Öte yandan Burundi’nin de salgından etkilendiği bildirilen raporda önceki yıllarla kıyaslanan rakamlara yer verilmedi.Afrika Birliği Halk Sağlığı Ajansı açıklamasında, 2023'te salgından etkilenen 7 ülkede 14 bin 957 vaka ve 739 can kaybı kaydedilirken ve bu verilerin 2022'ye göre yeni vakalarda yüzde 78,5'lik bir artış olduğunu aktarıldı. Dünya Bankası Cumartesi günü yaptığı açıklamasında 10 Afrika ülkesine salgınla mücadele için 128 bin 89 dolar fon sağlandığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/dunya-saglik-orgutu-m-cicegi-virusune-karsi-ilk-asiya-onay-verdi-1087986627.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086857563_102:0:1215:835_1920x0_80_0_0_0e4c922abf32da96d34a6de13f3c27e2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
maymun çiçeği virüsü, dünya sağlık örgütü (dsö), halk sağlığı, pandemi, salgın, salgın hastalık
maymun çiçeği virüsü, dünya sağlık örgütü (dsö), halk sağlığı, pandemi, salgın, salgın hastalık
DSÖ açıkladı: 'Bu yıl içinde Afrika'da 30 bin şüpheli M Çiçeği virüsü vakası görüldü'
Dünya Sağlık Örgütü, çoğunluğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti olmak üzere 30 bin şüpheli M Çiçeği virüsü vakası görüldüğünü açıkladı.
DSÖ raporuna göre, kıta genelinde 800’den fazla kişi şüpheli M-çiçeği virüsü sonucu hayatını kaybetti. Afrika’da bu yıl içerisinde Ocak ayından Eylül ayının 15’ine kadar 29 bin 342 şüpheli M-çiçeği virüsü vakası ve 812 can kaybı görüldüğünü aktaran DSÖ, dünya genelinde Ağustos ayında yalnızca 2 bin 82 M-çiçeği virüsü vakası doğrulanırken bu sayının 2022 Kasım ayından bu yana en yüksek seviye olduğunu bildirdi.
Öte yandan Burundi’nin de salgından etkilendiği bildirilen raporda önceki yıllarla kıyaslanan rakamlara yer verilmedi.
Afrika Birliği Halk Sağlığı Ajansı açıklamasında, 2023'te salgından etkilenen 7 ülkede 14 bin 957 vaka ve 739 can kaybı kaydedilirken ve bu verilerin 2022'ye göre yeni vakalarda yüzde 78,5'lik bir artış olduğunu aktarıldı. Dünya Bankası Cumartesi günü yaptığı açıklamasında 10 Afrika ülkesine salgınla mücadele için 128 bin 89 dolar fon sağlandığını duyurmuştu.