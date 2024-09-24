https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/gorgusuz-turistlere-karsi-hareket-gectiler-kurallara-uymayanlara-750-euro-ceza-geldi-1088379569.html
'Görgüsüz' turistlere karşı hareket geçtiler: Kurallara uymayanlara 750 euro ceza geldi
'Görgüsüz' turistlere karşı hareket geçtiler: Kurallara uymayanlara 750 euro ceza geldi
Sputnik Türkiye
Çok fazla turistin akın ettiği İspanya'nın Malaga kentinde, görgü kurallarına uymayan turistler için 750 euroya kadar para cezası uygulanmaya başlandı. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T13:53+0300
2024-09-24T13:53+0300
2024-09-24T14:47+0300
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turizm
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Dünyanın en popüler turizm merkezlerinden biri olan İspanya'nın Malaga kenti, turistlerin aşırı davranışlarından bıkınca yeni önlemleri hayata geçirdi. Yerel meclis turizm kurallarını güncellerken, sokak güvenliğinden giyilmemesi gereken kıyafetlere kadar ziyaretçilerin uyması gereken kurallar tek tek sıralandı. Üstsüz dolaşmak yasaklandıYetkililer yeni kurallar aracılığıyla ziyaretçilere sokaklarda ve halka açık yerlerde daima giyinik olmaları gerektiğini hatırlatıyor. Kent sakinlerinin şehir merkezinde sık sık yüzme kıyafetleriyle ya da üstsüz dolaşan turistlerden şikayetçi olması üzerine kıyafetsiz gezmeyi yasaklayan bir yönetmelik çıkarıldı.Artık kamusal alanda üstsüz ya da iç çamaşırıyla gezmek yasak ve ihlaller için 750 euroya kadar para cezası uygulanıyor.Bağırmak, yüksek sesle şarkı söylemek ve müzik dinlemek yokBu kural ile yerleşim alanlarında rahatsız edici veya uygunsuz olarak değerlendirilebilecek ziyaretçi davranışlarına atıfta bulunuluyor. Belediye, turistlere bağırmamalarını, şarkı söylememelerini veya yüksek sesle müzik dinlememelerini tavsiye ediyor.Ziyaretçilerden özellikle sakinlerin istirahate çekildiği saatlere saygı göstermeleri ve yaşlılara, hastalara, çocuklara, öğrencilere ve önemli çalışanlara karşı düşünceli olmaları bekleniyor.Kaldırımlar yayalar içindirYetkililer, bisiklet ya da scooter kullananların, sadece yayalar için tasarlanmış kaldırımlarda yer kaplamak yerine 'yasal olarak bu amaç için tasarlanmış alanlarda' kalmalarını talep ediyor.İnternet ve billboard kampanyasında, ziyaretçilerden çöplerini atarken çöp kutularını, konteynırları ve diğer hizmetleri kullanmaları isteniyor. Ayrıca anıtların, tarihi mekanların, park ve bahçelerin etrafına çöp atılmamasına özellikle dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.Turist karşıtı kampanyalar yapılmıştıMalağa, geçtiğimiz yıl yaklaşık 14 milyon turisti ağırladı. Ancak aşırı turizmden rahatsız olan kent sakinleri, Costa del Sol kentinde protestolar ve kitlesel turizm karşıtı kampanyalar düzenlendi. Aktivistler, memleketlerinin turistler için bir tema parkına dönüştüğünü belirterek, Endülüs destinasyonuna kulüp ve gece hayatı için gelen kaba ziyaretçileri eleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/ispanyada-turist-karsiti-hareketler-gucleniyor--1086764515.html
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ispanya, turist, yabancı turist, protesto, turizm
ispanya, turist, yabancı turist, protesto, turizm
'Görgüsüz' turistlere karşı hareket geçtiler: Kurallara uymayanlara 750 euro ceza geldi
13:53 24.09.2024 (güncellendi: 14:47 24.09.2024)
Çok fazla turistin akın ettiği İspanya'nın Malaga kentinde, görgü kurallarına uymayan turistler için 750 euroya kadar para cezası uygulanmaya başlandı.
Dünyanın en popüler turizm merkezlerinden biri olan İspanya'nın Malaga kenti, turistlerin aşırı davranışlarından bıkınca yeni önlemleri hayata geçirdi. Yerel meclis turizm kurallarını güncellerken, sokak güvenliğinden giyilmemesi gereken kıyafetlere kadar ziyaretçilerin uyması gereken kurallar tek tek sıralandı.
Üstsüz dolaşmak yasaklandı
Yetkililer yeni kurallar aracılığıyla ziyaretçilere sokaklarda ve halka açık yerlerde daima giyinik olmaları gerektiğini hatırlatıyor. Kent sakinlerinin şehir merkezinde sık sık yüzme kıyafetleriyle ya da üstsüz dolaşan turistlerden şikayetçi olması üzerine kıyafetsiz gezmeyi yasaklayan bir yönetmelik çıkarıldı.
Artık kamusal alanda üstsüz ya da iç çamaşırıyla gezmek yasak ve ihlaller için 750 euroya kadar para cezası uygulanıyor.
Bağırmak, yüksek sesle şarkı söylemek ve müzik dinlemek yok
Bu kural ile yerleşim alanlarında rahatsız edici veya uygunsuz olarak değerlendirilebilecek ziyaretçi davranışlarına atıfta bulunuluyor. Belediye, turistlere bağırmamalarını, şarkı söylememelerini veya yüksek sesle müzik dinlememelerini tavsiye ediyor.
Ziyaretçilerden özellikle sakinlerin istirahate çekildiği saatlere saygı göstermeleri ve yaşlılara, hastalara, çocuklara, öğrencilere ve önemli çalışanlara karşı düşünceli olmaları bekleniyor.
Kaldırımlar yayalar içindir
Yetkililer, bisiklet ya da scooter kullananların, sadece yayalar için tasarlanmış kaldırımlarda yer kaplamak yerine 'yasal olarak bu amaç için tasarlanmış alanlarda' kalmalarını talep ediyor.
İnternet ve billboard kampanyasında, ziyaretçilerden çöplerini atarken çöp kutularını, konteynırları ve diğer hizmetleri kullanmaları isteniyor. Ayrıca anıtların, tarihi mekanların, park ve bahçelerin etrafına çöp atılmamasına özellikle dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.
Turist karşıtı kampanyalar yapılmıştı
Malağa, geçtiğimiz yıl yaklaşık 14 milyon turisti ağırladı. Ancak aşırı turizmden rahatsız olan kent sakinleri, Costa del Sol kentinde protestolar ve kitlesel turizm karşıtı kampanyalar düzenlendi. Aktivistler, memleketlerinin turistler için bir tema parkına dönüştüğünü belirterek, Endülüs destinasyonuna kulüp ve gece hayatı için gelen kaba ziyaretçileri eleştirdi.