https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/ispanyada-turist-karsiti-hareketler-gucleniyor--1086764515.html

İspanya'da turist karşıtı hareketler güçleniyor

İspanya'da turist karşıtı hareketler güçleniyor

Sputnik Türkiye

Aşırı yoğun turist akımı dolayısıyla ev fiyatlarının arttığı ve kamu hizmetlerinin yavaşladığı İspanya'da 'anti-turist' protestoları başladı. 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T17:08+0300

2024-08-12T17:08+0300

2024-08-12T17:08+0300

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UNESCO’nun sürdürülebilir turizm konularında kıdemli proje sorumlusu Peter DeBrine’in The Guardian’a yaptığı açıklamaya göre, İspanya’yı etkisi altına alan kitlesel turizm karşıtı protestoların tüm bölgeye yayılabileceği öngörülüyor.'Yaşanmaz hale geldi'Son aylarda, İspanya’nın en popüler turistik bölgelerinden Malaga, Mallorca, Gran Canaria, Granada ve Barselona’da binlerce İspanyol, kitlesel turizme karşı protesto düzenledi. Dünyanın en çok ziyaret edilen ikinci ülkesi olan İspanya’nın birçok noktasında, yerel halk, turizm nedeniyle şehirlerinin yaşanmaz hale geldiğini belirterek bu duruma tepki gösteriyor.DeBrine, “Bu destinasyonlarda tolere edilebilirlik sınırını aştığımızı görüyoruz,” diyerek durumu dengelemeye çalışmanın önemine vurgu yaptı. “Şu anda durum tamamen dengesiz bir hale geldi,” dedi.'Fiyat artışları ve kamu hizmetlerindeki yük sayısı artıyor'Haberlere göre İspanya’nın Palma de Mallorca kentinde düzenlenen bir turizm karşıtı protestoya yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Protestoculardan biri, adadaki büyük fiyat artışlarını ve kamu hizmetleri üzerindeki yükü gerekçe göstererek daha az turist istediklerini belirtti.DeBrine, yoğun ziyaret edilen yerlerde yaşanan konut krizinin bardağı taşıran son damla olabileceğini belirterek, turizmin konut piyasasındaki mevcut endişeleri daha da kötüleştirdiğini, kısa süreli konaklama seçeneklerinin yerel halkı konut piyasasından dışladığını ifade etti.Geçtiğimiz ay, Barselona’da turizm karşıtı protestocular, turistlere su tabancasıyla saldırmış ve 'Turistler evinize dönün' ve 'Hoş gelmediniz' yazılı pankartlar taşımıştı.Bu tür eylemleri 'aşırı ve gereksiz' olarak nitelendiren DeBrine, ancak bu tepkilerin 'bir yanıt gelene kadar devam edeceğini' belirtti. BM yetkilisi, karar vericilerin yerel halkın yaşamını iyileştirmek için adımlar atması gerektiğini, aksi takdirde protestoların İspanya dışına yayılma riskinin yüksek olduğunu uyardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/ispanya-ve-portekize-dev-gok-tasi-dustu-gece-birden-gunduze-dondu-1083999040.html

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ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, turist, yerli turist, yabancı turist