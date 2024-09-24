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Finlandiya, 'Ukrayna'daki krizin yarattığı ekonomik sıkıntılar' nedeniyle 2 pandayı iade edecek
Finlandiya, 'Ukrayna'daki krizin yarattığı ekonomik sıkıntılar' nedeniyle 2 pandayı iade edecek
Sputnik Türkiye
Finlandiya, finansal zorunluluklar nedeniyle iki pandayı Çin'e erken göndereceğini açıkladı. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
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Finlandiya, finansal zorluklar nedeniyle Çin’e iki pandayı erken geri gönderecek. Bu karara neden olan faktörler arasında COVID-19 pandemisi, turist sayısındaki azalma, Ukrayna’daki çatışmanın neden olduğu enflasyon ve faiz oranlarındaki artış yer aldığı açıklandı. Liumi ve Pyry isimli pandalar, sonbaharın sonunda Finlandiya’daki Yähtäri Hayvanat Bahçesi’nden Çin’e dönmeden önce karantinaya alınacak. Pandalar, 2018 yılında Finlandiya’ya getirilmişti ve 15 yıl boyunca burada kalmaları planlanıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/arjantin-mahkemesinden-venezuella-lideri-maduro-hakkinda-tutuklama-karari-1088363804.html
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finlandiya, ukrayna, covid-19, panda, çin, çin halk cumhuriyeti
finlandiya, ukrayna, covid-19, panda, çin, çin halk cumhuriyeti

Finlandiya, 'Ukrayna'daki krizin yarattığı ekonomik sıkıntılar' nedeniyle 2 pandayı iade edecek

09:33 24.09.2024 (güncellendi: 09:35 24.09.2024)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya- Hayvanat bahçesi- Panda
Rusya- Hayvanat bahçesi- Panda - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
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Finlandiya, finansal zorunluluklar nedeniyle iki pandayı Çin'e erken göndereceğini açıkladı.
Finlandiya, finansal zorluklar nedeniyle Çin’e iki pandayı erken geri gönderecek. Bu karara neden olan faktörler arasında COVID-19 pandemisi, turist sayısındaki azalma, Ukrayna’daki çatışmanın neden olduğu enflasyon ve faiz oranlarındaki artış yer aldığı açıklandı.
Liumi ve Pyry isimli pandalar, sonbaharın sonunda Finlandiya’daki Yähtäri Hayvanat Bahçesi’nden Çin’e dönmeden önce karantinaya alınacak.
Pandalar, 2018 yılında Finlandiya’ya getirilmişti ve 15 yıl boyunca burada kalmaları planlanıyordu.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
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