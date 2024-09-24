https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/finlandiya-ukraynadaki-krizin-yarattigi-ekonomik-sikintilar-nedeniyle-2-pandayi-iade-edecek--1088364025.html
Finlandiya, 'Ukrayna'daki krizin yarattığı ekonomik sıkıntılar' nedeniyle 2 pandayı iade edecek
Finlandiya, 'Ukrayna'daki krizin yarattığı ekonomik sıkıntılar' nedeniyle 2 pandayı iade edecek
Sputnik Türkiye
Finlandiya, finansal zorunluluklar nedeniyle iki pandayı Çin'e erken göndereceğini açıkladı. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T09:33+0300
2024-09-24T09:33+0300
2024-09-24T09:35+0300
dünya
finlandiya
ukrayna
covid-19
panda
çin
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Finlandiya, finansal zorluklar nedeniyle Çin’e iki pandayı erken geri gönderecek. Bu karara neden olan faktörler arasında COVID-19 pandemisi, turist sayısındaki azalma, Ukrayna’daki çatışmanın neden olduğu enflasyon ve faiz oranlarındaki artış yer aldığı açıklandı. Liumi ve Pyry isimli pandalar, sonbaharın sonunda Finlandiya’daki Yähtäri Hayvanat Bahçesi’nden Çin’e dönmeden önce karantinaya alınacak. Pandalar, 2018 yılında Finlandiya’ya getirilmişti ve 15 yıl boyunca burada kalmaları planlanıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/arjantin-mahkemesinden-venezuella-lideri-maduro-hakkinda-tutuklama-karari-1088363804.html
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finlandiya, ukrayna, covid-19, panda, çin, çin halk cumhuriyeti
finlandiya, ukrayna, covid-19, panda, çin, çin halk cumhuriyeti
Finlandiya, 'Ukrayna'daki krizin yarattığı ekonomik sıkıntılar' nedeniyle 2 pandayı iade edecek
09:33 24.09.2024 (güncellendi: 09:35 24.09.2024)
Finlandiya, finansal zorunluluklar nedeniyle iki pandayı Çin'e erken göndereceğini açıkladı.
Finlandiya, finansal zorluklar nedeniyle Çin’e iki pandayı erken geri gönderecek. Bu karara neden olan faktörler arasında COVID-19 pandemisi, turist sayısındaki azalma, Ukrayna’daki çatışmanın neden olduğu enflasyon ve faiz oranlarındaki artış yer aldığı açıklandı.
Liumi ve Pyry isimli pandalar, sonbaharın sonunda Finlandiya’daki Yähtäri Hayvanat Bahçesi’nden Çin’e dönmeden önce karantinaya alınacak.
Pandalar, 2018 yılında Finlandiya’ya getirilmişti ve 15 yıl boyunca burada kalmaları planlanıyordu.