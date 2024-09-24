https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/finlandiya-ukraynadaki-krizin-yarattigi-ekonomik-sikintilar-nedeniyle-2-pandayi-iade-edecek--1088364025.html

Finlandiya, 'Ukrayna'daki krizin yarattığı ekonomik sıkıntılar' nedeniyle 2 pandayı iade edecek

Finlandiya, 'Ukrayna'daki krizin yarattığı ekonomik sıkıntılar' nedeniyle 2 pandayı iade edecek

Sputnik Türkiye

Finlandiya, finansal zorunluluklar nedeniyle iki pandayı Çin'e erken göndereceğini açıkladı. 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T09:33+0300

2024-09-24T09:33+0300

2024-09-24T09:35+0300

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covid-19

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çin

çin halk cumhuriyeti

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Finlandiya, finansal zorluklar nedeniyle Çin’e iki pandayı erken geri gönderecek. Bu karara neden olan faktörler arasında COVID-19 pandemisi, turist sayısındaki azalma, Ukrayna’daki çatışmanın neden olduğu enflasyon ve faiz oranlarındaki artış yer aldığı açıklandı. Liumi ve Pyry isimli pandalar, sonbaharın sonunda Finlandiya’daki Yähtäri Hayvanat Bahçesi’nden Çin’e dönmeden önce karantinaya alınacak. Pandalar, 2018 yılında Finlandiya’ya getirilmişti ve 15 yıl boyunca burada kalmaları planlanıyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/arjantin-mahkemesinden-venezuella-lideri-maduro-hakkinda-tutuklama-karari-1088363804.html

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ukrayna

çin

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finlandiya, ukrayna, covid-19, panda, çin, çin halk cumhuriyeti