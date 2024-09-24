https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/filmler-dogru-olabilir-bilim-insanlari-gok-taslarini-nukleer-silahla-vurarak-dunyayi-kurtarmayi-1088389968.html
Filmler doğru olabilir: Bilim insanları gök taşlarını nükleer silahla vurarak dünyayı kurtarmayı denedi
Filmler doğru olabilir: Bilim insanları gök taşlarını nükleer silahla vurarak dünyayı kurtarmayı denedi
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Dünya'ya gelecek bir gök taşının nükleer patlama ile yörüngesinin değiştirilmesinin mümkün olduğu açıkladı. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T17:19+0300
2024-09-24T17:19+0300
2024-09-24T17:19+0300
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ABD’li bilim insanları, Dünya için potansiyel bir tehdit oluşturabilecek gök taşlarını yörüngelerinden saptırmak amacıyla nükleer patlama kullanmayı içeren bir yöntem geliştirdi. Sandia Ulusal Laboratuvarları’nda yapılan araştırmada, Dr. Nathan Moore liderliğindeki fizikçiler, bir nükleer patlamanın asteroitin yüzeyini buharlaştırarak devasa bir gaz topu oluşturabileceğini ve bu sayede gök taşını yörüngesinden çıkarabileceğini kanıtladı. Bu yöntem, özellikle büyük asteroitler için zaman kısıtlı olduğunda kullanılabilecek bir çözüm olarak öne çıkıyor.Araştırmada, 'Armageddon' filminde görüldüğü gibi, asteroitlere delik açma veya doğrudan çarpma gibi yöntemlerin yerine nükleer patlamaların daha etkili olabileceği vurgulandı. Bu tekniğin özellikle büyük gök taşları için uygulanabilir olduğu belirtildi.Önceden de test edilmiştiNASA’nın 2022’de gerçekleştirdiği Çifte Asteroit Yeniden Yönlendirme Testi (DART) programı kapsamında, Dimorphos adlı asteroide yapılan kinetik çarpma ile yönünün değiştirildiği hatırlatılarak, bu yöntemlerin birbirini tamamlayıcı nitelikte olabileceği ifade edildi. Nükleer seçenek, çarpmanın kısa süre içinde gerçekleşmesi beklenen asteroitler için tercih edilen bir yöntem olarak öne çıkıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/arastirma-insan-kalbi-uzayda-bir-ayda-yaslaniyor-1088386969.html
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nasa, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, göktaşı, göktaşı yağmuru
nasa, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, göktaşı, göktaşı yağmuru
Filmler doğru olabilir: Bilim insanları gök taşlarını nükleer silahla vurarak dünyayı kurtarmayı denedi
Bilim insanları, Dünya'ya gelecek bir gök taşının nükleer patlama ile yörüngesinin değiştirilmesinin mümkün olduğu açıkladı.
ABD’li bilim insanları, Dünya için potansiyel bir tehdit oluşturabilecek gök taşlarını yörüngelerinden saptırmak amacıyla nükleer patlama kullanmayı içeren bir yöntem geliştirdi. Sandia Ulusal Laboratuvarları’nda yapılan araştırmada, Dr. Nathan Moore liderliğindeki fizikçiler, bir nükleer patlamanın asteroitin yüzeyini buharlaştırarak devasa bir gaz topu oluşturabileceğini ve bu sayede gök taşını yörüngesinden çıkarabileceğini kanıtladı. Bu yöntem, özellikle büyük asteroitler için zaman kısıtlı olduğunda kullanılabilecek bir çözüm olarak öne çıkıyor.
Araştırmada, 'Armageddon' filminde görüldüğü gibi, asteroitlere delik açma veya doğrudan çarpma gibi yöntemlerin yerine nükleer patlamaların daha etkili olabileceği vurgulandı. Bu tekniğin özellikle büyük gök taşları için uygulanabilir olduğu belirtildi.
Önceden de test edilmişti
NASA’nın 2022’de gerçekleştirdiği Çifte Asteroit Yeniden Yönlendirme Testi (DART) programı kapsamında, Dimorphos adlı asteroide yapılan kinetik çarpma ile yönünün değiştirildiği hatırlatılarak, bu yöntemlerin birbirini tamamlayıcı nitelikte olabileceği ifade edildi.
Nükleer seçenek, çarpmanın kısa süre içinde gerçekleşmesi beklenen asteroitler için tercih edilen bir yöntem olarak öne çıkıyor.