https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/endonezyada-6-buyuklugunde-deprem-1088357391.html
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Endonezya'nın kuzeyindeki Gorontalo kenti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından depremin 150... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T00:11+0300
2024-09-24T00:11+0300
2024-09-24T00:25+0300
dünya
deprem
endonezya
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Endonezya'nın kuzeyindeki Gorontalo kenti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem oldu.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Gorontalo şehrinin yaklaşık 73 kilometre güney açıkları açıkladı. Sarsıntı 150 kilometre derinlikte, 6 büyüklüğünde gerçekleşti. Herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/afaddan-aciklama-kahramanmarasta-deprem-1088304370.html
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deprem, endonezya
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
00:11 24.09.2024 (güncellendi: 00:25 24.09.2024)
Endonezya'nın kuzeyindeki Gorontalo kenti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından depremin 150 kilometre derinlikte olduğu açıklanırken, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Endonezya'nın kuzeyindeki Gorontalo kenti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem oldu.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Gorontalo şehrinin yaklaşık 73 kilometre güney açıkları açıkladı. Sarsıntı 150 kilometre derinlikte, 6 büyüklüğünde gerçekleşti. Herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.