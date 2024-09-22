https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/afaddan-aciklama-kahramanmarasta-deprem-1088304370.html
AFAD'dan açıklama: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD'dan açıklama: Kahramanmaraş'ta deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, "Tarih-saat 22 Eylül 2024 15:33:00 itibariyle Nurhak (Kahramanmaraş) 3.8 şiddetinde bir deprem olmuştur." açıklamasında bulundu. 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T15:57+0300
2024-09-22T15:57+0300
2024-09-22T17:20+0300
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kahramanmaraş
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Sputnik Türkiye
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AFAD'dan açıklama: Kahramanmaraş'ta deprem
15:57 22.09.2024 (güncellendi: 17:20 22.09.2024)
© İHADeprem
© İHA
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AFAD, "Tarih-saat 22 Eylül 2024 15:33:00 itibariyle Nurhak (Kahramanmaraş) 3.8 şiddetinde bir deprem olmuştur." açıklamasında bulundu.