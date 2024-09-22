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AFAD'dan açıklama: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD'dan açıklama: Kahramanmaraş'ta deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, "Tarih-saat 22 Eylül 2024 15:33:00 itibariyle Nurhak (Kahramanmaraş) 3.8 şiddetinde bir deprem olmuştur." açıklamasında bulundu. 22.09.2024, Sputnik Türkiye
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AFAD'dan açıklama: Kahramanmaraş'ta deprem

15:57 22.09.2024 (güncellendi: 17:20 22.09.2024)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2024
© İHA
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AFAD, "Tarih-saat 22 Eylül 2024 15:33:00 itibariyle Nurhak (Kahramanmaraş) 3.8 şiddetinde bir deprem olmuştur." açıklamasında bulundu.
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