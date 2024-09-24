https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/diyet-yapmadan-kilo-vermek-mumkun-olacak-mi-japon-bilim-insanlari-yag-yakimini-hizlandiran-1088376083.html

Diyet yapmadan kilo vermek mümkün olacak mı? Japon bilim insanları yağ yakımını hızlandıran proteinleri tespit etti

Diyet yapmadan kilo vermek mümkün olacak mı? Japon bilim insanları yağ yakımını hızlandıran proteinleri tespit etti

Sputnik Türkiye

Kobe Üniversitesi'nden araştırmacıların diyet yapmadan kilo vermeyi sağlayacak yeni bir ilaç geliştirmenin yolunu bulmuş olabileceği belirtildi. 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T13:04+0300

2024-09-24T13:04+0300

2024-09-24T13:04+0300

yaşam

obezite

kilo verme

kilo kontrolü

fazla kilolu

zayıflık

diyet

protein

bilim insanları

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Araştırmacılar, egzersiz yapan kişilerin iskelet kaslarında 'PGC-1a' proteininin farklı varyantlarının üretildiğine işaret ederek, farklı varyantların artışının, insanların enerji harcamasını artırdığını ve bunun da daha fazla yağ yakmalarına yardımcı olduğunu açıkladı. Obeziteyle bağlantılı hastalıklar için önemli bir gelişme olabilirObezite tedavisinde genellikle iştahı bastıran ilaçlar reçete ediliyor. Son bulgularla birlikte egzersiz yapmadan yağ yakmaya yardımcı olacak yeni ilaçların bulunmasının mümkün olabileceği belirtildi.Kobe Üniversitesinden Prof. Dr. Wataru Ogawa, araştırma sonuçlarının obeziteyle bağlantılı hastalıkların tedavisinde önemli bir gelişme olabileceğini bildirdi. Araştırma, Avrupa bilim dergisi Molecular Metabolism'de yayımlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/zayiflatan-semaglutid-ilaci-turkiye-pazarina-giriyor-uzmanindan-tehlike-sacan-diyabet-ilaci-1087955224.html

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obezite, kilo verme, kilo kontrolü, fazla kilolu, zayıflık, diyet, protein, bilim insanları