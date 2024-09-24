https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/diyet-yapmadan-kilo-vermek-mumkun-olacak-mi-japon-bilim-insanlari-yag-yakimini-hizlandiran-1088376083.html
Diyet yapmadan kilo vermek mümkün olacak mı? Japon bilim insanları yağ yakımını hızlandıran proteinleri tespit etti
Diyet yapmadan kilo vermek mümkün olacak mı? Japon bilim insanları yağ yakımını hızlandıran proteinleri tespit etti
Sputnik Türkiye
Kobe Üniversitesi'nden araştırmacıların diyet yapmadan kilo vermeyi sağlayacak yeni bir ilaç geliştirmenin yolunu bulmuş olabileceği belirtildi. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T13:04+0300
2024-09-24T13:04+0300
2024-09-24T13:04+0300
yaşam
obezite
kilo verme
kilo kontrolü
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zayıflık
diyet
protein
bilim insanları
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Araştırmacılar, egzersiz yapan kişilerin iskelet kaslarında 'PGC-1a' proteininin farklı varyantlarının üretildiğine işaret ederek, farklı varyantların artışının, insanların enerji harcamasını artırdığını ve bunun da daha fazla yağ yakmalarına yardımcı olduğunu açıkladı. Obeziteyle bağlantılı hastalıklar için önemli bir gelişme olabilirObezite tedavisinde genellikle iştahı bastıran ilaçlar reçete ediliyor. Son bulgularla birlikte egzersiz yapmadan yağ yakmaya yardımcı olacak yeni ilaçların bulunmasının mümkün olabileceği belirtildi.Kobe Üniversitesinden Prof. Dr. Wataru Ogawa, araştırma sonuçlarının obeziteyle bağlantılı hastalıkların tedavisinde önemli bir gelişme olabileceğini bildirdi. Araştırma, Avrupa bilim dergisi Molecular Metabolism'de yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/zayiflatan-semaglutid-ilaci-turkiye-pazarina-giriyor-uzmanindan-tehlike-sacan-diyabet-ilaci-1087955224.html
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obezite, kilo verme, kilo kontrolü, fazla kilolu, zayıflık, diyet, protein, bilim insanları
obezite, kilo verme, kilo kontrolü, fazla kilolu, zayıflık, diyet, protein, bilim insanları
Diyet yapmadan kilo vermek mümkün olacak mı? Japon bilim insanları yağ yakımını hızlandıran proteinleri tespit etti
Kobe Üniversitesi'nden araştırmacıların diyet yapmadan kilo vermeyi sağlayacak yeni bir ilaç geliştirmenin yolunu bulmuş olabileceği belirtildi.
Araştırmacılar, egzersiz yapan kişilerin iskelet kaslarında 'PGC-1a' proteininin farklı varyantlarının üretildiğine işaret ederek, farklı varyantların artışının, insanların enerji harcamasını artırdığını ve bunun da daha fazla yağ yakmalarına yardımcı olduğunu açıkladı.
Obeziteyle bağlantılı hastalıklar için önemli bir gelişme olabilir
Obezite tedavisinde genellikle iştahı bastıran ilaçlar reçete ediliyor. Son bulgularla birlikte egzersiz yapmadan yağ yakmaya yardımcı olacak yeni ilaçların bulunmasının mümkün olabileceği belirtildi.
Kobe Üniversitesinden Prof. Dr. Wataru Ogawa, araştırma sonuçlarının obeziteyle bağlantılı hastalıkların tedavisinde önemli bir gelişme olabileceğini bildirdi. Araştırma, Avrupa bilim dergisi Molecular Metabolism'de yayımlandı.