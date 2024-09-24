https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/cumhurbaskani-erdogandan-bm-sonrasi-ilk-aciklama-abd-burada-kesinlikle-tavrini-acik-net-ortaya-1088400231.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM sonrası ilk açıklama: 'ABD burada kesinlikle tavrını açık, net ortaya koymalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM sonrası ilk açıklama: 'ABD burada kesinlikle tavrını açık, net ortaya koymalı'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’na hitabının ardından Türkevi’nin önünde bulunan basın mensupları ile bir araya geldi... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T20:54+0300

2024-09-24T20:54+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

abd

bm

birleşmiş milletler (bm)

bm genel sekreteri antonio guterres

bm güvenlik konseyi

bm genel kurulu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarında ABD'nin tavrını kesin şekilde ortaya koymasını istedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulunda yaptığı konuşmanın ardından Türkevi'ne giderken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Birleşmiş Milletler konuşmasında verdiği mesajlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Söylediğimin arkasında aynen duruyorum. Bütün bu konularda da özellikle cinsiyetsizleştirme olayını da asla tasvip etmiyoruz, bütün bunlara karşı da kutsal aile yapısını hep birlikte sahiplenmeye diyoruz, el ele verelim. Bu şekilde kutsal aile yapımızı kutsayalım" dedi. ABD'nin arka planda İsrail'e destek vermesine rağmen BM'de ''İkinci Gazze istemiyoruz'' sözlerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD burada kesinlikle tavrını açık, net ortaya koymalı ve İsrail'in yanında değil karşısında yerini almalı" diye konuştu. F-35 programı başlayacak mı?ABD'li bir gazetecinin, F-35 programıyla ilgili sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu an bir gelişme yok" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-kuruluna-hitap-ediyor-1088393164.html

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, abd, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, bm güvenlik konseyi, bm genel kurulu