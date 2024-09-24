https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/cumhurbaskani-erdogandan-bm-sonrasi-ilk-aciklama-abd-burada-kesinlikle-tavrini-acik-net-ortaya-1088400231.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM sonrası ilk açıklama: 'ABD burada kesinlikle tavrını açık, net ortaya koymalı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM sonrası ilk açıklama: 'ABD burada kesinlikle tavrını açık, net ortaya koymalı'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’na hitabının ardından Türkevi’nin önünde bulunan basın mensupları ile bir araya geldi... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T20:54+0300
2024-09-24T20:54+0300
2024-09-24T20:58+0300
politika
recep tayyip erdoğan
abd
bm
birleşmiş milletler (bm)
bm genel sekreteri antonio guterres
bm güvenlik konseyi
bm genel kurulu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarında ABD'nin tavrını kesin şekilde ortaya koymasını istedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulunda yaptığı konuşmanın ardından Türkevi'ne giderken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Birleşmiş Milletler konuşmasında verdiği mesajlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Söylediğimin arkasında aynen duruyorum. Bütün bu konularda da özellikle cinsiyetsizleştirme olayını da asla tasvip etmiyoruz, bütün bunlara karşı da kutsal aile yapısını hep birlikte sahiplenmeye diyoruz, el ele verelim. Bu şekilde kutsal aile yapımızı kutsayalım" dedi. ABD'nin arka planda İsrail'e destek vermesine rağmen BM'de ''İkinci Gazze istemiyoruz'' sözlerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD burada kesinlikle tavrını açık, net ortaya koymalı ve İsrail'in yanında değil karşısında yerini almalı" diye konuştu. F-35 programı başlayacak mı?ABD'li bir gazetecinin, F-35 programıyla ilgili sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu an bir gelişme yok" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-kuruluna-hitap-ediyor-1088393164.html
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recep tayyip erdoğan, abd, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, bm güvenlik konseyi, bm genel kurulu
recep tayyip erdoğan, abd, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, bm güvenlik konseyi, bm genel kurulu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM sonrası ilk açıklama: 'ABD burada kesinlikle tavrını açık, net ortaya koymalı'
20:54 24.09.2024 (güncellendi: 20:58 24.09.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’na hitabının ardından Türkevi’nin önünde bulunan basın mensupları ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM konuşmasında verdiği mesajların arkasında olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarında ABD'nin tavrını kesin şekilde ortaya koymasını istedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulunda yaptığı konuşmanın ardından Türkevi'ne giderken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Birleşmiş Milletler konuşmasında verdiği mesajlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Söylediğimin arkasında aynen duruyorum. Bütün bu konularda da özellikle cinsiyetsizleştirme olayını da asla tasvip etmiyoruz, bütün bunlara karşı da kutsal aile yapısını hep birlikte sahiplenmeye diyoruz, el ele verelim. Bu şekilde kutsal aile yapımızı kutsayalım" dedi. ABD'nin arka planda İsrail'e destek vermesine rağmen BM'de ''İkinci Gazze istemiyoruz'' sözlerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD burada kesinlikle tavrını açık, net ortaya koymalı ve İsrail'in yanında değil karşısında yerini almalı" diye konuştu.
F-35 programı başlayacak mı?
ABD'li bir gazetecinin, F-35 programıyla ilgili sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu an bir gelişme yok" dedi.