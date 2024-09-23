https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-new-yorkta-turk-evine-gitti-1088353026.html
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan New York'ta Türk Evi'ne gitti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan New York'ta Türk Evi'ne gitti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapmak üzere Türk Evi'ne İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan gitti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T21:12+0300
2024-09-23T21:12+0300
2024-09-23T21:13+0300
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New York'taki Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan görüşecek.79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) için ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan New York'ta Türk Evi'nde İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşecek. Türk Evi'ne giden Pezeşkiyan için yoğun güvenlik önlemleri alındı.Erdoğan Türk Evi'nde temaslarda bulunduCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşme yaptı. Bugün ise İran lideri ile Türk Evi'nde bir araya gelecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/cumhurbaskani-erdogan-uluslararasi-ceza-mahkemesi-bassavcisi-khan-ile-gorustu-1088351747.html
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iran, iran cumhurbaşkanlığı seçimleri, mesud pezeşkiyan, türkiye, recep tayyip erdoğan, türk evi, new york
iran, iran cumhurbaşkanlığı seçimleri, mesud pezeşkiyan, türkiye, recep tayyip erdoğan, türk evi, new york
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan New York'ta Türk Evi'ne gitti
21:12 23.09.2024 (güncellendi: 21:13 23.09.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapmak üzere Türk Evi'ne İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan gitti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alanda keskin nişancılar nöbette bekletiliyor.
New York'taki Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan görüşecek.
79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) için ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan New York'ta Türk Evi'nde İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşecek. Türk Evi'ne giden Pezeşkiyan için yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Erdoğan Türk Evi'nde temaslarda bulundu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşme yaptı. Bugün ise İran lideri ile Türk Evi'nde bir araya gelecek.