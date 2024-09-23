https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-new-yorkta-turk-evine-gitti-1088353026.html

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan New York'ta Türk Evi'ne gitti

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan New York'ta Türk Evi'ne gitti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapmak üzere Türk Evi'ne İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan gitti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T21:12+0300

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mesud pezeşkiyan

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New York'taki Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan görüşecek.79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) için ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan New York'ta Türk Evi'nde İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşecek. Türk Evi'ne giden Pezeşkiyan için yoğun güvenlik önlemleri alındı.Erdoğan Türk Evi'nde temaslarda bulunduCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşme yaptı. Bugün ise İran lideri ile Türk Evi'nde bir araya gelecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/cumhurbaskani-erdogan-uluslararasi-ceza-mahkemesi-bassavcisi-khan-ile-gorustu-1088351747.html

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iran, iran cumhurbaşkanlığı seçimleri, mesud pezeşkiyan, türkiye, recep tayyip erdoğan, türk evi, new york