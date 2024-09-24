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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/cecen-komutan-alaudinov-ukrayna-birlikleri-kursk-bolgesinde-sivilleri-vuruyor-1088382442.html
Çeçen komutan Alaudinov: Ukrayna birlikleri Kursk Bölgesi’nde sivilleri vuruyor
Çeçen komutan Alaudinov: Ukrayna birlikleri Kursk Bölgesi’nde sivilleri vuruyor
Sputnik Türkiye
‘Ahmat’ özel kuvvetleri komutanı Alaudinov, Ukrayna birliklerinin Kursk Bölgesi’nde sivilleri vurduklarını, ayrıca toplama kampları kurduklarına dair kanıtlar... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı Ana Askeri-Siyasi İdaresi Başkan Yardımcısı ve ‘Ahmat’ özel kuvvetleri komutanı Tümgeneral Apti Alaudinov, Rus medyasına verdiği röportajda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk Bölgesi’nde sivillere yönelik işlediği suçlara dair açıklamalarda bulundu.Alaudinov, “Elimizde onların (Ukrayna askerlerinin) onları (sivilleri) nasıl vurduklarına dair, tüm nüfusu topladıkları oradaki toplama kamplarına dair videolu raporlar ve tüm kanıtlar mevcut. Evet, yaşlı teyzeleri ve amcaları geride bıraktıkları durumlar oluyor; bazen bu tür münferit olayları kaydediyoruz, diğer durumlarda ise tecavüzler, cinayetler söz konusudur. O denli vahim olaylar yaşanıyor” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/ukraynali-askerlerden-kursk-bolgesi-sakinlerine-saldiri-ates-acip-gasp-ettiler-1087948121.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, apti alautdinov, özel kuvvetler, çeçen, kursk bölgesi, ukrayna silahlı kuvvetleri, toplama kampı
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, apti alautdinov, özel kuvvetler, çeçen, kursk bölgesi, ukrayna silahlı kuvvetleri, toplama kampı

Çeçen komutan Alaudinov: Ukrayna birlikleri Kursk Bölgesi’nde sivilleri vuruyor

15:01 24.09.2024
© SputnikApti Alaudinov
Apti Alaudinov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
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‘Ahmat’ özel kuvvetleri komutanı Alaudinov, Ukrayna birliklerinin Kursk Bölgesi’nde sivilleri vurduklarını, ayrıca toplama kampları kurduklarına dair kanıtlar bulunduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Ana Askeri-Siyasi İdaresi Başkan Yardımcısı ve ‘Ahmat’ özel kuvvetleri komutanı Tümgeneral Apti Alaudinov, Rus medyasına verdiği röportajda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk Bölgesi’nde sivillere yönelik işlediği suçlara dair açıklamalarda bulundu.
Alaudinov, “Elimizde onların (Ukrayna askerlerinin) onları (sivilleri) nasıl vurduklarına dair, tüm nüfusu topladıkları oradaki toplama kamplarına dair videolu raporlar ve tüm kanıtlar mevcut. Evet, yaşlı teyzeleri ve amcaları geride bıraktıkları durumlar oluyor; bazen bu tür münferit olayları kaydediyoruz, diğer durumlarda ise tecavüzler, cinayetler söz konusudur. O denli vahim olaylar yaşanıyor” diye konuştu.
Ukraynalı askerlerden Kursk Bölgesi sakinlerine saldırı: 'Ateş açıp gasp ettiler' - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
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Ukraynalı askerlerden Kursk Bölgesi sakinlerine saldırı: 'Ateş açıp gasp ettiler'
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