https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/cecen-komutan-alaudinov-ukrayna-birlikleri-kursk-bolgesinde-sivilleri-vuruyor-1088382442.html

Çeçen komutan Alaudinov: Ukrayna birlikleri Kursk Bölgesi’nde sivilleri vuruyor

Çeçen komutan Alaudinov: Ukrayna birlikleri Kursk Bölgesi’nde sivilleri vuruyor

Sputnik Türkiye

‘Ahmat’ özel kuvvetleri komutanı Alaudinov, Ukrayna birliklerinin Kursk Bölgesi’nde sivilleri vurduklarını, ayrıca toplama kampları kurduklarına dair kanıtlar... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T15:01+0300

2024-09-24T15:01+0300

2024-09-24T15:01+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı Ana Askeri-Siyasi İdaresi Başkan Yardımcısı ve ‘Ahmat’ özel kuvvetleri komutanı Tümgeneral Apti Alaudinov, Rus medyasına verdiği röportajda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk Bölgesi’nde sivillere yönelik işlediği suçlara dair açıklamalarda bulundu.Alaudinov, “Elimizde onların (Ukrayna askerlerinin) onları (sivilleri) nasıl vurduklarına dair, tüm nüfusu topladıkları oradaki toplama kamplarına dair videolu raporlar ve tüm kanıtlar mevcut. Evet, yaşlı teyzeleri ve amcaları geride bıraktıkları durumlar oluyor; bazen bu tür münferit olayları kaydediyoruz, diğer durumlarda ise tecavüzler, cinayetler söz konusudur. O denli vahim olaylar yaşanıyor” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/ukraynali-askerlerden-kursk-bolgesi-sakinlerine-saldiri-ates-acip-gasp-ettiler-1087948121.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, apti alautdinov, özel kuvvetler, çeçen, kursk bölgesi, ukrayna silahlı kuvvetleri, toplama kampı