https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/ukraynali-askerlerden-kursk-bolgesi-sakinlerine-saldiri-ates-acip-gasp-ettiler-1087948121.html
Ukraynalı askerlerden Kursk Bölgesi sakinlerine saldırı: 'Ateş açıp gasp ettiler'
Ukraynalı askerlerden Kursk Bölgesi sakinlerine saldırı: 'Ateş açıp gasp ettiler'
Sputnik Türkiye
Ukraynalı askerlerin Kursk Bölgesi'ndeki saldırı sırasında sivillerin araçlarına ateş açtığı ve onları gasp ettiği ortaya çıktı. 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T17:18+0300
2024-09-12T17:18+0300
2024-09-12T17:18+0300
ukrayna krizi
video
rusya
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
kursk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087950082_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_861b1690e6d5aa0981b7e2c62bac65ea.jpg
Rus ordusunun Sputnik'e ulaştırdığı keşif İHA'sı görüntüleri, Ukraynalı askerlerin Kursk Bölgesi'ne sızma girişimi sırasında sivilleri hedef aldığını ortaya çıkardı.Ağustos ayında Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ne saldırmaya başladığı dönemde çekilen ancak Malaya Loknya köyünün kuşatma altında olması nedeniyle daha yeni ortaya çıkan videoda, yaklaşık 10 araca ateş açıldığı ve sivillerin katledildiği görülüyor.Ayrıca görüntülerde Ukraynalı bir askerin arabalardan birine doğru yürüdüğü görülürken İHA operatörü söz konusu askerin yağma yapmak istediğini düşündüğünü söylüyor.Askerlerin bir araçtaki eşyaları kendilerine almak üzere yolun kenarına attıkları da kameralara yansıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/rus-ordusu-kursk-bolgesindeki-10-yerlesimde-kontrolu-yeniden-sagladi-1087947245.html
rusya
ukrayna
kursk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087950082_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d4c880e5dd2f326a33348f15ca936251.jpg
Ukraynalı askerlerden Kursk Bölgesi sakinlerine saldırı: 'Ateş açıp gasp ettiler'
Sputnik Türkiye
Ukraynalı askerlerden Kursk Bölgesi sakinlerine saldırı: 'Ateş açıp gasp ettiler'
2024-09-12T17:18+0300
true
PT1M43S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
video, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk
video, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk
Ukraynalı askerlerden Kursk Bölgesi sakinlerine saldırı: 'Ateş açıp gasp ettiler'
Ukraynalı askerlerin Kursk Bölgesi'ndeki saldırı sırasında sivillerin araçlarına ateş açtığı ve onları gasp ettiği ortaya çıktı.
Rus ordusunun Sputnik'e ulaştırdığı keşif İHA'sı görüntüleri, Ukraynalı askerlerin Kursk Bölgesi'ne sızma girişimi sırasında sivilleri hedef aldığını ortaya çıkardı.
Ağustos ayında Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ne saldırmaya başladığı dönemde çekilen ancak Malaya Loknya köyünün kuşatma altında olması nedeniyle daha yeni ortaya çıkan videoda, yaklaşık 10 araca ateş açıldığı ve sivillerin katledildiği görülüyor.
Ayrıca görüntülerde Ukraynalı bir askerin arabalardan birine doğru yürüdüğü görülürken İHA operatörü söz konusu askerin yağma yapmak istediğini düşündüğünü söylüyor.
Askerlerin bir araçtaki eşyaları kendilerine almak üzere yolun kenarına attıkları da kameralara yansıyor.