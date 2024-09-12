https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/ukraynali-askerlerden-kursk-bolgesi-sakinlerine-saldiri-ates-acip-gasp-ettiler-1087948121.html

Ukraynalı askerlerden Kursk Bölgesi sakinlerine saldırı: 'Ateş açıp gasp ettiler'

Ukraynalı askerlerden Kursk Bölgesi sakinlerine saldırı: 'Ateş açıp gasp ettiler'

Sputnik Türkiye

Ukraynalı askerlerin Kursk Bölgesi'ndeki saldırı sırasında sivillerin araçlarına ateş açtığı ve onları gasp ettiği ortaya çıktı. 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T17:18+0300

2024-09-12T17:18+0300

2024-09-12T17:18+0300

ukrayna krizi

video

rusya

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Rus ordusunun Sputnik'e ulaştırdığı keşif İHA'sı görüntüleri, Ukraynalı askerlerin Kursk Bölgesi'ne sızma girişimi sırasında sivilleri hedef aldığını ortaya çıkardı.Ağustos ayında Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ne saldırmaya başladığı dönemde çekilen ancak Malaya Loknya köyünün kuşatma altında olması nedeniyle daha yeni ortaya çıkan videoda, yaklaşık 10 araca ateş açıldığı ve sivillerin katledildiği görülüyor.Ayrıca görüntülerde Ukraynalı bir askerin arabalardan birine doğru yürüdüğü görülürken İHA operatörü söz konusu askerin yağma yapmak istediğini düşündüğünü söylüyor.Askerlerin bir araçtaki eşyaları kendilerine almak üzere yolun kenarına attıkları da kameralara yansıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/rus-ordusu-kursk-bolgesindeki-10-yerlesimde-kontrolu-yeniden-sagladi-1087947245.html

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Ukraynalı askerlerden Kursk Bölgesi sakinlerine saldırı: 'Ateş açıp gasp ettiler' Sputnik Türkiye Ukraynalı askerlerden Kursk Bölgesi sakinlerine saldırı: 'Ateş açıp gasp ettiler' 2024-09-12T17:18+0300 true PT1M43S

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video, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk