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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/ukraynali-askerlerden-kursk-bolgesi-sakinlerine-saldiri-ates-acip-gasp-ettiler-1087948121.html
Ukraynalı askerlerden Kursk Bölgesi sakinlerine saldırı: 'Ateş açıp gasp ettiler'
Ukraynalı askerlerden Kursk Bölgesi sakinlerine saldırı: 'Ateş açıp gasp ettiler'
Sputnik Türkiye
Ukraynalı askerlerin Kursk Bölgesi'ndeki saldırı sırasında sivillerin araçlarına ateş açtığı ve onları gasp ettiği ortaya çıktı. 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T17:18+0300
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Rus ordusunun Sputnik'e ulaştırdığı keşif İHA'sı görüntüleri, Ukraynalı askerlerin Kursk Bölgesi'ne sızma girişimi sırasında sivilleri hedef aldığını ortaya çıkardı.Ağustos ayında Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ne saldırmaya başladığı dönemde çekilen ancak Malaya Loknya köyünün kuşatma altında olması nedeniyle daha yeni ortaya çıkan videoda, yaklaşık 10 araca ateş açıldığı ve sivillerin katledildiği görülüyor.Ayrıca görüntülerde Ukraynalı bir askerin arabalardan birine doğru yürüdüğü görülürken İHA operatörü söz konusu askerin yağma yapmak istediğini düşündüğünü söylüyor.Askerlerin bir araçtaki eşyaları kendilerine almak üzere yolun kenarına attıkları da kameralara yansıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/rus-ordusu-kursk-bolgesindeki-10-yerlesimde-kontrolu-yeniden-sagladi-1087947245.html
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Ukraynalı askerlerden Kursk Bölgesi sakinlerine saldırı: 'Ateş açıp gasp ettiler'
Sputnik Türkiye
Ukraynalı askerlerden Kursk Bölgesi sakinlerine saldırı: 'Ateş açıp gasp ettiler'
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video, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk

Ukraynalı askerlerden Kursk Bölgesi sakinlerine saldırı: 'Ateş açıp gasp ettiler'

17:18 12.09.2024
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Ukraynalı askerlerin Kursk Bölgesi'ndeki saldırı sırasında sivillerin araçlarına ateş açtığı ve onları gasp ettiği ortaya çıktı.
Rus ordusunun Sputnik'e ulaştırdığı keşif İHA'sı görüntüleri, Ukraynalı askerlerin Kursk Bölgesi'ne sızma girişimi sırasında sivilleri hedef aldığını ortaya çıkardı.

Ağustos ayında Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ne saldırmaya başladığı dönemde çekilen ancak Malaya Loknya köyünün kuşatma altında olması nedeniyle daha yeni ortaya çıkan videoda, yaklaşık 10 araca ateş açıldığı ve sivillerin katledildiği görülüyor.

Ayrıca görüntülerde Ukraynalı bir askerin arabalardan birine doğru yürüdüğü görülürken İHA operatörü söz konusu askerin yağma yapmak istediğini düşündüğünü söylüyor.

Askerlerin bir araçtaki eşyaları kendilerine almak üzere yolun kenarına attıkları da kameralara yansıyor.
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