https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/bm-genel-sekreteri-guterres-parcalanma-kacinilmaz-diyerek-uyardi-dunya-patlamaya-hazir-bir-barut-1088388067.html
BM Genel Sekreteri Guterres, 'parçalanma kaçınılmaz' diyerek uyardı: 'Dünya patlamaya hazır bir barut fıçısı'
BM Genel Sekreteri Guterres, 'parçalanma kaçınılmaz' diyerek uyardı: 'Dünya patlamaya hazır bir barut fıçısı'
Sputnik Türkiye
BM Genel Sekreteri Guterres BM Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi çağrısında bulundu. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T16:56+0300
2024-09-24T16:56+0300
2024-09-24T16:56+0300
dünya
bm
birleşmiş milletler (bm)
bm güvenlik konseyi
bm genel kurulu
bm genel sekreteri antonio guterres
antonio guterres
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, mevcut sistemin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulduğunu belirterek "Reform olmazsa parçalanma kaçınılmaz. Küresel kurumların meşruiyeti, itibarı, etkisi azalır" dedi 'Araftayız'Guterres, Soğuk Savaş'ta tüm zorluklara rağmen kurallar bulunduğunu kaydederek, bugün ise bunun olmadığını söyledi.Mevcut düzenin artık tek kutuplu olmadığını, çok kutuplu yönde ilerlediğini belirten Guterres, "Araftayız ve burada giderek daha fazla ülke jeopolitik bölünmüşlükleri dolduruyor ve hesap vermeden istediğini yapıyor." değerlendirmesini yaptı.Guterres, küresel eşitsizliklerin küresel kurumlara yansıdığını belirterek, BM Güvenlik Konseyi'nin İkinci Dünya Savaşı'nın kazananları tarafından tasarlandığını anımsattı.Bu dönemde Afrika'nın çoğunun sömürge hakimiyetinde olduğunu kaydeden Guterres, BMGK'de hala Afrika'nın daimi üyeliği bulunmadığını ve bunun değişmesi gerektiğini dile getirdi.Guterres, finansal mimarinin de değişmesi gerektiğini belirterek, çok taraflı sistemin yenilenmesinin kolay olmayacağının farkında olduğunu, siyasi ve ekonomik güce sahip olanların bu değişimi engellemek isteyeceğini dile getirdi.BM Genel Sekreteri, "Reform olmazsa parçalanma kaçınılmaz. Küresel kurumların meşruiyeti, itibarı ve etkisi azalır" uyarısında bulundu.'Dünya patlamaya hazır bir barut fıçısı'BM Genel Sekreteri Guterres, devam eden savaşlar nedeniyle dünyanın patmaya hazır bir barut fıçısı durumuna yaklaştığını söyledi.Guterres konuşmasında şu cümleleleri dile getirdi:Dünyanın mevcut durumunun sürdürülemez olduğundan ve bu şekilde devam edemeyeceğinden yakınan Guterres, bununla birlikte, tüm sorunların çözülebilir olduğunu iddia etti.Guterres konuşmasında ayrıca mevcut küresel cezasızlık düzeyine de dikkat çekerek, “Bugün, giderek artan sayıda hükümet ve diğerleri kendilerini 'hapisten bedava çıkma' kartına sahip hissediyor” dedi.‘Lübnan, İsrail ve dünya halkı, Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasını kaldıramaz'Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Lübnan, İsrail ve dünya halkı, Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasını kaldıramaz" uyarısında bulundu.Dünyanın bir 'hortumun' ve çok önemli bir değişimin içinden geçtiğine işaret eden Guterres, karşılaşılan sınamaların daha önce eşi benzerinin görülmediğini ve küresel çözümlere ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.Guterres, bu ihtiyaca rağmen jeopolitik bölünmüşlüklerin derinleşmeye devam ettiğini belirtti.'Gazze'deki durum hiç sona ermeyen bir kabus gibi'BM Genel Sekreteri Guterres, "Diğer taraftan Gazze'deki durum hiç sona ermeyen bir kabus gibi ve tüm bölgeyi içine çekme tehdidi barındırıyor" uyarısında bulundu.Bunun için Lübnan'a bakmanın yeterli olacağına işaret eden Guterres, "Lübnan, İsrail ve dünya halkı, Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasını kaldıramaz" vurgusunda bulundu.Guterres, Lübnan'ın felaketin eşiğinde olduğu uyarısını yaparak, durumun alarm verici olduğunu dile getirdi.Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırısını meşru kılacak hiçbir şey olmadığını ifade eden Guterres, aynı şekilde Filistin halkının topluca cezalandırılmasının da hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını söyledi.Guterres, Gazze'deki ölüm ve yıkımın hızıyla boyutunun daha önce görülmemiş düzeylerde olduğunu, 200'den fazla BM çalışanının da öldürüldüğünü anımsattı.Uluslararası toplumun acilen ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve iki devletli çözüm için harekete geçmesi gerektiğinin altını çizen Guterres, sözlerini şu şekilde sürdürdü:'İklim çöküşüyle karşı karşıyayız'Dünyanın karşılaştığı diğer önemli sınamalardan birinin de iklim değişikliği olduğunu ifade eden Guterres, "İklim çöküşüyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.Guterres, bu durumun tüm ülkeleri etkileyeceğini ancak en fazla yoksul ülkelerin zarar göreceğini belirterek, "Suçu olanlar hesabı da ödemeli. Dünyayı kirletenler ödemeli" vurgusunu yaptı.'Yapay zeka eğitimden siyasete her şeyi değiştirecek'Yeni teknolojilerin gelişiminin de bir diğer varoluşsal tehdit olduğunu belirten Guterres, yapay zekanın eğitimden siyasete her şeyi değiştireceğini belirtti.Guterres, yapay zekanın yönetimine ilişkin küresel bir adım atılmaması halinde bölünmüşlüklerin artacağına işaret etti.'Bugün gittiğimiz yol sürdürülebilir değil'BM Genel Sekreteri, "Bugün gittiğimiz yol sürdürülebilir değil. Geçirdiğimiz büyük değişimleri yönetmek hepimizin çıkarına olur" dedi.Daha az cezasız kalma ve daha fazla hesap verme yolunda gidilmesi gerektiğine işaret eden Guterres, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/numan-kurtulmus-istanbulda-iki-ulke-arasinda-baris-imzalari-atilacakken-bazi-ulkeler-barisi-1088384631.html
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bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, bm genel kurulu, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres
bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, bm genel kurulu, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres
BM Genel Sekreteri Guterres, 'parçalanma kaçınılmaz' diyerek uyardı: 'Dünya patlamaya hazır bir barut fıçısı'
BM Genel Sekreteri Guterres BM Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi çağrısında bulundu.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, mevcut sistemin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulduğunu belirterek "Reform olmazsa parçalanma kaçınılmaz. Küresel kurumların meşruiyeti, itibarı, etkisi azalır" dedi
Guterres, Soğuk Savaş'ta tüm zorluklara rağmen kurallar bulunduğunu kaydederek, bugün ise bunun olmadığını söyledi.
Mevcut düzenin artık tek kutuplu olmadığını, çok kutuplu yönde ilerlediğini belirten Guterres, "Araftayız ve burada giderek daha fazla ülke jeopolitik bölünmüşlükleri dolduruyor ve hesap vermeden istediğini yapıyor." değerlendirmesini yaptı.
Guterres, küresel eşitsizliklerin küresel kurumlara yansıdığını belirterek, BM Güvenlik Konseyi'nin İkinci Dünya Savaşı'nın kazananları tarafından tasarlandığını anımsattı.
Bu dönemde Afrika'nın çoğunun sömürge hakimiyetinde olduğunu kaydeden Guterres, BMGK'de hala Afrika'nın daimi üyeliği bulunmadığını ve bunun değişmesi gerektiğini dile getirdi.
Guterres, finansal mimarinin de değişmesi gerektiğini belirterek, çok taraflı sistemin yenilenmesinin kolay olmayacağının farkında olduğunu, siyasi ve ekonomik güce sahip olanların bu değişimi engellemek isteyeceğini dile getirdi.
BM Genel Sekreteri, "Reform olmazsa parçalanma kaçınılmaz. Küresel kurumların meşruiyeti, itibarı ve etkisi azalır" uyarısında bulundu.
'Dünya patlamaya hazır bir barut fıçısı'
BM Genel Sekreteri Guterres, devam eden savaşlar nedeniyle dünyanın patmaya hazır bir barut fıçısı durumuna yaklaştığını söyledi.
Guterres konuşmasında şu cümleleleri dile getirdi:
Jeopolitik bölünmeler derinleşmeye devam ediyor. Gezegen ısınmaya devam ediyor. Savaşlar şiddetleniyor ve nasıl sona erecekleri belli değil. Nükleer silahların ve yeni silahların şakırtıları karanlık bir gölge yaratıyor. Düşünmek bile istemeyeceğimize doğru ilerliyoruz: tüm dünyayı içine alma riski taşıyan patlamaya hazır bir bomba.
Dünyanın mevcut durumunun sürdürülemez olduğundan ve bu şekilde devam edemeyeceğinden yakınan Guterres, bununla birlikte, tüm sorunların çözülebilir olduğunu iddia etti.
Guterres konuşmasında ayrıca mevcut küresel cezasızlık düzeyine de dikkat çekerek, “Bugün, giderek artan sayıda hükümet ve diğerleri kendilerini 'hapisten bedava çıkma' kartına sahip hissediyor” dedi.
‘Lübnan, İsrail ve dünya halkı, Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasını kaldıramaz'
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Lübnan, İsrail ve dünya halkı, Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasını kaldıramaz" uyarısında bulundu.
Dünyanın bir 'hortumun' ve çok önemli bir değişimin içinden geçtiğine işaret eden Guterres, karşılaşılan sınamaların daha önce eşi benzerinin görülmediğini ve küresel çözümlere ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.
Guterres, bu ihtiyaca rağmen jeopolitik bölünmüşlüklerin derinleşmeye devam ettiğini belirtti.
'Gazze'deki durum hiç sona ermeyen bir kabus gibi'
BM Genel Sekreteri Guterres, "Diğer taraftan Gazze'deki durum hiç sona ermeyen bir kabus gibi ve tüm bölgeyi içine çekme tehdidi barındırıyor" uyarısında bulundu.
Bunun için Lübnan'a bakmanın yeterli olacağına işaret eden Guterres, "Lübnan, İsrail ve dünya halkı, Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasını kaldıramaz" vurgusunda bulundu.
Guterres, Lübnan'ın felaketin eşiğinde olduğu uyarısını yaparak, durumun alarm verici olduğunu dile getirdi.
Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırısını meşru kılacak hiçbir şey olmadığını ifade eden Guterres, aynı şekilde Filistin halkının topluca cezalandırılmasının da hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını söyledi.
Guterres, Gazze'deki ölüm ve yıkımın hızıyla boyutunun daha önce görülmemiş düzeylerde olduğunu, 200'den fazla BM çalışanının da öldürüldüğünü anımsattı.
Uluslararası toplumun acilen ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve iki devletli çözüm için harekete geçmesi gerektiğinin altını çizen Guterres, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
Bu hedefi daha fazla yerleşim yerleri inşa ederek, toprağa el koyarak, şiddeti artırarak engel olanlara sormak istiyorum: Bunun alternatifi ne? Dünya çok sayıda Filistinlinin özgürlüğünü, haklarını ve onurunu yok eden tek devletli bir çözümü nasıl kabul edebilir?
'İklim çöküşüyle karşı karşıyayız'
Dünyanın karşılaştığı diğer önemli sınamalardan birinin de iklim değişikliği olduğunu ifade eden Guterres, "İklim çöküşüyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.
Guterres, bu durumun tüm ülkeleri etkileyeceğini ancak en fazla yoksul ülkelerin zarar göreceğini belirterek, "Suçu olanlar hesabı da ödemeli. Dünyayı kirletenler ödemeli" vurgusunu yaptı.
'Yapay zeka eğitimden siyasete her şeyi değiştirecek'
Yeni teknolojilerin gelişiminin de bir diğer varoluşsal tehdit olduğunu belirten Guterres, yapay zekanın eğitimden siyasete her şeyi değiştireceğini belirtti.
Guterres, yapay zekanın yönetimine ilişkin küresel bir adım atılmaması halinde bölünmüşlüklerin artacağına işaret etti.
'Bugün gittiğimiz yol sürdürülebilir değil'
BM Genel Sekreteri, "Bugün gittiğimiz yol sürdürülebilir değil. Geçirdiğimiz büyük değişimleri yönetmek hepimizin çıkarına olur" dedi.
Daha az cezasız kalma ve daha fazla hesap verme yolunda gidilmesi gerektiğine işaret eden Guterres, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
Dünyada insanlar bize bakıyor. Gelecek nesiller de geriye dönüp bize bakacak. İzin verelim de onlar bizi BM Şartı'nın yanında, ortak değer ve prensiplerimizin yanında, tarihin doğru tarafında bulsun.