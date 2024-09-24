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Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında kamu görevlilerine dava
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında kamu görevlilerine dava
Sputnik Türkiye
İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin dönemin belediye başkan yardımcısı ve itfaiye müdür yardımcısının da aralarında olduğu 13... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T00:04+0300
2024-09-24T00:04+0300
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Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangında 13 kamu görevlisine hapis cezası istendi.İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir mekanda tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın sonrası ihmalleri olduğu iddiası ile Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcısı, ruhsat denetim müdürü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye müdür yardımcısının da aralarında olduğu 13 sanık hakkında 17'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Belediye personellerine dava açıldıİddianamede, dönemin Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, İtfaiye Çavuşu Fazlı Yavuz, eski İtfaiye Zabıta Amiri Numan Bulburu, Tuncay Akdağ, Şükrü Öztürk, Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Ahmet Mithat Şermet, Feridun Tayfun Erelmas, Lalehan Taşdelen Başkaya, Nilüfer Oğuz, Rahşan Tekin Ölmez, Uğur Türkyılmaz ve Yasemin Saral sanık sıfatıyla yer aldı. Sanıklar hakkında 'görevi kötüye kullanma' ile 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçlarından 2 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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yangın, dava, beşiktaş, gece kulübü, itfaiye, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
yangın, dava, beşiktaş, gece kulübü, itfaiye, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında kamu görevlilerine dava

00:04 24.09.2024
© İHA / İHA-AW17607329 kişinin öldüğü Beşiktaş’taki gece kulübü yangın sonrası görüntülendi
29 kişinin öldüğü Beşiktaş’taki gece kulübü yangın sonrası görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© İHA / İHA-AW176073
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İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin dönemin belediye başkan yardımcısı ve itfaiye müdür yardımcısının da aralarında olduğu 13 kamu görevlisine 'görevi kötüye kullanma' ile 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçlarından 2 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası istendi.
Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangında 13 kamu görevlisine hapis cezası istendi.
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir mekanda tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın sonrası ihmalleri olduğu iddiası ile Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcısı, ruhsat denetim müdürü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye müdür yardımcısının da aralarında olduğu 13 sanık hakkında 17'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Belediye personellerine dava açıldı

İddianamede, dönemin Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, İtfaiye Çavuşu Fazlı Yavuz, eski İtfaiye Zabıta Amiri Numan Bulburu, Tuncay Akdağ, Şükrü Öztürk, Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Ahmet Mithat Şermet, Feridun Tayfun Erelmas, Lalehan Taşdelen Başkaya, Nilüfer Oğuz, Rahşan Tekin Ölmez, Uğur Türkyılmaz ve Yasemin Saral sanık sıfatıyla yer aldı. Sanıklar hakkında 'görevi kötüye kullanma' ile 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçlarından 2 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.
polis şehit - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
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