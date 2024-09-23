https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/polis-memuru-seyda-yilmazi-olduren-yunus-emre-gecti-tutuklandi-1088349335.html
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı öldüren Yunus Emre Geçti tutuklandı
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı öldüren Yunus Emre Geçti tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Ümraniye’de, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı silahla vurarak şehit eden zanlı, savcılık işlemlerinin ardından mahkeme kararı ile tutuklandı. 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T19:13+0300
2024-09-23T19:13+0300
2024-09-23T19:18+0300
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polis
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hırsızlık
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İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı öldüren 19 yaşındaki şüpheli Yunus Emre Geçti, tutuklandı.Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dudullu Polis Merkezinde görevli polis memuru Şeyda Yılmaz'ı yaşanan arbede sırasında silahla vurarak öldüren Yunus Emre Geçti mahkeme kararı ile tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/bakan-yerlikayadan-polisi-olduren-zanli-hakkindaki-iddialara-sert-tepki-alcakca-bir-yalandir-1088347844.html
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istanbul, ümraniye, polis, cinayet, hırsızlık
istanbul, ümraniye, polis, cinayet, hırsızlık
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı öldüren Yunus Emre Geçti tutuklandı
19:13 23.09.2024 (güncellendi: 19:18 23.09.2024)
İstanbul Ümraniye’de, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı silahla vurarak şehit eden zanlı, savcılık işlemlerinin ardından mahkeme kararı ile tutuklandı.
İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı öldüren 19 yaşındaki şüpheli Yunus Emre Geçti, tutuklandı.
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dudullu Polis Merkezinde görevli polis memuru Şeyda Yılmaz'ı yaşanan arbede sırasında silahla vurarak öldüren Yunus Emre Geçti mahkeme kararı ile tutuklandı.