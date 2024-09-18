https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/ancelottiden-halil-umut-melere-buyuk-tepki-1088151961.html
Ancelotti'den Halil Umut Meler'e büyük tepki
Ancelotti'den Halil Umut Meler'e büyük tepki
Sputnik Türkiye
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Stuttgart maçında düdük çaldı. Halil Umut Meler'in maçta verdiği penaltı kararı geceye... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T09:38+0300
2024-09-18T09:38+0300
2024-09-18T10:13+0300
spor
halil umut meler
carlo ancelotti
real madrid
hakem
arda güler
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Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasındaki Real Madrid - Stuttgart maçını yönetti.Real Madrid müsabakayı Mbappe, Rüdiger ve Endrick'in golleriyle 3-1 kazanırken, Arda Güler yedek kulübesine başladığı maçın 75. dakikasında oyuna girdi.Real Madrid lehine penaltıÖte yandan Halil Umut Meler'in karşılaşmada verdiği bir karar geceye damga vurdu.Maçın 33. dakikasında Rüdiger ile Mittelstadt'ın ceza sahası içindeki pozisyonu sonrası Halil Umut Meler tereddütsüz bir şekilde Real Madrid lehine penaltı kararı verdi.Stuttgartlı futbolcular karara itiraz ederken VAR hakemi Dieperink, Meler'e pozisyonu incelemesi önerisinde bulundu.Ekran karşısına gelen Halil Umut Meler kısa bir incelemenin ardından penaltı kararını iptal etti.Maçın ardından Meler'in yanına gittiBu arada maçın son düdüğünün ardından Carlo Ancelotti'nin Halil Umut Meler'in yanına gelip FIFA kokartlı hakeme tepki gösterdiği ekranlara yansıdı.Milli futbolcu Arda Güler'in de karşılaşma sonrası Meler'le konuştuğu görüldü.
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Ancelotti'den Halil Umut Meler'e büyük tepki
09:38 18.09.2024 (güncellendi: 10:13 18.09.2024)
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Stuttgart maçında düdük çaldı. Halil Umut Meler'in maçta verdiği penaltı kararı geceye damga vurdu. Carlo Ancelotti maç sonrası Türk hakeme tepki verdi ve uyardı.
Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasındaki Real Madrid - Stuttgart maçını yönetti.
Real Madrid müsabakayı Mbappe, Rüdiger ve Endrick'in golleriyle 3-1 kazanırken, Arda Güler yedek kulübesine başladığı maçın 75. dakikasında oyuna girdi.
Real Madrid lehine penaltı
Öte yandan Halil Umut Meler'in karşılaşmada verdiği bir karar geceye damga vurdu.
Maçın 33. dakikasında Rüdiger ile Mittelstadt'ın ceza sahası içindeki pozisyonu sonrası Halil Umut Meler tereddütsüz bir şekilde Real Madrid lehine penaltı kararı verdi.
Stuttgartlı futbolcular karara itiraz ederken VAR hakemi Dieperink, Meler'e pozisyonu incelemesi önerisinde bulundu.
Ekran karşısına gelen Halil Umut Meler kısa bir incelemenin ardından penaltı kararını iptal etti.
Maçın ardından Meler'in yanına gitti
Bu arada maçın son düdüğünün ardından Carlo Ancelotti'nin Halil Umut Meler'in yanına gelip FIFA kokartlı hakeme tepki gösterdiği ekranlara yansıdı.
Milli futbolcu Arda Güler'in de karşılaşma sonrası Meler'le konuştuğu görüldü.