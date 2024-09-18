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Ancelotti'den Halil Umut Meler'e büyük tepki
Ancelotti'den Halil Umut Meler'e büyük tepki
Sputnik Türkiye
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Stuttgart maçında düdük çaldı. Halil Umut Meler'in maçta verdiği penaltı kararı geceye... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
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Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasındaki Real Madrid - Stuttgart maçını yönetti.Real Madrid müsabakayı Mbappe, Rüdiger ve Endrick'in golleriyle 3-1 kazanırken, Arda Güler yedek kulübesine başladığı maçın 75. dakikasında oyuna girdi.Real Madrid lehine penaltıÖte yandan Halil Umut Meler'in karşılaşmada verdiği bir karar geceye damga vurdu.Maçın 33. dakikasında Rüdiger ile Mittelstadt'ın ceza sahası içindeki pozisyonu sonrası Halil Umut Meler tereddütsüz bir şekilde Real Madrid lehine penaltı kararı verdi.Stuttgartlı futbolcular karara itiraz ederken VAR hakemi Dieperink, Meler'e pozisyonu incelemesi önerisinde bulundu.Ekran karşısına gelen Halil Umut Meler kısa bir incelemenin ardından penaltı kararını iptal etti.Maçın ardından Meler'in yanına gittiBu arada maçın son düdüğünün ardından Carlo Ancelotti'nin Halil Umut Meler'in yanına gelip FIFA kokartlı hakeme tepki gösterdiği ekranlara yansıdı.Milli futbolcu Arda Güler'in de karşılaşma sonrası Meler'le konuştuğu görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/ancelottiden-arda-guler-aciklamasi-onu-tartismasiz-ilk-11-oyuncusu-yapmak-zor-1087988576.html
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Ancelotti'den Halil Umut Meler'e büyük tepki

09:38 18.09.2024 (güncellendi: 10:13 18.09.2024)
© AA / Burak AkbulutHalil Umut Meler
Halil Umut Meler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© AA / Burak Akbulut
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Stuttgart maçında düdük çaldı. Halil Umut Meler'in maçta verdiği penaltı kararı geceye damga vurdu. Carlo Ancelotti maç sonrası Türk hakeme tepki verdi ve uyardı.
Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasındaki Real Madrid - Stuttgart maçını yönetti.
Real Madrid müsabakayı Mbappe, Rüdiger ve Endrick'in golleriyle 3-1 kazanırken, Arda Güler yedek kulübesine başladığı maçın 75. dakikasında oyuna girdi.

Real Madrid lehine penaltı

Öte yandan Halil Umut Meler'in karşılaşmada verdiği bir karar geceye damga vurdu.
Maçın 33. dakikasında Rüdiger ile Mittelstadt'ın ceza sahası içindeki pozisyonu sonrası Halil Umut Meler tereddütsüz bir şekilde Real Madrid lehine penaltı kararı verdi.
Stuttgartlı futbolcular karara itiraz ederken VAR hakemi Dieperink, Meler'e pozisyonu incelemesi önerisinde bulundu.
Ekran karşısına gelen Halil Umut Meler kısa bir incelemenin ardından penaltı kararını iptal etti.

Maçın ardından Meler'in yanına gitti

Bu arada maçın son düdüğünün ardından Carlo Ancelotti'nin Halil Umut Meler'in yanına gelip FIFA kokartlı hakeme tepki gösterdiği ekranlara yansıdı.
Milli futbolcu Arda Güler'in de karşılaşma sonrası Meler'le konuştuğu görüldü.
La Liga ekiplerinden Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentindeki Soldier Field Stadyumu'nda AC Milan takımıyla hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmada Milli Takım oyuncusu Arda Güler (15) de mücadele etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
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Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Daha fazla sorumluluk alacak'
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