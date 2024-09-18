https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/ancelottiden-halil-umut-melere-buyuk-tepki-1088151961.html

Ancelotti'den Halil Umut Meler'e büyük tepki

Ancelotti'den Halil Umut Meler'e büyük tepki

Sputnik Türkiye

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Stuttgart maçında düdük çaldı. Halil Umut Meler'in maçta verdiği penaltı kararı geceye... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T09:38+0300

2024-09-18T09:38+0300

2024-09-18T10:13+0300

spor

halil umut meler

carlo ancelotti

real madrid

hakem

arda güler

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Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasındaki Real Madrid - Stuttgart maçını yönetti.Real Madrid müsabakayı Mbappe, Rüdiger ve Endrick'in golleriyle 3-1 kazanırken, Arda Güler yedek kulübesine başladığı maçın 75. dakikasında oyuna girdi.Real Madrid lehine penaltıÖte yandan Halil Umut Meler'in karşılaşmada verdiği bir karar geceye damga vurdu.Maçın 33. dakikasında Rüdiger ile Mittelstadt'ın ceza sahası içindeki pozisyonu sonrası Halil Umut Meler tereddütsüz bir şekilde Real Madrid lehine penaltı kararı verdi.Stuttgartlı futbolcular karara itiraz ederken VAR hakemi Dieperink, Meler'e pozisyonu incelemesi önerisinde bulundu.Ekran karşısına gelen Halil Umut Meler kısa bir incelemenin ardından penaltı kararını iptal etti.Maçın ardından Meler'in yanına gittiBu arada maçın son düdüğünün ardından Carlo Ancelotti'nin Halil Umut Meler'in yanına gelip FIFA kokartlı hakeme tepki gösterdiği ekranlara yansıdı.Milli futbolcu Arda Güler'in de karşılaşma sonrası Meler'le konuştuğu görüldü.

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