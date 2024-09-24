https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/benzine-gece-yarisi-zam-geldi-24-eylul-akaryakit-fiyatlari-belli-oldu-1088357627.html
Benzine gece yarısı zam geldi: 24 Eylül akaryakıt fiyatları belli oldu
Benzine gece yarısı zam geldi: 24 Eylül akaryakıt fiyatları belli oldu
Sputnik Türkiye
Benzinin litre fiyatı 24 Eylül gece yarısı gelen zam ile 1 lira 20 kuruş arttı. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. Zamla birlikte... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T00:38+0300
2024-09-24T00:38+0300
2024-09-24T00:39+0300
ekonomi
benzin
benzin istasyonu
benzin fiyatları
akaryakıt
akaryakıt zammı
lpg
petrol
petrol boru hattı
küresel petrol talebi
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24 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 20 kuruş zam geldi.Brent petrolün 69 dolar seviyesinden 74 dolara yükselmesi ile benzine 1 lira 20 kuruş zam geldi. Yeni tarife 24 Eylül Salı günü 00.00 itibari ile pompaya yansıdı. Benzin fiyatları ne kadar?İstanbul: 42,75 TLAnkara: 43,08 TLİzmir: 43,54 TLMotorin fiyatları ne kadar?İstanbul: 41.74 TLAnkara: 42.19 TLİzmir: 42.71 TLLPG fiyatları ne kadar?İstanbul: 25.13 TLAnkara: 25.14 TLİzmir: 25.04 TL
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benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt zammı, lpg, petrol, petrol boru hattı, küresel petrol talebi, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt zammı, lpg, petrol, petrol boru hattı, küresel petrol talebi, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
Benzine gece yarısı zam geldi: 24 Eylül akaryakıt fiyatları belli oldu
00:38 24.09.2024 (güncellendi: 00:39 24.09.2024)
Benzinin litre fiyatı 24 Eylül gece yarısı gelen zam ile 1 lira 20 kuruş arttı. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık 42.75 TL, Ankara’da 43.08 TL, İzmir’de ise 43.54 TL oldu.
24 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 20 kuruş zam geldi.
Brent petrolün 69 dolar seviyesinden 74 dolara yükselmesi ile benzine 1 lira 20 kuruş zam geldi. Yeni tarife 24 Eylül Salı günü 00.00 itibari ile pompaya yansıdı.
Benzin fiyatları ne kadar?
İstanbul: 42,75 TL
Ankara: 43,08 TL
İzmir: 43,54 TL
Motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul: 41.74 TL
Ankara: 42.19 TL
İzmir: 42.71 TL
İstanbul: 25.13 TL
Ankara: 25.14 TL
İzmir: 25.04 TL