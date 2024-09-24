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Benzine gece yarısı zam geldi: 24 Eylül akaryakıt fiyatları belli oldu
Benzine gece yarısı zam geldi: 24 Eylül akaryakıt fiyatları belli oldu
Sputnik Türkiye
Benzinin litre fiyatı 24 Eylül gece yarısı gelen zam ile 1 lira 20 kuruş arttı. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. Zamla birlikte... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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akaryakıt
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24 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 20 kuruş zam geldi.Brent petrolün 69 dolar seviyesinden 74 dolara yükselmesi ile benzine 1 lira 20 kuruş zam geldi. Yeni tarife 24 Eylül Salı günü 00.00 itibari ile pompaya yansıdı. Benzin fiyatları ne kadar?İstanbul: 42,75 TLAnkara: 43,08 TLİzmir: 43,54 TLMotorin fiyatları ne kadar?İstanbul: 41.74 TLAnkara: 42.19 TLİzmir: 42.71 TLLPG fiyatları ne kadar?İstanbul: 25.13 TLAnkara: 25.14 TLİzmir: 25.04 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/benzine-zam-bekleniyor-1088230528.html
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benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt zammı, lpg, petrol, petrol boru hattı, küresel petrol talebi, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)

Benzine gece yarısı zam geldi: 24 Eylül akaryakıt fiyatları belli oldu

00:38 24.09.2024 (güncellendi: 00:39 24.09.2024)
© İHAbenzin
benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© İHA
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Benzinin litre fiyatı 24 Eylül gece yarısı gelen zam ile 1 lira 20 kuruş arttı. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık 42.75 TL, Ankara’da 43.08 TL, İzmir’de ise 43.54 TL oldu.
24 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 20 kuruş zam geldi.
Brent petrolün 69 dolar seviyesinden 74 dolara yükselmesi ile benzine 1 lira 20 kuruş zam geldi. Yeni tarife 24 Eylül Salı günü 00.00 itibari ile pompaya yansıdı.

Benzin fiyatları ne kadar?

İstanbul: 42,75 TL
Ankara: 43,08 TL
İzmir: 43,54 TL

Motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul: 41.74 TL
Ankara: 42.19 TL
İzmir: 42.71 TL

LPG fiyatları ne kadar?

İstanbul: 25.13 TL
Ankara: 25.14 TL
İzmir: 25.04 TL
Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
EKONOMİ
Benzine zam bekleniyor
20 Eylül, 09:26
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