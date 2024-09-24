https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/benzine-gece-yarisi-zam-geldi-24-eylul-akaryakit-fiyatlari-belli-oldu-1088357627.html

Benzine gece yarısı zam geldi: 24 Eylül akaryakıt fiyatları belli oldu

Benzine gece yarısı zam geldi: 24 Eylül akaryakıt fiyatları belli oldu

Sputnik Türkiye

Benzinin litre fiyatı 24 Eylül gece yarısı gelen zam ile 1 lira 20 kuruş arttı. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. Zamla birlikte... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T00:38+0300

2024-09-24T00:38+0300

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24 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 20 kuruş zam geldi.Brent petrolün 69 dolar seviyesinden 74 dolara yükselmesi ile benzine 1 lira 20 kuruş zam geldi. Yeni tarife 24 Eylül Salı günü 00.00 itibari ile pompaya yansıdı. Benzin fiyatları ne kadar?İstanbul: 42,75 TLAnkara: 43,08 TLİzmir: 43,54 TLMotorin fiyatları ne kadar?İstanbul: 41.74 TLAnkara: 42.19 TLİzmir: 42.71 TLLPG fiyatları ne kadar?İstanbul: 25.13 TLAnkara: 25.14 TLİzmir: 25.04 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/benzine-zam-bekleniyor-1088230528.html

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