https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/benzine-zam-bekleniyor-1088230528.html

Benzine zam bekleniyor

Benzine zam bekleniyor

Sputnik Türkiye

Salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1,40 TL fiyat artışı bekleniyor. 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T09:26+0300

2024-09-20T09:26+0300

2024-09-20T09:26+0300

ekonomi

benzin

indirim

zam

akaryakıt

brent petrolün varil fiyatı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/19/1073939699_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4c3728519beefafbd7d68e6c199f50a1.jpg

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler sürüyor.Benzine zam mı geliyor?Salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1,40 TL fiyat artışı bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.74 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 41.55 liradan satılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/bakan-tekin-kitaplara-yuzde-300-zam-yapan-400-okula-ceza-verdik-1088191824.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

benzin zam, benzin fiyatları 20 eylül, 20 eylül akaryatkı fiyatları,