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Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
Sputnik Türkiye
Salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1,40 TL fiyat artışı bekleniyor. 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T09:26+0300
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler sürüyor.Benzine zam mı geliyor?Salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1,40 TL fiyat artışı bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.74 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 41.55 liradan satılıyor.
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benzin zam, benzin fiyatları 20 eylül, 20 eylül akaryatkı fiyatları,
benzin zam, benzin fiyatları 20 eylül, 20 eylül akaryatkı fiyatları,

Benzine zam bekleniyor

09:26 20.09.2024
© AABenzin
Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© AA
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Salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1,40 TL fiyat artışı bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler sürüyor.

Benzine zam mı geliyor?

Salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1,40 TL fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.74 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 41.55 liradan satılıyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
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Bakan Tekin: Kitaplara yüzde 300 zam yapan 400 okula ceza verdik
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