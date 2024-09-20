https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/benzine-zam-bekleniyor-1088230528.html
Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
Sputnik Türkiye
Salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1,40 TL fiyat artışı bekleniyor. 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T09:26+0300
2024-09-20T09:26+0300
2024-09-20T09:26+0300
ekonomi
benzin
indirim
zam
akaryakıt
brent petrolün varil fiyatı
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler sürüyor.Benzine zam mı geliyor?Salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1,40 TL fiyat artışı bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.74 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 41.55 liradan satılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/bakan-tekin-kitaplara-yuzde-300-zam-yapan-400-okula-ceza-verdik-1088191824.html
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benzin zam, benzin fiyatları 20 eylül, 20 eylül akaryatkı fiyatları,
benzin zam, benzin fiyatları 20 eylül, 20 eylül akaryatkı fiyatları,
Benzine zam bekleniyor
Salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1,40 TL fiyat artışı bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler sürüyor.
Salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1,40 TL fiyat artışı bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.74 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 41.55 liradan satılıyor.