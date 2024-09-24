https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/belgorod-valisi-gladkov-ukrayna-ordusunun-saldirisinda-4-sivil-yaralandi-1088401029.html

Belgorod Valisi Gladkov: Ukrayna ordusunun saldırısında 4 sivil yaralandı

Belgorod Valisi Gladkov: Ukrayna ordusunun saldırısında 4 sivil yaralandı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Rusya’nın güneyindeki Belgorod kentine yönelik saldırısında 4 kişinin yaralandığı bildirildi. 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T21:27+0300

2024-09-24T21:27+0300

2024-09-24T21:27+0300

ukrayna krizi

vyaçeslav gladkov

belgorod

ukrayna ordusu

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hava savunma sistemi

iha

saldırı

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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun kente yönelik saldırılarında 4 kişinin yaralandığını belirtti.Gladkov, “İlk bilgilere göre Belgorod'da dört sivil yaralandı. Ambulans ekipleri, şarapnel yaraları alan yaralıları kentteki hastanelere kaldırıyor” ifadelerini kullandı.Belgorod Valisi, saldırıda doğrudan isabet alan 4 müstakil ev 1 garaj ve 1 ek binanın alev aldığını, itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini, bölgede ayrıca 23 müstakil ev, 3 müştemilat ve 5 otomobilin hasar gördüğü bilgisini paylaştı.Gladkov, hava savunma sistemlerinin Belgorod ve Belgorod bölgesi üzerindeki birçok hava hedefini vurduğunu da ekledi.Ukrayna ordusu Belgorod bölgesini her gün aralıksız olarak bombalıyor ya da İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor. Bölgede 11 Nisan 2022’den bu yana terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.

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vyaçeslav gladkov, belgorod, ukrayna ordusu, sivil, yaralı, hava savunma sistemi, iha, saldırı