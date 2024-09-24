Belgorod Valisi Gladkov: Ukrayna ordusunun saldırısında 4 sivil yaralandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de demiryolu bağlantısı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Okullara 30 bin ek personel alımı: İstihdam politikalarındaki başarısızlık
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Bekir Ünlüataer, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
GDO'nun hayatımıza etkileri
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çeneden ses gelmesi birçok sorunun başlangıcı olabilir
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Çip savaşlarında yeni aktör
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Lübnan-İsrail savaşı başlarsa, Şam’ın Türkiye’nin şartlarını kabullenmeye yanaştığını görebiliriz’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Hablemitoğlu suikastında sır video
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Türkiye’ye göç eden zengin sayısında artış
19:20
1 dk
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
19:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın bir jandarması var, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika izin verdiği için İsrail bunları yapabiliyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Cezasızlık algısı’ 2012’deki kanun değişikliği sonrası güçlendi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Arolat’ın ölümüyle gündem olan ‘atom serumu’ nedir? Michael Jackson’ın ilaç kokteyli ile benzerlik var mı?
12:06
83 dk
HABER MASASI
Sık yapılan beslenme hataları
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’in altıncı haftasına genel bakış
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
THTM İstanbul - İncirlik yürüyüşü
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Hakan Fidan Şam ile muhalefet arasında uzlaşıdan söz etmeye devam ederse, sürecin neticeye ulaşacağını düşünmüyorum’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Çöp cezası, fotoğraf intikamı mı?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
19:18
4 dk
SESLİ HABER
KAAN uçunca, ABD harekete geçti: F-35 neden alınmamalı
19:30
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Türkiye’nin sanat güneşiydi
19:47
10 dk
ÖZEL HABER
6 yaşındaki çocuğu istismar eden Kadir İstekli ne kadar hapis yatacak?
20:19
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/belgorod-valisi-gladkov-ukrayna-ordusunun-saldirisinda-4-sivil-yaralandi-1088401029.html
Belgorod Valisi Gladkov: Ukrayna ordusunun saldırısında 4 sivil yaralandı
Belgorod Valisi Gladkov: Ukrayna ordusunun saldırısında 4 sivil yaralandı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Rusya’nın güneyindeki Belgorod kentine yönelik saldırısında 4 kişinin yaralandığı bildirildi. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T21:27+0300
2024-09-24T21:27+0300
ukrayna krizi
vyaçeslav gladkov
belgorod
ukrayna ordusu
sivil
yaralı
hava savunma sistemi
iha
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1f/1087481681_6:0:886:495_1920x0_80_0_0_4422ec3319ff979d4add89246859d99d.png
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun kente yönelik saldırılarında 4 kişinin yaralandığını belirtti.Gladkov, “İlk bilgilere göre Belgorod'da dört sivil yaralandı. Ambulans ekipleri, şarapnel yaraları alan yaralıları kentteki hastanelere kaldırıyor” ifadelerini kullandı.Belgorod Valisi, saldırıda doğrudan isabet alan 4 müstakil ev 1 garaj ve 1 ek binanın alev aldığını, itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini, bölgede ayrıca 23 müstakil ev, 3 müştemilat ve 5 otomobilin hasar gördüğü bilgisini paylaştı.Gladkov, hava savunma sistemlerinin Belgorod ve Belgorod bölgesi üzerindeki birçok hava hedefini vurduğunu da ekledi.Ukrayna ordusu Belgorod bölgesini her gün aralıksız olarak bombalıyor ya da İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor. Bölgede 11 Nisan 2022’den bu yana terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/cecen-komutan-alaudinov-ukrayna-birlikleri-kursk-bolgesinde-sivilleri-vuruyor-1088382442.html
belgorod
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1f/1087481681_116:0:776:495_1920x0_80_0_0_8984258ecfda17ddc2890226c3597e1a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vyaçeslav gladkov, belgorod, ukrayna ordusu, sivil, yaralı, hava savunma sistemi, iha, saldırı
vyaçeslav gladkov, belgorod, ukrayna ordusu, sivil, yaralı, hava savunma sistemi, iha, saldırı

Belgorod Valisi Gladkov: Ukrayna ordusunun saldırısında 4 sivil yaralandı

21:27 24.09.2024
Belgorod saldırı
Belgorod saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
Abone ol
Ukrayna ordusunun Rusya’nın güneyindeki Belgorod kentine yönelik saldırısında 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun kente yönelik saldırılarında 4 kişinin yaralandığını belirtti.
Gladkov, “İlk bilgilere göre Belgorod'da dört sivil yaralandı. Ambulans ekipleri, şarapnel yaraları alan yaralıları kentteki hastanelere kaldırıyor” ifadelerini kullandı.
Belgorod Valisi, saldırıda doğrudan isabet alan 4 müstakil ev 1 garaj ve 1 ek binanın alev aldığını, itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini, bölgede ayrıca 23 müstakil ev, 3 müştemilat ve 5 otomobilin hasar gördüğü bilgisini paylaştı.
Gladkov, hava savunma sistemlerinin Belgorod ve Belgorod bölgesi üzerindeki birçok hava hedefini vurduğunu da ekledi.
Ukrayna ordusu Belgorod bölgesini her gün aralıksız olarak bombalıyor ya da İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor. Bölgede 11 Nisan 2022’den bu yana terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.
Apti Alaudinov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
Ukrayna krizi
Çeçen komutan Alaudinov: Ukrayna birlikleri Kursk Bölgesi’nde sivilleri vuruyor
15:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала