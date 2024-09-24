https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/belgorod-valisi-gladkov-ukrayna-ordusunun-saldirisinda-4-sivil-yaralandi-1088401029.html
Belgorod Valisi Gladkov: Ukrayna ordusunun saldırısında 4 sivil yaralandı
Belgorod Valisi Gladkov: Ukrayna ordusunun saldırısında 4 sivil yaralandı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Rusya’nın güneyindeki Belgorod kentine yönelik saldırısında 4 kişinin yaralandığı bildirildi. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T21:27+0300
2024-09-24T21:27+0300
2024-09-24T21:27+0300
ukrayna krizi
vyaçeslav gladkov
belgorod
ukrayna ordusu
sivil
yaralı
hava savunma sistemi
iha
saldırı
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun kente yönelik saldırılarında 4 kişinin yaralandığını belirtti.Gladkov, “İlk bilgilere göre Belgorod'da dört sivil yaralandı. Ambulans ekipleri, şarapnel yaraları alan yaralıları kentteki hastanelere kaldırıyor” ifadelerini kullandı.Belgorod Valisi, saldırıda doğrudan isabet alan 4 müstakil ev 1 garaj ve 1 ek binanın alev aldığını, itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini, bölgede ayrıca 23 müstakil ev, 3 müştemilat ve 5 otomobilin hasar gördüğü bilgisini paylaştı.Gladkov, hava savunma sistemlerinin Belgorod ve Belgorod bölgesi üzerindeki birçok hava hedefini vurduğunu da ekledi.Ukrayna ordusu Belgorod bölgesini her gün aralıksız olarak bombalıyor ya da İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor. Bölgede 11 Nisan 2022’den bu yana terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/cecen-komutan-alaudinov-ukrayna-birlikleri-kursk-bolgesinde-sivilleri-vuruyor-1088382442.html
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vyaçeslav gladkov, belgorod, ukrayna ordusu, sivil, yaralı, hava savunma sistemi, iha, saldırı
vyaçeslav gladkov, belgorod, ukrayna ordusu, sivil, yaralı, hava savunma sistemi, iha, saldırı
Belgorod Valisi Gladkov: Ukrayna ordusunun saldırısında 4 sivil yaralandı
Ukrayna ordusunun Rusya’nın güneyindeki Belgorod kentine yönelik saldırısında 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun kente yönelik saldırılarında 4 kişinin yaralandığını belirtti.
Gladkov, “İlk bilgilere göre Belgorod'da dört sivil yaralandı. Ambulans ekipleri, şarapnel yaraları alan yaralıları kentteki hastanelere kaldırıyor” ifadelerini kullandı.
Belgorod Valisi, saldırıda doğrudan isabet alan 4 müstakil ev 1 garaj ve 1 ek binanın alev aldığını, itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini, bölgede ayrıca 23 müstakil ev, 3 müştemilat ve 5 otomobilin hasar gördüğü bilgisini paylaştı.
Gladkov, hava savunma sistemlerinin Belgorod ve Belgorod bölgesi üzerindeki birçok hava hedefini vurduğunu da ekledi.
Ukrayna ordusu Belgorod bölgesini her gün aralıksız olarak bombalıyor ya da İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor. Bölgede 11 Nisan 2022’den bu yana terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.