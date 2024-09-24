https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/beklenmeyen-oldu-yaz-geri-geliyor-uzmani-asiri-sicak-havalar-icin-5-sehri-uyardi-1088369065.html

Beklenmeyen oldu, yaz geri geliyor: Prof. Dr. Orhan Şen aşırı sıcak havalar için 5 şehri uyardı

Beklenmeyen oldu, yaz geri geliyor: Prof. Dr. Orhan Şen aşırı sıcak havalar için 5 şehri uyardı

Sputnik Türkiye

Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağışlar yerini güneşli ve sıcak havaya bırakıyor. Meteoroloji uzmanlarına göre, hafta sonuna kadar... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T11:33+0300

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sıcak

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Son günlerde birçok ilde etkili olan sağanak yağışlar ve taşkınlar yerini sıcak hava dalgasına bırakıyor. Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hafta sonuna kadar Türkiye genelinde sıcaklıkların artacağını belirtti. Şen, özellikle Aydın, Manisa, Muğla, Hatay ve Adana’da aşırı sıcakların görüleceğini ifade etti. Ancak bu sıcakların Kasım ayında görülen "pastırma sıcakları" ile karıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi. Pastırma sıcaklarının oluşması için gece ve gündüz sıcaklık farklarının yüksek olması gerektiğini belirtti.Bugün Türkiye'de hava durumuMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Avrupa yakası, Karabük, Ağrı, Van ve çevrelerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de sabah saatlerinde sis ve pus görülebilir. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor.Rüzgar durumuYurdun güney ve batı kesimlerinde genellikle güney yönlerden, Güneydoğu Anadolu'da ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/kubra-aykut-kimdir-kac-yasinda-neden-oldu-kubra-aykut-oldu-mu-kubra-aykut-fenomen-1088362497.html

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