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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/bakan-yusuf-tekinden-kendisine-hakaret-eden-ogretmene-cevap-hepimiz-insaniz-1088401775.html
Bakan Yusuf Tekin'den kendisine hakaret eden öğretmene cevap: 'Hepimiz insanız'
Bakan Yusuf Tekin'den kendisine hakaret eden öğretmene cevap: 'Hepimiz insanız'
Sputnik Türkiye
Sahte hesap üzerinden Çanakkale’den Gazze’ye bağımsızlık ruhu ve vatan sevgisi isimli açılış dersini vermeyeceğini açıklayan öğretmen Bakan Yusuf Tekin'e... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T22:13+0300
2024-09-24T22:13+0300
türkiye
yusuf tekin
milli eğitim bakanlığı
hakaret
kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret
eğitim
öğretmen
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Sosyal medyada da öğretmen olduğunu iddia eden bir şahıs Bakan Yusuf Tekin’e hakareti sonrası özür diledi.Yeni eğitim-öğretim döneminde Çanakkale’den Gazze’ye bağımsızlık ruhu ve vatan sevgisi açılış dersi ile başlamıştı. Ders hakkında tepki gösteren öğretmen "Yusuf Tekin istediği kadar anırsın Gazze diye. Ben öğretmenim. Çanakkale bölümünü anlatırım. O kadar” ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medya hesabından geri adım atarak Bakan Tekin'den özür dileyen öğretmen "Değerli bakanım Yusuf Tekin. Bir anlık gafletle paylaştığım ve sonrasında çok pişman olduğum haddimi çok aşan bu twit nedeniyle çok pişman ve üzgünüm. Siz değerli bakanımın gönlünün enginliğine sığınıyor, özürlerimi sunuyor, affınızı diliyorum" dedi.Bakan Tekin'den cevap geldiBakan Tekin ise paylaşımı alıntılayarak "Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız. Allah yolunuzu açık etsin, yardımcınız olsun…" ifadelerini kullandı.Hakaret eden öğretmen hesabını kapattıSon paylaşımında "Bu hesap 24 Eylül 2024 Salı günü saat: 17:31'de kapanacaktır" diyen öğretmen hesabını kapattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/milli-egitim-bakani-yusuf-tekin-duyurdu-20-bin-ogretmen-atamasi-ne-zaman-1087834963.html
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yusuf tekin, milli eğitim bakanlığı, hakaret, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, eğitim, öğretmen
yusuf tekin, milli eğitim bakanlığı, hakaret, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, eğitim, öğretmen

Bakan Yusuf Tekin'den kendisine hakaret eden öğretmene cevap: 'Hepimiz insanız'

22:13 24.09.2024
© İHA / DAVUT HAS-Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© İHA / DAVUT HAS-
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Sahte hesap üzerinden Çanakkale’den Gazze’ye bağımsızlık ruhu ve vatan sevgisi isimli açılış dersini vermeyeceğini açıklayan öğretmen Bakan Yusuf Tekin'e hakaret etmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medyada kendisine hakaret eden öğretmenin sonradan özür dilemesi üzerine verdiği cevapla gündem oldu.
Sosyal medyada da öğretmen olduğunu iddia eden bir şahıs Bakan Yusuf Tekin’e hakareti sonrası özür diledi.
Yeni eğitim-öğretim döneminde Çanakkale’den Gazze’ye bağımsızlık ruhu ve vatan sevgisi açılış dersi ile başlamıştı. Ders hakkında tepki gösteren öğretmen "Yusuf Tekin istediği kadar anırsın Gazze diye. Ben öğretmenim. Çanakkale bölümünü anlatırım. O kadar” ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medya hesabından geri adım atarak Bakan Tekin'den özür dileyen öğretmen "Değerli bakanım Yusuf Tekin. Bir anlık gafletle paylaştığım ve sonrasında çok pişman olduğum haddimi çok aşan bu twit nedeniyle çok pişman ve üzgünüm. Siz değerli bakanımın gönlünün enginliğine sığınıyor, özürlerimi sunuyor, affınızı diliyorum" dedi.

Bakan Tekin'den cevap geldi

Bakan Tekin ise paylaşımı alıntılayarak "Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız. Allah yolunuzu açık etsin, yardımcınız olsun…" ifadelerini kullandı.

Hakaret eden öğretmen hesabını kapattı

Son paylaşımında "Bu hesap 24 Eylül 2024 Salı günü saat: 17:31'de kapanacaktır" diyen öğretmen hesabını kapattı.
hakaret
hakaret - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
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