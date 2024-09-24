https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/bakan-yusuf-tekinden-kendisine-hakaret-eden-ogretmene-cevap-hepimiz-insaniz-1088401775.html

Bakan Yusuf Tekin'den kendisine hakaret eden öğretmene cevap: 'Hepimiz insanız'

Bakan Yusuf Tekin'den kendisine hakaret eden öğretmene cevap: 'Hepimiz insanız'

Sputnik Türkiye

Sahte hesap üzerinden Çanakkale’den Gazze’ye bağımsızlık ruhu ve vatan sevgisi isimli açılış dersini vermeyeceğini açıklayan öğretmen Bakan Yusuf Tekin'e... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T22:13+0300

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2024-09-24T22:13+0300

türkiye

yusuf tekin

milli eğitim bakanlığı

hakaret

kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret

eğitim

öğretmen

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Sosyal medyada da öğretmen olduğunu iddia eden bir şahıs Bakan Yusuf Tekin’e hakareti sonrası özür diledi.Yeni eğitim-öğretim döneminde Çanakkale’den Gazze’ye bağımsızlık ruhu ve vatan sevgisi açılış dersi ile başlamıştı. Ders hakkında tepki gösteren öğretmen "Yusuf Tekin istediği kadar anırsın Gazze diye. Ben öğretmenim. Çanakkale bölümünü anlatırım. O kadar” ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medya hesabından geri adım atarak Bakan Tekin'den özür dileyen öğretmen "Değerli bakanım Yusuf Tekin. Bir anlık gafletle paylaştığım ve sonrasında çok pişman olduğum haddimi çok aşan bu twit nedeniyle çok pişman ve üzgünüm. Siz değerli bakanımın gönlünün enginliğine sığınıyor, özürlerimi sunuyor, affınızı diliyorum" dedi.Bakan Tekin'den cevap geldiBakan Tekin ise paylaşımı alıntılayarak "Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız. Allah yolunuzu açık etsin, yardımcınız olsun…" ifadelerini kullandı.Hakaret eden öğretmen hesabını kapattıSon paylaşımında "Bu hesap 24 Eylül 2024 Salı günü saat: 17:31'de kapanacaktır" diyen öğretmen hesabını kapattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/milli-egitim-bakani-yusuf-tekin-duyurdu-20-bin-ogretmen-atamasi-ne-zaman-1087834963.html

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yusuf tekin, milli eğitim bakanlığı, hakaret, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, eğitim, öğretmen