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Safkan Arap taylarının satışından 25 milyon lira gelir
Safkan Arap taylarının satışından 25 milyon lira gelir
Sputnik Türkiye
Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle satışa sunuldu. 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T20:31+0300
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İhalede satışa sunulan 73 taydan 55'i çeşitli fiyatlardan alıcı buldu.İhalenin en pahalıları, Hasan Altunbaş'ın 3 milyon 500 bin liraya aldığı 'Uzunköprü', Memduh Ateş'in 1 milyon 600 bin lira ödediği 'Gürgökbey' ve Ali Kaya'nın 1 milyon 550 bin liraya aldığı 'Nevşehir Beyi' isimli Arap tayı oldu.Türkiye'nin dört bir yanından at severlerin katıldığı açık artırmada satılan 55 koşu tayından 25 milyon 780 bin lira gelir elde edildi.
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türkiye, at, gelir, açık artırma, ihale
türkiye, at, gelir, açık artırma, ihale

Safkan Arap taylarının satışından 25 milyon lira gelir

20:31 16.07.2024
© AA / Ayhan FidanBursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle satışa sunuldu. Türkiye'nin dört bir yanından at severlerin katıldığı açık artırmada satılan 55 koşu tayından 25 milyon 780 bin lira gelir elde edildi
Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle satışa sunuldu. Türkiye'nin dört bir yanından at severlerin katıldığı açık artırmada satılan 55 koşu tayından 25 milyon 780 bin lira gelir elde edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
© AA / Ayhan Fidan
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Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle satışa sunuldu.
İhalede satışa sunulan 73 taydan 55'i çeşitli fiyatlardan alıcı buldu.
İhalenin en pahalıları, Hasan Altunbaş'ın 3 milyon 500 bin liraya aldığı 'Uzunköprü', Memduh Ateş'in 1 milyon 600 bin lira ödediği 'Gürgökbey' ve Ali Kaya'nın 1 milyon 550 bin liraya aldığı 'Nevşehir Beyi' isimli Arap tayı oldu.
Türkiye'nin dört bir yanından at severlerin katıldığı açık artırmada satılan 55 koşu tayından 25 milyon 780 bin lira gelir elde edildi.
Sadaka olarak verdiği paranın üzerine dileğini yazdı: 'Kavuşalım artık' - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
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Sadaka olarak verdiği paranın üzerine dileğini yazdı: 'Kavuşalım artık'
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