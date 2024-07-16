https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/safkan-arap-taylarinin-satisindan-25-milyon-lira-gelir-1085916722.html

Safkan Arap taylarının satışından 25 milyon lira gelir

Safkan Arap taylarının satışından 25 milyon lira gelir

Sputnik Türkiye

Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle satışa sunuldu. 16.07.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

türkiye

at

gelir

açık artırma

ihale

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İhalede satışa sunulan 73 taydan 55'i çeşitli fiyatlardan alıcı buldu.İhalenin en pahalıları, Hasan Altunbaş'ın 3 milyon 500 bin liraya aldığı 'Uzunköprü', Memduh Ateş'in 1 milyon 600 bin lira ödediği 'Gürgökbey' ve Ali Kaya'nın 1 milyon 550 bin liraya aldığı 'Nevşehir Beyi' isimli Arap tayı oldu.Türkiye'nin dört bir yanından at severlerin katıldığı açık artırmada satılan 55 koşu tayından 25 milyon 780 bin lira gelir elde edildi.

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