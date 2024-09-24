Ahmet Hakan: Osman Aşkın Bak, Hulusi Akar mangal yapmışlar ama tek bir lokma bile yememişler

"Görüntüyü izleyenler, bu isimlerin kendilerine sucuk ziyafeti çekmek için hazırlık yaptıklarını zannediyorlar. Oysa görüntünün son bölümü kesilmiş. Orada şunlar var: Osman Aşkın Bak, Hulusi Akar, Memduh Büyükkılıç... Mangal başından tek bir lokma yemeden ayrılıyorlar. Ayrılırken de “Yiyecek olanlara afiyet olsun” diyorlar. Kayseri’de düzenlenen bir etkinlikte Kayseri sucuğunun tanıtımı için belli ki böyle bir şey yapılmış. Bunu eleştirirsin, eleştirmezsin. Senin bileceğin iş. Ama gerçeğin tümünü vereceksin, işte bu senin bileceğin iş değil. Sonuç olarak Osman Aşkın Bak, Hulusi Akar, Memduh Büyükkılıç... Evet, mangal yapmışlar. Bu doğru. Ama tek bir lokma bile yememişler. Bu da doğru. Bu iki doğruyu vereceksin. Yorumunu da bu iki doğru üzerine yapacaksın.