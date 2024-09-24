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Ahmet Hakan: Osman Aşkın Bak, Hulusi Akar mangal yapmışlar ama tek bir lokma bile yememişler
Ahmet Hakan: Osman Aşkın Bak, Hulusi Akar mangal yapmışlar ama tek bir lokma bile yememişler
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, Osman Aşkın Bak, Hulusi Akar ve Memduh Büyükkılıç'ın mangal başındaki görüntülerine gelen eleştirileri haksız buldu ve "Evet, mangal yapmışlar. Bu... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milletvekili Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın bit etkinlikte mangal başındaki görüntülerinin eleştirilmesi üzerine değerlendirme yaptı.Bugünkü köşe yazısının bir kısmını bu konuya ayıran Ahmet Hakan, şunları ifade etti:
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ahmet hakan, osman aşkın bak, hulusi akar, mangal, sucuk
ahmet hakan, osman aşkın bak, hulusi akar, mangal, sucuk

Ahmet Hakan: Osman Aşkın Bak, Hulusi Akar mangal yapmışlar ama tek bir lokma bile yememişler

09:36 24.09.2024
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© Fotoğraf : YouTube
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Ahmet Hakan, Osman Aşkın Bak, Hulusi Akar ve Memduh Büyükkılıç'ın mangal başındaki görüntülerine gelen eleştirileri haksız buldu ve "Evet, mangal yapmışlar. Bu doğru. Ama tek bir lokma bile yememişler. Bu da doğru. Bu iki doğruyu vereceksin" dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milletvekili Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın bit etkinlikte mangal başındaki görüntülerinin eleştirilmesi üzerine değerlendirme yaptı.
Bugünkü köşe yazısının bir kısmını bu konuya ayıran Ahmet Hakan, şunları ifade etti:

"Görüntüyü izleyenler, bu isimlerin kendilerine sucuk ziyafeti çekmek için hazırlık yaptıklarını zannediyorlar. Oysa görüntünün son bölümü kesilmiş. Orada şunlar var: Osman Aşkın Bak, Hulusi Akar, Memduh Büyükkılıç... Mangal başından tek bir lokma yemeden ayrılıyorlar. Ayrılırken de “Yiyecek olanlara afiyet olsun” diyorlar. Kayseri’de düzenlenen bir etkinlikte Kayseri sucuğunun tanıtımı için belli ki böyle bir şey yapılmış. Bunu eleştirirsin, eleştirmezsin. Senin bileceğin iş. Ama gerçeğin tümünü vereceksin, işte bu senin bileceğin iş değil. Sonuç olarak Osman Aşkın Bak, Hulusi Akar, Memduh Büyükkılıç... Evet, mangal yapmışlar. Bu doğru. Ama tek bir lokma bile yememişler. Bu da doğru. Bu iki doğruyu vereceksin. Yorumunu da bu iki doğru üzerine yapacaksın.

Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı bölgelerine YPG tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası, Hazır olan Mehmetçik süratle gerekli tedbirleri aldı ve karşılığı verdi. Bunun karşılığında da şuana kadar yapılan çalışmalarda ilk adlığımız bilgilere göre 10 terörist etkisiz hale getirildi dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2024
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