https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/hulusi-akar-kayseride-suriyeliler-vasitasiyla-bir-fitne-fesat-tezgahlanmaya-calisildi-1085879594.html
Hulusi Akar: Kayseri'de Suriyeliler vasıtasıyla bir fitne fesat tezgahlanmaya çalışıldı
Hulusi Akar: Kayseri'de Suriyeliler vasıtasıyla bir fitne fesat tezgahlanmaya çalışıldı
Sputnik Türkiye
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “Kayseri'de Suriyeliler vasıtasıyla bir fitne fesat tezgahlanmaya çalışıldı”... 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T18:10+0300
2024-07-15T18:10+0300
2024-07-15T18:10+0300
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Erciyes Üniversitesi’nin 15 Temmuz Şehitler Caddesi’nde düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Akar, “Terörle mücadele meselesi kişisel bir mesele değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tek, devletimiz tek ve dolayısıyla devletimiz bir bütün halinde koordineli ve kontrollü bir şekilde her şeyiyle hukuka uygun şekilde, istikrarlı bir şekilde, sonuna kadar gidecek bu terör kayığının, örgütünün kökünü kazıyacak şekilde mücadelemizi sürdürdük, sürdürüyoruz” dedi.Akar, terörle mücadelenin başarıyla devam ettiğini ve Silahlı Kuvvetlerin güç kaybetmediğini vurgulayarak, “Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları, Irak’ın kuzeyindeki Pençe serisi harekatlarla sınırlarımızın güvenliğinin sağlanması, oradaki teröristlerin temizlenmesi faaliyetleri büyük bir başarı ile devam ediyor” ifadelerini kullandı.Kayseri’de Suriyeliler vasıtasıyla bir fitne fesat tezgahlandığını söyleyen Akar, “Emperyalist güçlerde fitne fesat bitmez. Kayseri’nin huzurunu bozmak için Suriyeliler vasıtasıyla bir fitne fesat tezgahlanmaya çalışıldı. Çok şükür hamiyetperver Kayserililerimizin, devletine ve milletine bağlı Kayserililerimizin, sayın valimizin yönetimindeki kolluk kuvvetlerinin çalışmaları ile akamete uğratıldı” dedi.Akar, bu tür olaylara karşı birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, “Buradaki huzurumuzun, güvenliğimizin sadece valilerin, kaymakamların ve kolluk kuvvetlerinin görevi olmadığını, bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu ve dolayısıyla herkesin kollukla beraber faaliyet göstermek sureti ile istikrarımıza katkı sağlamasını bekliyoruz” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/aliyevden-erdogana-15-temmuz-mektubu-turk-halki-kahramanlik-destani-yazdi-1085868604.html
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hulusi akar, darbe girişimi sonrası türkiye, darbe, 15 temmuz darbe girişimi, askeri darbe, darbe girişimi, suriye
hulusi akar, darbe girişimi sonrası türkiye, darbe, 15 temmuz darbe girişimi, askeri darbe, darbe girişimi, suriye
Hulusi Akar: Kayseri'de Suriyeliler vasıtasıyla bir fitne fesat tezgahlanmaya çalışıldı
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “Kayseri'de Suriyeliler vasıtasıyla bir fitne fesat tezgahlanmaya çalışıldı” dedi.
Erciyes Üniversitesi’nin 15 Temmuz Şehitler Caddesi’nde düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Akar, “Terörle mücadele meselesi kişisel bir mesele değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tek, devletimiz tek ve dolayısıyla devletimiz bir bütün halinde koordineli ve kontrollü bir şekilde her şeyiyle hukuka uygun şekilde, istikrarlı bir şekilde, sonuna kadar gidecek bu terör kayığının, örgütünün kökünü kazıyacak şekilde mücadelemizi sürdürdük, sürdürüyoruz” dedi.
Akar, terörle mücadelenin başarıyla devam ettiğini ve Silahlı Kuvvetlerin güç kaybetmediğini vurgulayarak, “Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları, Irak’ın kuzeyindeki Pençe serisi harekatlarla sınırlarımızın güvenliğinin sağlanması, oradaki teröristlerin temizlenmesi faaliyetleri büyük bir başarı ile devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Kayseri’de Suriyeliler vasıtasıyla bir fitne fesat tezgahlandığını söyleyen Akar, “Emperyalist güçlerde fitne fesat bitmez. Kayseri’nin huzurunu bozmak için Suriyeliler vasıtasıyla bir fitne fesat tezgahlanmaya çalışıldı. Çok şükür hamiyetperver Kayserililerimizin, devletine ve milletine bağlı Kayserililerimizin, sayın valimizin yönetimindeki kolluk kuvvetlerinin çalışmaları ile akamete uğratıldı” dedi.
Akar, bu tür olaylara karşı birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, “Buradaki huzurumuzun, güvenliğimizin sadece valilerin, kaymakamların ve kolluk kuvvetlerinin görevi olmadığını, bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu ve dolayısıyla herkesin kollukla beraber faaliyet göstermek sureti ile istikrarımıza katkı sağlamasını bekliyoruz” diye konuştu.