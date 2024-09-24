https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/abdde-rus-turk-toplantisi-gundemde-gerilim-sarmalindaki-ortadogu-vardi-1088373672.html

ABD'de Rus-Türk toplantısı: Gündemde gerilim sarmalındaki Ortadoğu vardı

ABD'de Rus-Türk toplantısı: Gündemde gerilim sarmalındaki Ortadoğu vardı

Sputnik Türkiye

Uluslararası ve bölgesel konuların birçoğunda ortak görüşe sahip olan Rusya ve Türkiye, acil çözüm bekleyen sorunları istişare etmeyi sürdürüyor. 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T12:15+0300

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2024-09-24T12:15+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'la BM 79. Genel Kurulu marjında bir araya geldi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül'de gerçekleşen görüşmede Verşinin ve Yılmaz, BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu'nun gündeminde bulunan, iki ülkenin çıkarlarını ilgilendiren, uluslararası ve bölgesel gündemde yer tutan güncel konular hakkında görüş alışverişi yaptı.Verşinin ve Yılmaz, özellikle de, başta Gazze ve Batı Şeria olmak üzere İsrail-Filistin çatışma bölgesinde tırmanmaya devam eden gerilim ışığında Ortadoğu'daki ve ayrıca Lübnan ve Suriye'deki mevcut duruma mercek tuttu.Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşme hakkında yapılan açıklamada da, "Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile BM 79. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında New York’ta bir görüşme gerçekleştirdi" dendi.Bakanlık, görüşmede çeşitli bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığını kaydetti.

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