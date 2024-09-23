https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/zihinsel-engelli-cobana-iskence-eden-iki-kiz-adliyeye-sevk-edildi-1088324695.html
Zihinsel engelli çobana işkence eden iki kız adliyeye sevk edildi
Zihinsel engelli çobana işkence eden iki kız adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ta Seçil G, elindeki odunla çobanlık yapan zihinsel engelli NY’ye dakikalarca vurarak işkence etti, kız arkadaşı tüm olayı cep telefonuyla... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T11:26+0300
2024-09-23T11:26+0300
2024-09-23T11:26+0300
türkiye
kahramanmaraş
kahramanmaraş valiliği
andırın
zihinsel engelli çobana darp
zihinsel engelli çobana işkence
zihinsel engelli
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Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi’nde 22 Eylül’de meydana gelen olayda Seçil G, NY adlı çobana elindeki odun parçasıyla dakikalarca vururken diğer genç kız ise tüm olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Zihinsel engelli olduğu belirtilen çoban, kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı yaralar sebebiyle hastanede tedavi altına alındı. Çoban NY'nin korku dolu anlarının yansıdığı görüntüler, sosyal medyada infial yarattı. Kahramanmaraş Valiliği olaya ilişkin bugün açıklama yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/adalet-bakani-tunctan-seyda-yilmaz-aciklamasi-sorusturma-baslatildi-supheli-gozaltina-alindi-1088323730.html
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kahramanmaraş, kahramanmaraş valiliği, andırın, zihinsel engelli çobana darp, zihinsel engelli çobana işkence, zihinsel engelli
kahramanmaraş, kahramanmaraş valiliği, andırın, zihinsel engelli çobana darp, zihinsel engelli çobana işkence, zihinsel engelli
Zihinsel engelli çobana işkence eden iki kız adliyeye sevk edildi
Kahramanmaraş'ta Seçil G, elindeki odunla çobanlık yapan zihinsel engelli NY’ye dakikalarca vurarak işkence etti, kız arkadaşı tüm olayı cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüler sosyal medyada infial yarattı, Valilik iki kızın adliye sevk edildiğini duyurdu.
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi’nde 22 Eylül’de meydana gelen olayda Seçil G, NY adlı çobana elindeki odun parçasıyla dakikalarca vururken diğer genç kız ise tüm olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Zihinsel engelli olduğu belirtilen çoban, kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı yaralar sebebiyle hastanede tedavi altına alındı. Çoban NY'nin korku dolu anlarının yansıdığı görüntüler, sosyal medyada infial yarattı. Kahramanmaraş Valiliği olaya ilişkin bugün açıklama yaptı:
"22.09.2024 tarihinde bazı sosyal medya üzerinden Andırın ilçemizde N.Y. isimli vatandaşımızın darp edilmesiyle ilgili bir video paylaşılmıştır. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine sopa kullanmak suretiyle darp edilen N.Y. olay sonrası Andırın Devlet Hastanesi'nden darp raporu alarak kendisini darp ettiğini iddia ettiği M.G. ve S.G. isimli şahıslardan şikayetçi olmuştur. Darp eden şahıslar, mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiştir"