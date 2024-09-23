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Adalet Bakanı Tunç'tan Şeyda Yılmaz açıklaması: 'Soruşturma başlatıldı, şüpheli gözaltına alındı'
Adalet Bakanı Tunç'tan Şeyda Yılmaz açıklaması: 'Soruşturma başlatıldı, şüpheli gözaltına alındı'
Sputnik Türkiye
Ümraniye'de, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda yılmaz şehit oldu... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T11:24+0300
2024-09-23T11:24+0300
türkiye
polis
şehit
şeyda yılmaz
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.'Şeyda Yılmaz şehit oldu'Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Y.E.Ç'nin (19), Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşandı. Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz (27) da karşılık verdi.Olayda, Yılmaz ve polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.Yaralı polis K.H.S. ile P.G'nin hastanedeki tedavilerinin sürüyor.Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ümraniye'de çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da görevi esnasında çıkan çatışmada şehit olan polis memurumuz Şeyda Yılmaz'a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı, yaralanan polis memurumuz Kürşat Hakkı Sarıtepe'ye acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.Şehit polis memuru Yılmaz'ın ruhunun şad, makamının ali olmasını dileyen Tunç, yaşanan acı olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını, şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.
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Adalet Bakanı Tunç'tan Şeyda Yılmaz açıklaması: 'Soruşturma başlatıldı, şüpheli gözaltına alındı'

11:24 23.09.2024
© AA / Akın ÇeliktaşAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Kokteyli'ne katılarak konuşma yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Kokteyli'ne katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
© AA / Akın Çeliktaş
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Ümraniye'de, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda yılmaz şehit oldu, biri polis iki kişi yaralandı. Adalet Bakanı Tunç, şüphelinin yakalandığını ve gözaltına alındığını duyurdu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

'Şeyda Yılmaz şehit oldu'

Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Y.E.Ç'nin (19), Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşandı. Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz (27) da karşılık verdi.
Olayda, Yılmaz ve polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Yaralı polis K.H.S. ile P.G'nin hastanedeki tedavilerinin sürüyor.

Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ümraniye'de çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da görevi esnasında çıkan çatışmada şehit olan polis memurumuz Şeyda Yılmaz'a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı, yaralanan polis memurumuz Kürşat Hakkı Sarıtepe'ye acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Şehit polis memuru Yılmaz'ın ruhunun şad, makamının ali olmasını dileyen Tunç, yaşanan acı olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını, şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.
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