https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/adalet-bakani-tunctan-seyda-yilmaz-aciklamasi-sorusturma-baslatildi-supheli-gozaltina-alindi-1088323730.html

Adalet Bakanı Tunç'tan Şeyda Yılmaz açıklaması: 'Soruşturma başlatıldı, şüpheli gözaltına alındı'

Adalet Bakanı Tunç'tan Şeyda Yılmaz açıklaması: 'Soruşturma başlatıldı, şüpheli gözaltına alındı'

Sputnik Türkiye

Ümraniye'de, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda yılmaz şehit oldu... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T11:24+0300

2024-09-23T11:24+0300

2024-09-23T11:24+0300

türkiye

polis

şehit

şeyda yılmaz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087656734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5f5596f044006343ef14e763b2364c3.jpg

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.'Şeyda Yılmaz şehit oldu'Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Y.E.Ç'nin (19), Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşandı. Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz (27) da karşılık verdi.Olayda, Yılmaz ve polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.Yaralı polis K.H.S. ile P.G'nin hastanedeki tedavilerinin sürüyor.Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ümraniye'de çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da görevi esnasında çıkan çatışmada şehit olan polis memurumuz Şeyda Yılmaz'a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı, yaralanan polis memurumuz Kürşat Hakkı Sarıtepe'ye acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.Şehit polis memuru Yılmaz'ın ruhunun şad, makamının ali olmasını dileyen Tunç, yaşanan acı olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını, şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şeyda yılmaz polis, şeyda yılmaz, yunus emre geçti, ümraniye son dakika, seyda yilmaz, şehit polis şeyda yılma, zseyda yilmaz polis, polis memuru şeyda yılmaz, şehit polis, ümraniye, ümraniye polis vuruldu, polis şeyda yılmaz, şehit şeyda yılmaz, polis, polis şehit, haberler, şeyda yilmaz, ümraniye polis, istanbul son dakika,