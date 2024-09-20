https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/sahil-guvenlik-komutanligindan-yunan-sahil-guvenlik-botunun-turk-kara-sularini-ihlaline-iliskin-1088262506.html
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Yunan sahil güvenlik botunun Türk kara sularını ihlaline ilişkin açıklama
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Yunan sahil güvenlik botunun Türk kara sularını ihlaline ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 'Yunan sahil güvenlik unsurunun Türk kara sularını ihlaline' ilişkin yaptığı açıklamada, sahil güvenlik unsurlarının olay mahalline... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T21:27+0300
2024-09-20T21:27+0300
2024-09-20T21:27+0300
türkiye
sahil güvenlik komutanlığı
muğla
bodrum
açıklama
yunanistan
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında 'Yunan sahil güvenlik botu ile içerisinde 1 şahıs bulunan süratli bir bot arasında kovalamaca yaşandığı ve bu kovalamaca esnasında Yunan sahil güvenlik botunun kara sularımızı ihlal ettiği' şeklinde yer alan haber ve görüntü kayıtlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/sahika-ercumen-serbest-dalis-dunya-kupasinda-altin-madalya-kazandi-1088260187.html
türkiye
muğla
bodrum
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sahil güvenlik komutanlığı, muğla, bodrum, açıklama, yunanistan
sahil güvenlik komutanlığı, muğla, bodrum, açıklama, yunanistan
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Yunan sahil güvenlik botunun Türk kara sularını ihlaline ilişkin açıklama
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 'Yunan sahil güvenlik unsurunun Türk kara sularını ihlaline' ilişkin yaptığı açıklamada, sahil güvenlik unsurlarının olay mahalline derhal intikal ettiğini belirterek Yunan sahil güvenlik unsurunun 'süratle' kendi kara sularına döndüğünün tespit edildiğini duyurdu.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında 'Yunan sahil güvenlik botu ile içerisinde 1 şahıs bulunan süratli bir bot arasında kovalamaca yaşandığı ve bu kovalamaca esnasında Yunan sahil güvenlik botunun kara sularımızı ihlal ettiği' şeklinde yer alan haber ve görüntü kayıtlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Bugün, 112 Acil Çağrı Merkezinden 'Bodrum Akyarlar Meteor Koyu'nda bir lastik botun karaya çıktığı ve 1 şahsın ormanlık alana kaçtığı' ihbarının alınması üzerine olay yerine derhal 2 sahil güvenlik botu sevk edilmiş ve ihbar Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına iletilmiştir. Görevlendirilen sahil güvenlik unsurlarımız olay mahalline derhal intikal etmiş, Yunan sahil güvenlik unsurunun süratle kendi kara sularına döndüğü tespit edilmiştir. Ormanlık alana kaçan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şahsı bulmak maksadıyla başlatılan arama çalışmalarına devam edilmektedir.