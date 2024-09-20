https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/sahil-guvenlik-komutanligindan-yunan-sahil-guvenlik-botunun-turk-kara-sularini-ihlaline-iliskin-1088262506.html

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Yunan sahil güvenlik botunun Türk kara sularını ihlaline ilişkin açıklama

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Yunan sahil güvenlik botunun Türk kara sularını ihlaline ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 'Yunan sahil güvenlik unsurunun Türk kara sularını ihlaline' ilişkin yaptığı açıklamada, sahil güvenlik unsurlarının olay mahalline... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T21:27+0300

2024-09-20T21:27+0300

2024-09-20T21:27+0300

türkiye

sahil güvenlik komutanlığı

muğla

bodrum

açıklama

yunanistan

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında 'Yunan sahil güvenlik botu ile içerisinde 1 şahıs bulunan süratli bir bot arasında kovalamaca yaşandığı ve bu kovalamaca esnasında Yunan sahil güvenlik botunun kara sularımızı ihlal ettiği' şeklinde yer alan haber ve görüntü kayıtlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/sahika-ercumen-serbest-dalis-dunya-kupasinda-altin-madalya-kazandi-1088260187.html

türkiye

muğla

bodrum

yunanistan

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sahil güvenlik komutanlığı, muğla, bodrum, açıklama, yunanistan