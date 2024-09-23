https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/yunan-botlarinin-turk-kara-sularini-ihlaline-iliskin-yunanistandan-inceleme--1088354066.html

Yunan botlarının Türk kara sularını ihlaline ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirildi

Yunan botlarının Türk kara sularını ihlaline ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirildi

Sputnik Türkiye

Yunan botlarının Türk karasularını ihlali hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T21:52+0300

2024-09-23T21:52+0300

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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklaması doğrultusunda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides arasında, Yunan botlarının Türk karasularını ihlali hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.Gerçekleştirilen telefon görüşmesinde İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından karasularının ihlal edilmesinden duyulan rahatsızlığı ifade etti ve iyi komşuluk ilişkilerinin korunması için bu tür ihlallerin kabul edilemeyeceğini vurguladı.Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Stylianides ise iki komşu arasındaki ilişkilerin iyi olmasına önem verildiğine dair konuşmasında olayların siyasi bir yönü olmadığını vurgulayarak, yaşanan ihlallerin tekrar yaşanmayacağın belirtti. Aynı zamanda Stylianides, konuya ilişkin hemen inceleme başlatıldığını ve gelişmelerden Türk makamlarının bilgilendirileceğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/yunan-botu-bu-kez-de-datca-kiyisinda-goruntulendi-1088347654.html

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