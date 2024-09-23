https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/valilik-duyurdu-egitime-1--gun-ara-verildi-1088313197.html
Valilik duyurdu: Eğitime 1 gün ara verildi
Valilik duyurdu: Eğitime 1 gün ara verildi
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime pazartesi günü ara verildi. Valilik kararına göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T00:48+0300
2024-09-23T00:48+0300
2024-09-23T01:21+0300
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Zonguldak Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kent genelinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi için tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında(rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/son-durum-aciklandi-2-ile-turuncu-5-ile-sari-kodlu-uyari-1088313011.html
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zonguldak, okul, okul servisi, eğitim, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, hava
zonguldak, okul, okul servisi, eğitim, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, hava
Valilik duyurdu: Eğitime 1 gün ara verildi
00:48 23.09.2024 (güncellendi: 01:21 23.09.2024)
Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime pazartesi günü ara verildi. Valilik kararına göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.
Zonguldak Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kent genelinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi için tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında
(rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.