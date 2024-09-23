https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/valilik-duyurdu-egitime-1--gun-ara-verildi-1088313197.html

Valilik duyurdu: Eğitime 1 gün ara verildi

Valilik duyurdu: Eğitime 1 gün ara verildi

Sputnik Türkiye

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime pazartesi günü ara verildi. Valilik kararına göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T00:48+0300

2024-09-23T00:48+0300

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Zonguldak Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kent genelinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi için tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında(rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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